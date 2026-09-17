México

México y EEUU frenan sus negociaciones comerciales: reunión sobre el T-MEC se aplaza hasta finales de septiembre

Balazo: La nueva ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos se realizará el 28 y 29 de septiembre, en medio de las discusiones para definir ajustes al acuerdo comercial de Norteamérica

Una mesa de reuniones con las banderas de México, Estados Unidos y Canadá, un documento del T-MEC/USMCA, tablets con gráficos y dos hombres en segundo plano examinando papeles.
Continuarán las conversaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para finales de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos fueron aplazadas una semana y ahora se llevarán a cabo el 28 y 29 de septiembre, de acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal, que citó a personas familiarizadas con los planes.

La nueva fecha coloca las conversaciones en una etapa relevante para ambos países, debido a que los equipos negociadores buscan avanzar en distintos temas relacionados con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde 2020.

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Hasta el momento tampoco se ha informado oficialmente la razón del aplazamiento.

¿Cuándo serán las nuevas negociaciones entre México y EU?

La cuarta ronda formal de conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos quedó programada para finales de septiembre en Washington, después de que originalmente se contemplara realizarla una semana antes.

El encuentro forma parte del proceso de revisión del T-MEC, que durante 2026 ha implicado diversas reuniones entre representantes de los dos países.

Las conversaciones bilaterales comenzaron en mayo y han abordado asuntos relacionados con reglas de origen, industria automotriz, acero y aluminio, agricultura, energía, regulación y seguridad económica, entre otros temas.

Reglas de origen, uno de los temas centrales

Tres manos (con símbolos de México, EE.UU. y Canadá) estiran un pergamino con "T-MEC" que se desgarra, sobre un fondo con íconos económicos.
Ilustración conceptual de tres manos (México, EE.UU., Canadá) que estiran hasta el límite un pergamino con la inscripción "T-MEC", simbolizando las tensiones en el tratado comercial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los asuntos que ha cobrado relevancia durante las negociaciones son las reglas de origen y el contenido regional de los productos elaborados en América del Norte.

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Estados Unidos ha planteado modificaciones para incrementar el contenido proveniente de la región en determinados sectores, con especial atención en la industria automotriz y otras actividades manufactureras.

También se han discutido medidas para reducir la dependencia de componentes provenientes de países fuera de Norteamérica, particularmente de China.

En las conversaciones recientes, Washington también ha mostrado interés en establecer requisitos más estrictos para sectores relacionados con equipos de inteligencia artificial, electrónicos y dispositivos médicos.

México y EU buscan avanzar antes de fin de año

La reunión ocurre mientras los equipos de México y Estados Unidos buscan un acuerdo para frenar nuevos gravámenes, en un momento de tensión comercial por el choque entre Washington y Ottawa sobre el futuro del T-MEC
La reunión ocurre mientras los equipos de México y Estados Unidos buscan un acuerdo para frenar nuevos gravámenes, en un momento de tensión comercial por el choque entre Washington y Ottawa sobre el futuro del T-MEC

La revisión del acuerdo ocurre mientras los dos gobiernos intentan definir posiciones sobre comercio, inversión, cadenas de suministro y reglas aplicables a diferentes industrias.

De acuerdo con un seguimiento de las negociaciones, representantes de México y Estados Unidos han señalado la intención de avanzar hacia acuerdos durante 2026, aunque algunos temas continúan pendientes de definición.

La relación comercial tiene especial importancia para México debido al peso que representa Estados Unidos como destino de sus exportaciones. En 2025, las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense alcanzaron 534.9 mil millones de dólares, de acuerdo con datos citados en el seguimiento de las conversaciones.

El aplazamiento ocurre en un momento clave para el T-MEC

El cambio de fechas se produce mientras continúa el proceso de revisión del acuerdo comercial norteamericano. El T-MEC contempla mecanismos para revisar periódicamente su funcionamiento y definir su continuidad.

Durante este año, México y Estados Unidos han mantenido negociaciones bilaterales, mientras que Canadá ha llevado adelante conversaciones separadas con Washington.

La nueva ronda de septiembre permitirá a los equipos de ambos países continuar con las discusiones sobre las reglas comerciales que podrían definir parte de la relación económica de América del Norte durante los próximos años.

Por ahora, el cambio de calendario no implica por sí mismo un acuerdo o desacuerdo sobre los temas en negociación, y tampoco se ha confirmado oficialmente la causa que llevó a posponer las reuniones una semana.

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