Me dolió muchísimo que mi madre me dijera, hace casi veinticinco años, que mi primera novela, "No se lo digas a nadie", le había parecido "una basura", pero no me sorprendió del todo, conociendo su fanatismo religioso y su aversión o fobia al amor entre hombres, un prejuicio del que, me temo, ya no podrá sacudirse, emanciparse. Tampoco me sorprendió que le disgustasen novelas como "Fue ayer y no me acuerdo", y "La noche es virgen", ambas de profunda sensibilidad gay. Pero aun ahora me entristece recordar que también le molestaron dos novelas que yo, tan cándido, pensé que podrían gustarle: "Los últimos días de La Prensa", en la que uno de los personajes más entrañables está inspirado en su padre, el hacendado despojado de sus tierras por un dictador militar, y "Yo amo a mi mami", una novela que recupera los años inmortales de la infancia, en la que no hay sexo ni drogas, y que le molestó porque, según me dijo, yo había tenido la osadía y el mal gusto de burlarme de una de sus mejores amigas, la señora del "trasero oceánico", que venía a la casa a jugar unos partidos de frontón harto hilarantes, pues la pelotita rara vez golpeaba la pared y más frecuentemente terminaba en el campo vecino a la casa, vaya el jardinero a recogerla.