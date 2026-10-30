Colombia

Avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana habría apoyado el despliegue militar para una misión de El Salvador en Haití

El traslado de personal y equipos hacia Puerto Príncipe fue atribuido a la aeronave con matrícula FAC1005, aunque las autoridades nacionales no se habían pronunciado oficialmente

Avión de la Fuerza Aérea Colombiana habría apoyado la misión de El Salvador en Haití - crédito EFE
Avión de la Fuerza Aérea Colombiana habría apoyado la misión de El Salvador en Haití - crédito EFE
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Un avión C-130H Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), con matrícula FAC1005, habría trasladado el martes 27 de octubre de 2026 personal militar y equipos de El Salvador desde San Salvador hasta Puerto Príncipe, Haití.

El vuelo se habría destinado a apoyar la búsqueda de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños desaparecidos y las operaciones contra las bandas armadas del país caribeño.

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La posible participación de la FAC cobra relevancia por el refuerzo que El Salvador envió a Haití. Hasta el jueves 29 de octubre de 2026, ni la Fuerza Aérea Colombiana ni el Gobierno colombiano habían emitido un pronunciamiento oficial sobre la operación.

El avión aterrizó en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture tras cerca de cuatro horas de trayecto, según reportes de rastreo aéreo y publicaciones de prensa. El presidente Nayib Bukele compartió el 27 de octubre una nota del medio especializado SA Defensa que informó sobre el traslado de tropas salvadoreñas a bordo de un C-130H colombiano.

Nayib Bukele y su compartida de la información que afirma que un avión de la Fuerza Aérea Colombiana apoyó misión de El Salvador en Haití - crédito @nayibbukele/X
Nayib Bukele y su compartida de la información que afirma que un avión de la Fuerza Aérea Colombiana apoyó misión de El Salvador en Haití - crédito @nayibbukele/X

El Salvador anunció el envío de más de 2.000 soldados a Haití

La posible asistencia aérea colombiana coincidió con el aumento del contingente salvadoreño en Haití. La Cancillería de El Salvador anunció el miércoles 28 de octubre, tras una conversación telefónica entre Bukele y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, que desplegaría más de 2.000 soldados en el país.

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Los cuatro desaparecidos integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión multinacional respaldada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desaparecieron el domingo 18 de octubre de 2026, después de que el vehículo blindado en el que regresaban a su base fuera atacado en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe.

La **Cancillería de El Salvador** anunció el miércoles 28 de octubre que el país desplegaría más de 2.000 soldados en Haití, tras una conversación telefónica entre Bukele y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé - crédito Cancillería de El Salvador
La **Cancillería de El Salvador** anunció el miércoles 28 de octubre que el país desplegaría más de 2.000 soldados en Haití, tras una conversación telefónica entre Bukele y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé - crédito Cancillería de El Salvador

De acuerdo con el Gobierno salvadoreño, el vehículo recibió impactos de armas de fuego y explosivos, se incendió y los técnicos perdieron contacto con sus compañeros tras salir de la unidad. Bukele afirmó el 21 de octubre en una publicación en X que los cuatro salvadoreños “no son combatientes”, sino técnicos aeronáuticos.

El mandatario añadió que el contingente de su país está compuesto por pilotos y personal técnico, cuya principal tarea es efectuar evacuaciones médicas y salvar vidas.

Estados Unidos también facilitó vuelos para los traslados

Tras la emboscada, El Salvador envió efectivos para las tareas de búsqueda. Reuters informó inicialmente, con base en un funcionario de seguridad haitiano, que el país desplegó cerca de 1.000 soldados.

La publicación de Nayib Bukele sobre la misión de El Salvador en Haití con el avión de Colombia de fondo - crédito @nayibbukele/X
La publicación de Nayib Bukele sobre la misión de El Salvador en Haití con el avión de Colombia de fondo - crédito @nayibbukele/X

El diario haitiano Le Nouvelliste señaló el martes 27 de octubre, a partir de una fuente gubernamental no identificada, que la llegada de 690 militares elevó a 1.300 el número de salvadoreños desplegados en Haití.

Según esa fuente, el operativo se coordinaba con el Gobierno haitiano. La Cancillería salvadoreña indicó el 28 de octubre que la operación cuenta con respaldo de varios países y organizaciones internacionales.

A esa asistencia se sumó el Comando Sur de Estados Unidos. Un funcionario militar estadounidense citado por Reuters señaló que la institución proporcionó aviones de transporte C-130 para facilitar parte de los traslados de personal y equipos salvadoreños.

La fuerza multinacional sustituyó a la misión liderada por Kenia

El Consejo de Seguridad autorizó la GSF el 30 de septiembre de 2025 para reemplazar a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, encabezada por Kenia. La nueva fuerza recibió un mandato inicial de 12 meses y una capacidad autorizada de 5.550 integrantes.

Entre sus objetivos figuran el apoyo a la Policía Nacional de Haití, la protección de infraestructuras estratégicas, la facilitación del acceso humanitario y las operaciones contra los grupos armados. El 19 de octubre de 2026, Naciones Unidas informó que la GSF superaba los 2.000 integrantes procedentes de seis países, una cifra inferior a su capacidad autorizada.

La organización también confirmó que los cuatro técnicos salvadoreños fueron atacados fuera de Puerto Príncipe y que los helicópteros enviados para auxiliarlos recibieron disparos.

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