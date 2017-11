Elecciones que son una burla al ciudadano pero para la que bastantes que se hacen llamar antichavistas están convocando porque les sirve cualquier cuotica de poder que le deje el narcogobierno. Cualquier bagazo que pomposos califican como "Espacios" que no se deben abandonar… Elecciones que llevan a un hombre honesto como el sacerdote Luis Ugalde a preguntarse: ¿Hay que votar o no? y reflexionar sobre este régimen dictatorial que como todos los de su morfología comunista jamás realizarán elecciones que puedan perder… Ugalde acotando: "Ninguna elección tiene sentido para los demócratas a no ser que tengan mecanismos para contrarrestar las trampas del poder y hacer respetar el voto".