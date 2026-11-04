Colombia

Lotería de Cundinamarca, resultados oficiales, hoy martes 3 de noviembre de 2026

Como cada martes, aquí están los ganadores de la Lotería de Cundinamarca

El premio mayor de la Lotería de Cundinamarca es de 3 mil millones de pesos. (Infobae)
El premio mayor de la Lotería de Cundinamarca es de 3 mil millones de pesos. (Infobae)
Guardar

La Lotería de Cundinamarca dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este martes 3 de noviembre de 2026.

Este popular sorteo entrega más de 50 premios principales que suman millas de millones de pesos. Averigüe si fue uno de los afortunados ganadores de hoy.

PUBLICIDAD

Resultados de la Lotería de Cundinamarca

Fecha del sorteo: martes 3 de noviembre de 2026.

Número ganador: 9251.

Serie: 149.

A qué hora se juega la Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca realiza un juego a la semana, todos los lunes, excepto los días festivos, a las 10:30 horas de la noche. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes.

Lista de premios

La Lotería de Cundinamarca ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 6 mil millones de pesos.

El Tunjo de Oro de 300 millones de pesos.

La Guaca Secreta de 100 millones de pesos.

3 Tesoros de 50 millones de pesos.20 Tesoros de 20 millones de pesos.35 Tesoros de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Cundinamarca que entrega por diferentes aproximaciones, sumando más de 18 mil millones de pesos en el total del plan de premios.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien su boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trata que no se maltrate.

Recuerde que tiene únicamente 30 días, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar su premio.

¿Cómo se juega la Lotería de Cundinamarca?

Los pasos para jugar por los premios de la lotería. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la lotería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para poder ganar a la Lotería de Cundinamarca necesita al menos 5 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 15 milpesos.

Existen varias opciones para hacer de la fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su combinación ganadora conformada con cifras cuatro y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente lunes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para cobrar tu premio necesitas presentar el billete en buen estado y tu cédula de ciudadanía en alguno de los puntos de atención de la Lotería de Cundinamarca. Si lo adquieres en línea a través de las páginas oficiales, el premio te llegará directamente a tu cuenta.

La Lotería de Cundinamarca pertenece al sector descentralizado del orden departamental, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. El primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1812, con el nombre de la Lotería Popular de Cundinamarca.

Desde su inicio la Lotería de Cundinamarca fue parte de la Beneficencia del Departamento y el producto de sus utilidades se destinó a obras de asistencia social. Actualmente, las ganancias van al sector salud.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Cundinamarca HoyLotería de Cundinamarca lunesLotería de Cundinamarca último sorteoLotería de Cundinamarca resultados del sorteo del 3 de noviembreLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en Cartagena para hoy, miércoles 4 de noviembre: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cartagena para hoy, miércoles 4 de noviembre: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este 4 de noviembre de 2026

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este 4 de noviembre de 2026

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este 4 de noviembre de 2026

Cuáles son los automóviles que no circulan este miércoles, chécalo y evita una multa

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este 4 de noviembre de 2026

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cartagena este miércoles 4 de noviembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Infobae

Lotería de la Cruz Roja martes 3 de noviembre: resultados ganadores del último sorteo

Este popular sorteo cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 50 premios principales

Lotería de la Cruz Roja martes 3 de noviembre: resultados ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

Los Tigres del Norte en El Campín: así puede solicitar la devolución del dinero si se vio afectado por la reprogramación del concierto

Los Tigres del Norte en El Campín: así puede solicitar la devolución del dinero si se vio afectado por la reprogramación del concierto

Juliana Galvis y Valentina Lizcano se sumaron a las críticas contra Isabella Ladera por pesada ‘broma’ a su hija: “Necesita ayuda psicológica”

Aida Victoria Merlano reapareció y no pudo contener las lágrimas en medio de un nuevo pleito legal con su exnovio ‘El Agropecuario’: esto dijo

Ignacio Baladán conmueve a La Segura con un emotivo mensaje en medio de su hospitalización: “Vamos a salir de esta”

Emiro Navarro estaría en riesgo de perderse ‘Stream Fighters 5’: pidió que oren por él y su salud

Deportes

El abogado Francisco Bernate se refirió al fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel tras recibir golpe mortal: “Jugarlo no es delito aunque alguien se lesione”

El abogado Francisco Bernate se refirió al fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel tras recibir golpe mortal: “Jugarlo no es delito aunque alguien se lesione”

Las finales de la Liga BetPlay y la Copa Colombia 2026 volverían a disputarse en fechas muy cercanas: estas serían las fechas

David Ospina, quien junto a James Rodríguez es el jugador con más partidos de la selección Colombia, anunció su retiro del fútbol profesional: esta es su trayectoria

Jhon Arias defendió a Palmeiras tras las críticas de los hinchas: “Es el único equipo de Brasil que sigue con vida en las tres competencias”

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II y del descenso, luego de la victoria de Tolima y Pasto: Jaguares, cada vez más cerca del descenso