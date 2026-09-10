El cortisol alto por estrés puso en riesgo la salud de Aleida Nuñez: “Puede traer otras consecuencias”

(IG: @aleidanunez)

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Aleida Niñez alerta que el cortisol elevado le provoca mareos y una sensación de desmayo tras una etapa de llamados que iban de las 7:00 de la mañana a las 12:00 de la noche. La actriz señala que su endocrinóloga le pide atender el problema para evitar otras consecuencias en su salud.

Durante un encuentro con la prensa, la también cantante relata que comienza el año con una carga laboral que altera su estado físico. “Comencé este año con mucho trabajo, afortunadamente. Tanto trabajo que hasta se me elevó el cortisol”, cuenta.

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Niñez explica que el cansancio y el estrés aparecen después de jornadas extendidas entre una serie, una obra de teatro y otros compromisos. La actriz reconoce que los síntomas le hacen pensar que algo no estaba bien.

“De repente me empecé a sentir mareada, como rara, como que sentía que me desmayaba. Entonces pensé: esto no es normal”, dice Aleida Niñez al recordar el momento en que decide acudir con una especialista.

Aleida Niñez recibe atención por el cortisol elevado

La actriz consulta a una endocrinóloga, quien le explica que el cortisol elevado estaría relacionado con el estrés y el agotamiento acumulado. Niñez define esta sustancia como la hormona del estrés y asegura que recibe una advertencia sobre el cuidado que requiere.

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(Foto: Instagram/@aleidanunez)

“Me dijo: no, el tema es que tienes el cortisol elevado porque a lo mejor el estrés, el cansancio, lo está provocando. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo siendo mujer”, relata.

La intérprete sostiene que debe mantener controlado el padecimiento. “Te lo tienes que controlar cien por ciento, porque si no te puede traer otras consecuencias”, añade. También califica como peligroso ignorar las señales que envía el cuerpo.

Niñez afirma que los suplementos y ejercicios físicos especiales le ayudan a superar esta etapa. “Ya afortunadamente, con los suplementos y algunos ejercicios especiales que hago físicamente y todo eso me ha ayudado muchísimo”, explica.

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La actriz indica que la intensidad de sus actividades baja tras concluir proyectos de teatro y una serie. Ahora prevé iniciar nuevos trabajos, aunque plantea que buscará equilibrar sus responsabilidades para no volver a experimentar los mismos síntomas.

“Hay que escuchar y hay que notar bien nuestro cuerpo porque puede ser peligroso”, advierte Niñez durante la charla con reporteros.

La actriz habla de su matrimonio y sus próximos proyectos

Además de su estado de salud, Aleida Niñez responde a las preguntas sobre los cambios en su imagen. La actriz atribuye su apariencia al regreso al cabello rubio, tono que no utilizaba desde hace cinco años, y a los maquillajes con los que dice experimentar.

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También asocia su apariencia con su vida sentimental. “El amor”, responde entre risas al ser cuestionada sobre si lucía diferente. Niñez señala que este año cumple cinco años de relación con su pareja y dos años de matrimonio en marzo.

La actriz aborda los celos dentro de su relación y señala que su esposo la conoce desde que forma parte del medio artístico. Por ello, considera que ambos separan los papeles que interpreta de su vida personal.

“La ficción se queda ahí. No puedo llevarme la ficción a mi casa”, sostiene al hablar de escenas de besos, pasión y romance que realiza en una serie recién terminada.

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Niñez también recuerda una escena de contenido sexual que comparte con Anette Michel dentro de una puesta en escena. De acuerdo con la actriz, su esposo presencia ensayos y funciones, por lo que ambos terminan por tomarlo con humor.

La actriz hará contenido íntimo (Foto:Instagram/@aleidanunez)

“Era muy intensa, muy apasionada, muy cachonda”, dice sobre la secuencia teatral. Aclara que el montaje mantiene cuidados y dirección para desarrollar ese momento sobre el escenario.

Al recordar los inicios de su carrera, la actriz relata que una compañera le hace una propuesta cuando estudiaba actuación en Televisa. Niñez señala que el episodio queda en el pasado y afirma que respeta a la comunidad LGBT+.

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Sobre sus próximos planes, Aleida Niñez adelanta que prepara un proyecto para finales de año. La actriz evita dar detalles y afirma que compartirá la información cuando el acuerdo esté firmado.