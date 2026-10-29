Halloween moverá el consumo en Colombia: el 74% de los ciudadanos prevé celebrar y la compra de dulces impulsará las ventas

El 74% de los colombianos participará en la celebración de Halloween en 2026, según la encuesta nacional de Fenalco. (Colprensa/Álvaro Tavera)

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El sondeo nacional, presentado durante el encuentro minorista Góndola, recoge 379 respuestas válidas y anticipa movimiento en disfraces, decoración, golosinas y entretenimiento para la jornada comercial en todo el país

El 74% de los colombianos celebrará Halloween en 2026, según la encuesta nacional divulgada por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) durante Góndola, el encuentro del sector minorista en Colombia. La fecha tendrá un marcado componente familiar: el 56% de quienes planean festejar lo hará junto a sus hijos.

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El sondeo, realizado con 379 respuestas válidas de personas mayores de 18 años en todo el país, muestra que Halloween mantiene su capacidad para movilizar compras de disfraces, accesorios, decoración, dulces y servicios de entretenimiento. El 26% de los encuestados indicó que no participará de la celebración.

Además de los hogares, los comercios y establecimientos de servicios aparecen entre los principales escenarios para la jornada. Centros comerciales, tiendas de barrio, locales de disfraces, negocios de golosinas, restaurantes y discotecas concentran parte de las expectativas de consumo de los colombianos para esta temporada.

El 82% de los consultados comprará golosinas para obsequiar a los niños, principalmente desde sus hogares. (Secretaría de Seguridad Bogotá)

El 56% celebrará Halloween con sus hijos

Entre quienes dijeron que festejarán Halloween, el 56% lo hará en compañía de sus hijos, de acuerdo con la medición de Fenalco. El dato confirma el peso de los planes familiares dentro de una fecha que suele concentrar actividades para niños, especialmente la búsqueda de dulces y las celebraciones en colegios, barrios y establecimientos comerciales.

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El 16% de los participantes celebrará con amigos. En tanto, el 14% compartirá la fecha con su pareja y otro 14% lo hará con compañeros de trabajo.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, afirmó que Halloween representa una oportunidad para distintos rubros del comercio. “Halloween se ha consolidado como una fecha que va más allá de los disfraces y los dulces. Es una oportunidad para que el comercio impulse sus ventas a través de una oferta diversa de productos, promociones y experiencias”, señaló.

La encuesta también permite observar que las actividades previstas no se limitan a las reuniones en casas. El 28% saldrá a pedir dulces con sus hijos, el 26% visitará centros comerciales y el 18% asistirá a fiestas de disfraces. Un 14% optará por encuentros familiares, mientras que el 11% participará de actividades en los colegios de sus hijos.

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Las discotecas y los restaurantes también figuran entre los planes, aunque con menor participación: el 9% prevé ir a una discoteca y el 8% a un restaurante.

Más de la mitad de quienes festejarán planea usar disfraces

Los disfraces tendrán un lugar central en los preparativos. El 52% de quienes celebrarán indicó que se disfrazará, mientras que el 37% señaló que solo vestirá a sus hijos para la ocasión. El 11% restante no tiene previsto usar disfraces.

La participación de las mascotas también gana espacio dentro de los planes familiares. El 41% de los encuestados que tiene animales de compañía piensa disfrazarlos durante Halloween, una decisión que amplía la demanda potencial de accesorios y productos específicos.

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Para encontrar ideas, el 42% de los encuestados recurre a internet. Los almacenes y tiendas son la segunda fuente de inspiración, con el 30%, seguidos por las redes sociales como Instagram y Pinterest, mencionadas por el 28%.

Las recomendaciones de conocidos fueron elegidas por el 12% de los consultados. En menor medida, el 7% dijo buscar referencias en personajes de televisión, películas y otros contenidos de la cultura popular.

El 82% comprará dulces para compartir con niños

La compra de golosinas es otro de los componentes principales de la celebración. El 82% de los encuestados comprará dulces para obsequiarlos a los niños. De ese grupo, el 63% prevé repartirlos en su casa y el 27% lo hará en el trabajo. El 10% mencionó otros lugares.

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La preferencia por compartir dulces en los hogares se relaciona con los planes de familias que esperan recibir a niños de sus barrios o que acompañarán a sus hijos en recorridos por las calles. También abre una oportunidad para tiendas de cercanía, supermercados y comercios especializados en confitería.

Cabal sostuvo que los resultados reflejan posibilidades para distintas categorías de productos y servicios. “Los resultados muestran que Halloween genera oportunidades comerciales en múltiples categorías, desde disfraces, accesorios, dulces y decoración hasta gastronomía, entretenimiento y experiencias para toda la familia”, afirmó.

El 46% prevé destinar entre $100.000 y $200.000

El 46% de los consumidores proyecta un presupuesto de entre 100.000 y 200.000 pesos para compras de la temporada. (Colprensa)

El presupuesto previsto para disfraces, accesorios y decoraciones se concentra en un rango medio. El 46% destinará entre $100.000 y $200.000 a los gastos vinculados con Halloween. El 22% planea invertir menos de $100.000 y el 18% superará los $200.000.

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Otro 12% buscará reducir costos a través de alternativas de elaboración propia o reutilización de materiales. El 8% señaló que hará su disfraz y el 6% indicó que reciclará prendas u objetos que ya tiene disponibles.

Los consumidores también esperan propuestas temáticas en los establecimientos. El 27% preferiría encontrar espectáculos de magia o ilusionismo; el 25%, decoraciones alusivas a Halloween; el 23%, talleres de manualidades o maquillaje, y el 21%, juegos interactivos.

Las experiencias de realidad virtual o aumentada fueron mencionadas por el 14% de los encuestados, mientras que el 7% eligió las proyecciones de películas de terror. Estos datos ubican a la celebración como una oportunidad para que los comercios combinen productos con actividades dirigidas a familias y grupos de amigos.

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