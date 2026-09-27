Tigre suelto pone en alerta a La Barca, Jalisco: autoridades despliegan operativo de búsqueda

Un tigre se encuentra en libertad en una zona rural de La Barca, Jalisco, situación que llevó a Protección Civil y Bomberos a emitir una alerta de urgencia y pedir a la población evitar actividades al aire libre en el área donde habría sido visto.

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Un tigre se encuentra en libertad en una zona rural de La Barca, Jalisco, situación que llevó a Protección Civil y Bomberos a emitir una alerta de urgencia y pedir a la población evitar actividades al aire libre en el área donde habría sido visto.

De acuerdo con los reportes recibidos a través de las líneas de emergencia, el felino de gran tamaño fue observado en las brechas que comunican San José de las Moras con los límites de La Providencia.

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Ante los avisos ciudadanos, elementos de Protección Civil y Bomberos, junto con otras corporaciones de seguridad y personal especializado en fauna, mantienen un operativo para localizar y contener al animal.

Las autoridades pidieron no acercarse, perseguirlo, intentar capturarlo ni ahuyentarlo. También solicitaron mantener bajo resguardo a niñas, niños y adultos mayores de las comunidades cercanas a la zona de búsqueda.

Cualquier avistamiento debe reportarse al 911 o al número de emergencias de La Barca, 393 935 5000. Protección Civil también pidió evitar la difusión de rumores que puedan generar pánico.

Un tigre camina junto a un caprino frente a una malla metálica en La Barca, Jalisco, tras la alerta de urgencia emitida por autoridades locales. (facebook)

Antecedentes de tigres sueltos en Jalisco

El reporte de La Barca ocurre después de otros casos registrados en Jalisco. En noviembre de 2023, habitantes de La Huerta alertaron sobre un tigre de Bengala que presuntamente llevaba varios días deambulando por la zona.

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Un video difundido en redes sociales mostró al felino recostado entre arbustos. Informes locales también señalaron que el animal habría matado un caballo y una vaca.

Luis Eugenio Rivera, maestro y jefe de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, señaló que el avistamiento había sido reportado desde el 25 de octubre.

Meses antes, en agosto de 2023, otro tigre de Bengala fue localizado y asegurado en calles de la colonia La Guadalupana, en Tlaquepaque.

Más recientemente, en abril de 2026, un tigre juvenil de aproximadamente 20 kilogramos fue localizado en calles de un fraccionamiento de Tlajomulco. El ejemplar fue contenido por policías y quedó bajo atención de especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre.

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El caso del tigre Kenzo

El antecedente más reciente que puso bajo escrutinio los operativos para capturar grandes felinos ocurrió con Kenzo, un tigre de Bengala localizado en Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Según el diagnóstico preliminar de la necropsia realizada por la UNAM, Kenzo murió durante el operativo del 2 de julio de 2026 por broncoaspiración de sangre provocada por una herida de bala en la cabeza.

Las brigadas hallan al ejemplar cerca de las 07:00 horas tras cinco días de rastreo en zona cerril y lo trasladan al santuario Reino Animal, en Teotihuacán, donde autoridades notifican el deceso.

El ejemplar tenía aproximadamente dos años, pesaba 116.2 kilogramos y medía 236 centímetros. El informe señaló que el proyectil ingresó por la región del párpado superior derecho y atravesó el paladar blando.

Durante el operativo, el especialista que participó en la captura explicó a Aristegui Noticias: “Cuando se aproxima la brigada para prepararse para hacer la contención, el tigre los detecta, los percibe y se acerca con la intención de atacar al médico veterinario que iba a lanzar el dardo sedante”.

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También explicó que los dardos pueden tardar entre tres y cinco minutos en hacer efecto: “Sueltan el primer dardo de sedación y hay que decir que, bueno, pues estos dardos tardan entre tres y cinco minutos para hacer efecto”.

El caso de Kenzo derivó en cuestionamientos sobre los protocolos utilizados para asegurar fauna silvestre, mientras las autoridades ambientales continuaron con las investigaciones correspondientes.