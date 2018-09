Por eso, aquí no hay mucho ni qué inventar ni qué hacer, aquí en Venezuela es urgente que disipemos el smog de la complicidad, obliguemos a cumplir mandatos constitucionales que bien señalan los artículos 333 y 350 de la Carta Magna y entendamos que ningún plan de reconstrucción, de reactivación económica, de retorno al país de esos seres desesperados que se han ido puede darse si no salimos primero del narcorégimen y su cuadrilla de opositores complacientes. Que una acción militar como la que se dio en Panamá el 20 de diciembre de 1989 no es una invasión extranjera, es un acto liberador, más cuando los venezolanos estamos aplastados por los cubanos, los chinos, los iraníes, los rusos y por supuesto el narcotráfico internacional. Venezuela ya no puede con tanto palabrería y tan poca acción. Solos no podemos enfrentar una canalla variopinta y armada hasta los dientes. La tragedia venezolana también es una Operation Just Cause, no cometamos la torpeza de no tener en cuenta el dogma que asegura que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, por tanto no honrar ese privilegio siendo críticos es pecado mortal.