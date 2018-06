357 presos que de manera violatoria Maduro y sus secuaces le aplican o no lo que ahora dan a llamar "beneficios". Tener en cuenta que simplemente a los que realmente sí son presos políticos y que vimos en el show del viernes, casi todos fueron sacados de los calabozos pero continúan sin libertad plena y pendientes de un hilo que tensan a su antojo los que se creen dueños de vida y muerte en esta pobre tierra devastada. Y es que no aceptemos que cómplices despreciables como Pedro Pablo Fernández, su padre Eduardo Fernández y Claudio Fermín, para nombrar solo tres de una lista de varios, se prestan al engaño de la opinión pública nacional e internacional cuando mejor que nadie saben que siguen las ilegalidades porque ese cuento del "beneficio" no contiene libertad plena sino más prohibiciones, entre ellas que esos presos solo se les ha cambiado el tipo de reclusión y no podrán rendir declaraciones a la prensa, ni utilizar redes sociales, sus vidas y derechos están bloqueados, les está totalmente prohibida su salida del país y deben presentarse ante los tribunales cada 30 días. Cómplices que ni se dan por enterados del estado en el que salió de la mazmorra el decoroso General Angel Vivas, con la salud evidentemente destruida.