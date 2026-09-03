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Avance de ‘La Promesa’ del viernes 4 de septiembre: Manuel pone contra las cuerdas a Julieta y Ciro no logra culminar su traición

El secreto de Simona y Candela corre peligro mientras Carlo y María preparan una boda íntima y la crisis de las cocinas continúa complicando la vida en palacio

La Promesa: Julieta advierte a Manuel de que vigile a Ciro. (RTVE)
La Promesa: Julieta y Manuel. (RTVE)
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La semana termina en La Promesa con varios frentes abiertos y algunos secretos cada vez más cerca de salir a la luz. Después de la propuesta de matrimonio de Carlo a María y de que Samuel haya tenido que afrontar con dolor que la joven está a punto de casarse con otro, el capítulo de este viernes pondrá el foco en dos de las tramas que más tensión están generando en el palacio.

Por un lado, Manuel descubrirá que Julieta está visitando a Simona y Candela, que continúan escondidas fuera de La Promesa, y exigirá saber el motivo de sus visitas. Por otro, Ciro volverá a encontrarse con problemas para llevar a cabo el plan de Lorenzo, después de que sus nervios le impidan entregar a Manuel los documentos falsificados.

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Pero no serán los únicos asuntos que avanzarán en el episodio. La boda de María y Carlo comenzará a tomar forma, la relación entre Curro y Ángela atravesará un nuevo bache y el enfrentamiento en las cocinas alcanzará un punto especialmente delicado.

María acepta casarse con Carlo y Samuel intenta asumirlo

La historia de María Fernández ha dado un giro en los últimos días. El lunes, Carlo se arrodilló ante ella y le pidió matrimonio, después de que Samuel se despidiera de la joven consciente de que su relación quedaba cada vez más lejos.

Un día después llegó la respuesta: María aceptó la propuesta. La noticia se extendió rápidamente por La Promesa, mientras Teresa y Pía celebraban el compromiso. Al mismo tiempo, Ángela mantuvo su negativa a permitir que Máximo la acompañe al altar y Martina y Adriano terminaron su relación tras aceptar las condiciones de Jacobo.

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El miércoles, además, Samuel reconoció ante Pía que la boda de María le está afectando y que todavía no había sido capaz de felicitarla. La situación se complicará todavía más a medida que la fecha de la ceremonia se acerque.

El secreto de Simona y Candela queda más cerca de descubrirse

Precisamente será Julieta una de las protagonistas del capítulo del viernes. Después de descubrir junto a Samuel el refugio en el que permanecen escondidas Simona y Candela, ambos decidieron mantener en secreto su paradero.

Julieta seguirá visitándolas y será precisamente esa situación la que termine poniendo en riesgo el escondite. Manuel sabe que está acudiendo a verlas y la enfrentará directamente para averiguar qué está pasando.

La Promesa: Simona y Candela, escondidas en el refugio, no quieren volver
La Promesa: Simona y Candela, escondidas en el refugio, no quieren volver. (RTVE)

La joven tendrá que decidir entonces cuánto está dispuesta a contarle. La situación puede ser especialmente comprometida, ya que Simona y Candela continúan negándose a regresar a La Promesa pese a la insistencia de quienes intentan solucionar el conflicto.

Carlo y María ya tienen fecha para su boda

Mientras algunos secretos amenazan con salir a la luz, María y Carlo avanzarán en los preparativos de su enlace. Ambos decidirán que la boda se celebre la semana siguiente y optarán por una ceremonia sencilla y discreta.

La intención de María será alejarse de un gran acontecimiento y reducirlo a una celebración íntima. Incluso propondrá que sea don Agapito de Villalquino quien oficie el enlace y que no estén presentes ni Curro ni Manuel.

La decisión supone un nuevo paso en una relación que ha provocado sentimientos encontrados desde el principio, especialmente en Samuel, que todavía no ha conseguido aceptar que María vaya a casarse.

Ciro vuelve a fallar con el plan de Lorenzo

La Promesa: Ciro pierde los papeles con Julieta. (RTVE)
La Promesa: Ciro pierde los papeles con Julieta. (RTVE)

Otro de los grandes conflictos del episodio será el que protagonizan Ciro y Lorenzo. Después de varios días intentando conseguir que Manuel firme una licencia que forma parte de su negocio, Ciro tratará de introducir entre sus documentos la versión falsificada.

Sin embargo, los nervios impedirán que entregue finalmente los papeles a Manuel. El plan no saldrá como estaba previsto y Lorenzo tendrá que buscar otra solución para evitar que todo se venga abajo.

Su nueva propuesta será ponerse en contacto con una empresa interesada en la licencia para ganar tiempo y mantener vivo el engaño. Una estrategia que vuelve a colocar a Manuel en el centro de una trama de la que todavía desconoce toda la verdad.

La pareja formada por Curro y Ángela también afrontará un nuevo momento complicado. Después de mantener firme su decisión de no permitir que Máximo la acompañe al altar, Ángela volverá a reprocharle a Curro que esté demasiado centrado en su trabajo en Lisboa.

Su relación, a punto de dar el paso definitivo hacia el matrimonio, tendrá así que superar una nueva crisis justo cuando ambos deberían estar concentrados en los preparativos de la boda.

La Promesa: Curro y Ángela tienen un nuevo roce
La Promesa: Curro y Ángela tienen un nuevo roce. (RTVE)

Petra, cada vez más desbordada en las cocinas

La situación en las cocinas tampoco encontrará solución. Las trabajadoras se niegan a regresar mientras Julio y Tomasa permanezcan en La Promesa, mientras Tomasa continúa ejerciendo presión sobre Petra.

La mujer se mostrará cada vez más sobrepasada por las circunstancias y rechazará incluso la ayuda de Pía. La tensión terminará provocando una fuerte discusión con Teresa, Ricardo y la propia Pía, un enfrentamiento que Tomasa escuchará a escondidas.

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