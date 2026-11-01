Sheinbaum presenta altar de Día de Muertos en Palacio Nacional: “Recordar también es mantener viva la memoria”

En un video difundido por las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, la mandataria explicó que la ofrenda reúne fotografías, aromas, anécdotas y platillos para honrar a personas fallecidas

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el altar de Día de Muertos instalado en Palacio Nacional, un espacio que, afirmó, representa “amor, memoria y tradición”. En un video difundido en el contexto de las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, la mandataria explicó el significado de los elementos que lo componen y destacó el papel de la flor de cempasúchil como símbolo central de la ofrenda.

Un altar para recordar a quienes ya no están

Sheinbaum invitó a conocer cómo se rescata esta tradición en la sede del Ejecutivo federal. Detalló que, a través de fotografías, anécdotas, aromas y platillos favoritos, se recuerda a las personas fallecidas y se mantienen vivos los vínculos que forman parte de la historia colectiva.

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De acuerdo con la presidenta, este tipo de prácticas permiten que las tradiciones mexicanas se transmitan “de generación en generación”, un elemento que, subrayó, da continuidad a la identidad cultural del país.

Entre los componentes que mencionó como parte de la ofrenda se encuentran:

Fotografías de las personas homenajeadas.

Anécdotas que mantienen presente su recuerdo.

Aromas asociados a la ofrenda.

Platillos favoritos de quienes ya no están.

Caminos de cempasúchil para guiar a las almas.

El cempasúchil: origen mexicano y significado en náhuatl

Una flor de cempasúchil y una calavera de azúcar artesanal permanecen sobre un muro de piedra bajo la lluvia durante las celebraciones del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos que la mandataria resaltó fue el origen de la flor de cempasúchil. Preguntó a la audiencia si sabía que esta planta es originaria de México y explicó que su nombre proviene del náhuatl, lengua en la que significa “veinte flores” o “muchas flores”.

Sheinbaum recordó que para los mexicas esta flor representaba al sol. Según explicó, se creía que sus pétalos conservaban la luz y el calor del astro, una simbología que se ha mantenido a lo largo de los siglos.

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Un camino de color y aroma hacia casa

La instalación de una ofrenda en la sede del Ejecutivo federal pone en primer plano el vínculo entre las instituciones y las prácticas culturales que desde 2008 la UNESCO reconoce como patrimonio inmaterial de la humanidad

La presidenta señaló que, hasta la actualidad, se colocan caminos de cempasúchil en las ofrendas porque, de acuerdo con la tradición, su color y su aroma guían a los seres queridos de regreso a casa.

Con esa idea, cerró su mensaje con una reflexión sobre el sentido de la celebración: “Porque recordar también es una forma de mantener viva la memoria”.

Al final del video, la mandataria felicitó a las personas que participaron en la elaboración del altar. Una voz fuera de cuadro agradeció el gesto y Sheinbaum respondió con un “gracias”.

Una tradición reconocida como patrimonio cultural

El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México. En 2008, la UNESCO inscribió la festividad indígena dedicada a los muertos en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconocimiento que subraya su valor como práctica viva transmitida entre comunidades.

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Cada año, familias de todo el país instalan ofrendas en hogares, escuelas, plazas y espacios públicos. Además del cempasúchil, es común incluir pan de muerto, velas, papel picado, calaveras de azúcar, agua, sal y los alimentos y bebidas que disfrutaban las personas homenajeadas.

Los elementos que dan sentido a la ofrenda

La instalación de una ofrenda en la sede del Ejecutivo federal pone en primer plano el vínculo entre las instituciones y las prácticas culturales que desde 2008 la UNESCO reconoce como patrimonio inmaterial de la humanidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque las ofrendas varían según la región, comparten una intención: honrar a los difuntos y reforzar los lazos familiares y comunitarios. En ese contexto, el cempasúchil cumple una función simbólica específica, pues su tono anaranjado y su fragancia intensa se asocian con la guía de las almas durante su visita anual.

La referencia al sol que hizo la presidenta conecta con la cosmovisión prehispánica, en la que la luz y el calor eran considerados fuerzas vitales. Esa relación entre la flor y el astro explica por qué se coloca en forma de sendero desde la entrada de los hogares o desde la calle hasta el altar.

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Palacio Nacional suma su ofrenda a la celebración

La instalación del altar en Palacio Nacional se enmarca en las actividades con las que el gobierno federal busca difundir y preservar las tradiciones populares. La presidenta enfatizó que el objetivo es que la ofrenda no sea solo un adorno, sino un espacio donde se cultive la memoria de quienes forman parte de la historia familiar y colectiva del país.

Con este mensaje, Sheinbaum se sumó a la conmemoración de una de las festividades que más identifican a México dentro y fuera del territorio nacional, y que cada 1 y 2 de noviembre reúne a millones de personas en torno al recuerdo de sus seres queridos.

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