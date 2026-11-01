Colombia

Resultado Lotería del Cauca hoy 31 de octubre

Como cada sábado, aquí están los ganadores del último sorteo de esta lotería colombiana

La Lotería del Cauca tiene un sorteo a la semana, todos los sábados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Lotería del Cauca tiene un sorteo a la semana, todos los sábados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Lotería del Cauca difundió los números ganadores de su más reciente sorteo efectuado este sábado 31 de octubre de 2026.

Este popular sorteo entrega más de 30 premios cada semana. Descubra aquí si lograste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

PUBLICIDAD

Resultados de la Lotería del Cauca

Fecha: sábado 31 de octubre de 2026.

Premio mayor: 1355.

Serie: 147.

A qué hora se juega la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca realiza sólo un sorteo a la semana y publica los resultados por las noches de la siguiente manera:

Todos los sábados.

A las 23:00 horas.

Cuál es el plan de premios

La Lotería del Cauca ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 50 millones de pesos.

27 secos de 10 millones de pesos.

A estos premios principales se les suma una larga lista de aproximaciones.

¿Qué impuestos o retenciones aplican al premio de la Lotería del Cauca?

Los premios de la Lotería del Cauca están sujetos principalmente a los siguientes impuestos y retenciones:

Se aplica una retención en la fuente del 20% sobre el valor total del premio. Este impuesto recae sobre la ganancia ocasional que representa el premio y se descuenta antes de que el ganador reciba el dinero. Esta retención aplica tanto para el premio mayor como para premios secundarios o aproximaciones superiores a $2.036.000 pesos.

PUBLICIDAD

Además, el ganador debe considerar que podría enfrentar otros cargos administrativos o notariales relacionados con el cobro del premio.

En el caso de tener deudas fiscales con el Gobierno, estas pueden ser descontadas del monto del premio antes de la entrega.

Es importante reiterar que el impuesto principal que se aplica al premio de la Lotería del Cauca es una retención del 20% sobre la ganancia ocasional, que reduce el monto neto que recibe el ganador. Este descuento es obligatorio y gestionado por la entidad que paga el premio para cumplir con las normativas fiscales colombianas.

¿Cómo ganar la Lotería de Cauca?

Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar la Lotería del Cauca se necesita de al menos 4 mil pesos para comprar una fracción y hasta 16 mil pesos para comprar un billete entero.

Ya sea fracción o billete, el boleto se puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta autorizados que hay a lo largo de todo el país o en línea a través de la página de Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta completa tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería del Cauca ofrece a sus apostadores.

Sin embargo, existen premios secundarios que se pueden ganar coincidiendo con apenas dos dígitos de tu apuesta.

Es por eso que las probabilidades de obtener alguno de los distintos premios de la Lotería del Cauca es mayor.

Temas Relacionados

Lotería del Cauca sorteoResultado Lotería del Cauca HoyLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Medellín será sede de cumbre militar internacional contra los carteles en febrero de 2027: asistirán más de 19 ministros de Defensa

La reunión, liderada por el Comando Sur de Estados Unidos, buscará fortalecer el intercambio de inteligencia y las operaciones conjuntas contra redes de narcotráfico, minería ilegal y lavado de activos en el hemisferio

Medellín será sede de cumbre militar internacional contra los carteles en febrero de 2027: asistirán más de 19 ministros de Defensa

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del sábado 31 de octubre

Baloto realiza tres sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del sábado 31 de octubre

Sorteo Chontico Noche hoy, sábado 31 de octubre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Sorteo Chontico Noche hoy, sábado 31 de octubre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Reducir de 18 a 7 los ministerios y eliminar los Equipos Básicos de Salud: las propuestas de Rendón para ahorrar $28 billones al año

El gobernador de Antioquia planteará al presidente Abelardo De la Espriella una reorganización del Estado, mayor autonomía para las regiones y la reasignación de recursos de salud hacia la UPC, en medio del debate sobre la reforma tributaria

Reducir de 18 a 7 los ministerios y eliminar los Equipos Básicos de Salud: las propuestas de Rendón para ahorrar $28 billones al año

Super Astro Luna hoy, sábado 31 de octubre de 2026: revisa el número y signo ganador

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Super Astro Luna hoy, sábado 31 de octubre de 2026: revisa el número y signo ganador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams le dedicó unas palabras a Colombia luego de su primer show en el país: “No sabía que siquiera me conocían”

Robbie Williams le dedicó unas palabras a Colombia luego de su primer show en el país: “No sabía que siquiera me conocían”

Tiësto anunció su regreso a Colombia en 2027 con dos presentaciones: fechas, lugares y todo lo que se sabe

Def Leppard y Extreme: estos serían los ‘setlists’ de ambas agrupaciones en el Movistar Arena de Bogotá

Ya nació Juanito, hijo de Camilo Cifuentes, en medio de su polémica por infidelidad: Camila Sepúlveda habló de sus acuerdos familiares

De personajes de películas a superhéroes: los disfraces de Halloween que presumieron los famosos colombianos en sus redes sociales

Deportes

Junior queda fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en Villavicencio: Llaneros se aferra al milagro

Junior queda fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en Villavicencio: Llaneros se aferra al milagro

Santa Fe le remontó a Olimpia en el descuento y se quedó con el bronce de la Copa Libertadores Femenina 2026

Atlético Bucaramanga remontó ante Deportivo Pasto y quedó a un paso de clasificar a los cuadrangulares: así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz en Bayern Múnich, no lo dirigirá en las canchas por buen tiempo: “Queremos que descanse”

Carlos Andrés Gómez, futbolista de la selección Colombia, estaría cerca de llegar a un equipo de la Premier League: de cuál se trata