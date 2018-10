Otro gran venezolano y que tomando las palabras del poeta español Antonio Machado debo decir "un hombre bueno, en el mejor sentido de la palabra bueno". Carlos Bravo ese combatiente por la vida como fue su hacer como médico, no pudo más… y como comencé termino, sabiendo sí que pude escribir más de dos cuartillas con mi grito de auxilio, mi clamor de ayuda, mi alarido de dolor… Que termino con los ojos más llenos de lágrimas pero también con el compromiso con los valientes, con los caídos que no callaré, que no dejaré de escribir, no dejaré de denunciar a unos asesinos a los que a muchos farsantes les conviene llamar "Gobierno" y cargarles el cuento de que irán a elecciones porque la única salida es calarse este horror poniendo cara de "Yo no fui".