Las personas con VIH, las organizaciones sociales y los profesionales de la salud, quienes hace más de tres décadas venimos peleando por el acceso al tratamiento universal y gratuito, el acceso al testeo, derechos laborales, la no discriminación, entre tantas otras luchas que tuvimos que dar y seguimos dando, no podemos concebir la idea de que nuestras conquistas dependan de descuidos administrativos. Por eso, cada vez que un derecho corra riesgo de ser vulnerado, el reclamo no tardará en ser escuchado.