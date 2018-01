A mí no me lleven a Puerto Madero: si ya vivo en Miami, ¿qué sentido tendría ir a la Argentina para, en cierto modo, seguir estando en Miami? No me lleven tampoco a San Isidro, Martínez y el entrañable y laberíntico Barrio Parque Aguirre: en esos pagos viví otras vidas y amé a otros amores y ahora son territorios proscritos que pertenecen al pasado. No quiero ir a Palermo: no sé de modas ni de ropa ni de onda, no tengo onda, nadie tiene menos onda que yo, una vez escuché a un argentino decirle a otro: tenés menos onda que Jaime Baylys. Yo soy una señora que se siente plena, a gusto, solazada, en perpetuo regocijo, cuando está en Recoleta. Yo no quiero vivir en Nueva York o en París, quiero pasar temporadas en Recoleta. Para mí, ese barrio señorial representa la grandeza extraviada de la ciudad, del país. Desde que lo conocí hace treinta y cinco años, cuando viajaba a Buenos Aires para comprar libros y ver fútbol en la cancha, no por televisión, nada ha cambiado demasiado, todo sigue más o menos igual. Juraría que los mozos de ciertos hoteles y cafés son inmortales, no envejecen, preservan los modales refinados, ahora tan en desuso. Todas estas últimas tardes, aun bajo un calor abrasador, aunque a veces con un vientecillo bienhechor, he sido feliz, groseramente feliz, caminando a ninguna parte por Posadas, Rodríguez Peña, Montevideo, Parera, Guido, Quintana, y de noche, solo de noche, por la avenida Alvear, que de día es envilecida por el paso ruidoso de grandes colectivos que rugen como matones vocingleros. Me gusta caminar por Recoleta leyendo los anuncios de los departamentos en venta, soñando con comprarme uno, y detenerme en un café pequeño, sin pretensiones, fuera del radar turístico, por ejemplo Las Delicias o Josephina, y tomar algo mientras converso con el camarero y le tomo el pulso al humor político de la gente. Hay, me parece, un cierto optimismo moderado, que por supuesto comparto, aunque el mío es inmoderado. Las calles están bastante despobladas porque todo el que puede, y aun el que no puede, se ha ido a la playa, qué costumbre tan rara. Yo huyo de la playa, tal vez porque vivo a cinco minutos de ella. Cuando la gente se va a la costa a tomar sol, me gusta ir a contramano y visitar la ciudad desierta. Además, en el Alvear, que para mí ha sido siempre el nirvana, han inaugurado una pileta techada y climatizada, donde me daba baños de asiento y hacía mis abluciones después de caminar por el barrio. Soy, pues, una señora de Recoleta, una señora que toma el té en el Alvear, el té rojo por supuesto.