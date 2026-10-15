OnlyFans en la mira de ARCA: intiman a creadoras de contenido para adultos por no declarar ingresos de hasta USD 300.000

ARCA envió una fiscalización electrónica a creadoras de contenido para adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso bajo la lupa los ingresos generados por creadoras argentinas de contenido en OnlyFans. Recientemente, inició el envío de comunicaciones de control por presuntas irregularidades en sus declaraciones fiscales.

Una creadora de contenido de OnlyFans denunció a través de redes sociales haber recibido una notificación por ingresos cercanos a los USD 300.000 que figurarían como no declarados durante el período 2022-2024. Sin embargo, asegura que nunca recibió ese dinero. Según su relato, la deuda estimada, sumando impuestos, intereses y multas, supera los $150 millones.

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El caso pone el foco en una situación que enfrentan quienes crean material para la plataforma de contenidos para adultos a través de agencias encargadas de administrar sus cuentas, gestionar los cobros y organizar la actividad comercial. Según el testimonio, estas intermediarias retenían la mayor parte de la facturación y pagaban a las creadoras apenas un porcentaje de los ingresos o un monto fijo mensual, que en algunos casos rondaba los USD 1.500.

“Me reclaman impuestos sobre dinero que nunca recibí y no tengo cómo afrontar esa deuda ni como solucionar”, dijo la creadora.

Una joven configura un teléfono inteligente montado en un trípode con aro de luz para elaborar contenido digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La notificación de ARCA indica: “De acuerdo con la información aportada por terceros, hemos detectado que obtuviste durante los períodos 2022 y/o 2023 y/o 2024 ingresos provenientes de actividad en cuentas de su titularidad y/o bajo su administración o gestión en plataformas digitales conocidas como redes sociales, los cuales no han sido debidamente declarados”.

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Desde el organismo aclaran que se trata de una fiscalización electrónica que se envía a muchos contribuyentes por presuntas inconsistencias y tiene que ser respondida.

La dificultad aparece cuando los registros de las plataformas y los medios de cobro no reflejan necesariamente cuánto dinero recibió cada persona. Aunque las agencias controlaban la operatoria y concentraban buena parte de los ingresos, las cuentas de OnlyFans y los mecanismos de pago estaban a nombre de las propias creadoras.

De esta manera, quienes aseguran haber recibido solo una fracción de lo facturado podrían encontrarse frente a reclamos tributarios calculados sobre montos muy superiores a los que efectivamente percibieron.

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La situación se vuelve más compleja porque, según el relato, muchas de las agencias dejaron de operar o desaparecieron. Como consecuencia, las creadoras conservan documentación limitada para reconstruir los movimientos de dinero y demostrar cómo se distribuían los ingresos.

Entre los elementos disponibles figuran conversaciones de Telegram y algunos comprobantes de pagos. Esa documentación podría resultar relevante para establecer las condiciones de contratación, las funciones que cumplían las agencias y los montos que efectivamente llegaban a las titulares de las cuentas.

Las creadoras conservan documentación limitada para reconstruir los movimientos de dinero y demostrar cómo se distribuían los ingresos

El tributarista Sebastián Domínguez dijo: “Hay que tomarlo con cautela: es un relato individual y no hay indicios de que haya un operativo masivo sobre las creadoras”.

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“Sirve como un recordatorio para quienes generan todo tipo de contenidos que es que el hecho de que la plataforma esté en el exterior y que el cobro se realice afuera, no implica que las operaciones no se deban declarar en la Argentina”, sostuvo.

En cuanto al problema que plantea la creadora, Domínguez remarcó que hay que analizar qué rol cumplía la agencia, si prestaba un servicio, si cobraba por cuenta de la titular o si disponía de fondos que no eran suyos, entre otras cuestiones. Por ello, el especialista recomendó tener en cuenta:

No hacer como si nada hubiera pasado. Los plazos para responder son cortos y comienzan a corren desde que la notificación Analizar que es lo que fue notificado. No es lo mismo una nota de inducción, un pedido de información, la apertura de una inspección, la vista de un procedimiento de determinación de oficio, entre otros. Recabar la prueba. Buscar los contratos o acuerdos con la agencia, reportes de la plataforma, extractos bancarios, comprobantes de cobro y toda la comunicación disponible, incluidos los chats, correos electrónicos, etc. Reconstruir las operaciones. Separar lo facturado por la cuenta, lo que descontó la agencia, lo que efectivamente llegó a la persona y lo que constituiría ganancia gravada, año por año. Origen de donde puede haber surgido la información. Es importante identificar el origen de la información con la que contaría el Fisco. Ya que esto incide en la estrategia de defensa. Régimen Penal Cambiario. También deberá analizar si se habría cometido alguna infracción al RPC si existía la obligación de liquidar divisas. Definir la estrategia. En base a todo lo relevado, definir la estrategia a seguir. Otros impuestos que pueden corresponder. Ademas del impuesto a las ganancias (o el efecto en el monotributo, si corresponde) puede corresponder otros impuestos como bienes personales por saldos al 31/12 no declarados e impuestos provinciales como ingresos brutos, sanciones y multas. Todo esto debe tenerse en cuenta también. Hacerlo acompañada de un profesional desde el primer día. Es importante contar con el asesoramiento profesional especializado en este tipo de defensas para definir los pasos a seguir.

“Anticiparse suele dar más margen que responder a una notificación, y cada caso depende de los contratos y de cómo se cobró, por lo que conviene hacerlo con asesoramiento profesional”, sostuvo Domínguez.

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