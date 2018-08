Como no hay presión de la opinión pública para resolver este Nudo Gordiano del subdesarrollo argentino, y el gobierno no sacó a la cancha a terceros creíbles que pudieran defender el proyecto, quedó en el freezer. Murió producto de la teoría de que el gobierno no tenía nada para ganar debatiendo el tema públicamente y buscando enmarcarlo de la manera adecuada, sin regalarle la cancha al sindicalismo.