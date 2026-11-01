Miguel Polo Polo afirmó que casi se muere de un infarto durante un viaje a México: “No me tomé los medicamentos”

El viaje de Miguel Polo Polo que terminó con una hospitalización por presión arterial alta - crédito miguelpolopolo/TikTok

Guardar

El exrepresentante a la Cámara por las curules afro Miguel Polo Polo relató que sufrió una emergencia en Ciudad de México y otra crisis al regresar a Colombia, luego de pasar 18 días sin tomar los medicamentos que utiliza para controlar su presión arterial.

El exdirigente, de 28 años, contó que el episodio ocurrió en un viaje que organizó a mediados de 2025 con un grupo de amigos. El recorrido incluyó escalas en Miami, Orlando, Las Vegas (Estados Unidos) y la capital mexicana. Según explicó, la falta de tratamiento coincidió con jornadas de actividad y traslados entre las distintas ciudades.

PUBLICIDAD

“Casi me les voy”, afirmó al inicio de su relato. Polo Polo señaló que durante el viaje creyó que la interrupción de los fármacos no tendría consecuencias, pese a que padece presión arterial alta. También sostuvo que tuvo dificultades para adquirirlos en Estados Unidos por la exigencia de una receta médica.

El excongresista dijo que, antes de llegar a México, estuvo en Miami y Orlando, donde visitó parques de atracciones. Luego viajó a Las Vegas y finalmente se trasladó a Ciudad de México, el lugar donde aseguró que comenzó a sentir los síntomas que lo llevaron a buscar atención médica.

PUBLICIDAD

Miguel Polo Polo relató la crisis hipertensiva que sufrió tras pasar 18 días sin medicamentos - crédito miguelpolopolo/Tik Tok

El excongresista dijo que no podía respirar ni caminar

Polo Polo afirmó que su cuerpo reaccionó tras más de dos semanas sin el tratamiento. “No me tomé los medicamentos, no podía respirar, no podía caminar”, señaló al describir el cuadro que enfrentó en la capital mexicana. También manifestó que tenía una sensación de ahogo y que sus acompañantes decidieron llevarlo a una clínica de urgencias.

De acuerdo con su versión, los médicos que lo atendieron detectaron una presión arterial de 200 sobre 100. El exrepresentante calificó la cifra como “una locura total” para una persona de su edad y aseguró que recibió los primeros auxilios antes de permanecer internado.

PUBLICIDAD

El expolítico indicó que, tras ser atendido, pudo retornar a Colombia. Sin embargo, aseguró que el problema de salud no concluyó con el episodio ocurrido fuera del país. “Después me volvió a dar otra crisis hipertensiva”, afirmó.

Miguel Polo Polo contó por qué dejó su tratamiento durante un recorrido por Estados Unidos y México - crédito miguelpolopolo/TikTok

Aseguró que el segundo episodio ocurrió después de volver a Colombia

Según contó, la nueva descompensación se presentó una vez que regresó a Colombia. Polo Polo sostuvo que en esa ocasión estuvo cerca de sufrir un infarto.

“Casi me da un infarto”, expresó al referirse a esa segunda crisis. El excongresista atribuyó ambos episodios a la suspensión de los medicamentos durante el viaje y reconoció que subestimó el riesgo de dejar el tratamiento por varios días.

PUBLICIDAD

En su relato, Polo Polo señaló que pasó 18 días sin consumir los fármacos prescritos para la hipertensión. Explicó que no pudo acceder a ellos mientras se encontraba en Estados Unidos, donde, según dijo, la compra de ciertos medicamentos exige prescripción médica.

La experiencia incluyó un viaje de 18 días por cuatro ciudades de Estados Unidos y México. Polo Polo mencionó Miami, Orlando y Las Vegas como las paradas previas a la llegada a la capital mexicana, donde se produjo la primera emergencia que describió.

Miguel Polo Polo aseguró que estuvo cerca de un infarto después de volver a Colombia - crédito miguelpolopolo/Tik Tok

El político también recordó algunos momentos del itinerario, entre ellos su visita a parques de Disney y Universal en Orlando. Dijo que se subió a una montaña rusa pese al temor que le generan ese tipo de atracciones. Después, se trasladó con sus amigos a Las Vegas antes de viajar a México.

PUBLICIDAD

Polo Polo afirmó que retomó el tratamiento y que su salud está estable

Al final de su testimonio, Miguel Polo Polo dijo que retomó sus medicamentos y que actualmente mantiene controles para cuidar su condición. “Estoy tomando mis medicamentos”, manifestó.

El exrepresentante aseguró que lleva una vida saludable y que su corazón se encuentra en buen estado.

También indicó que planea compartir otros episodios personales vinculados con su etapa como congresista. Su relato se sumó a una historia previa sobre un problema que sufrió en uno de sus ojos durante un viaje al exterior.