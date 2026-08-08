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Morena suspende derechos partidistas a Nay Salvatori y Grace Palomares tras arremeter contra adultos mayores

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emitió una resolución que pone límites a los comentarios discriminatorios de las diputadas de Puebla

Morena suspende derechos partidistas a Nay Salvatori y Grace Palomares tras arremeter contra adultos mayores.
Morena suspende derechos partidistas a Nay Salvatori y Grace Palomares tras arremeter contra adultos mayores.
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Los comentarios en contra de hombres de la tercera edad les pasan factura a las diputadas de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela Palomares Ramírez, ya que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ)decidió suspender sus derechos partidistas tras las opiniones vertidas en el podcast “Descasadas”.

Morena le puso freno a los comentarios de ambas legisladoras, por lo menos hasta que haya una resolución de fondo del procedimiento; pues el “huelen a baúl del recuerdo” y “ya se están pudriendo” no fue del agrado ni de la dirigente nacional, Ariadna Montiel, ni de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se ha empeñado en reforzar el discurso que resalta a ese sector de la población.

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¿Qué resolvió la Comisión de Morena en el caso de las diputadas?

En el expediente CNHJ-PUE-552/2026 se dictan distintas medidas cautelares tras la conducta de las legisladoras, entre ellas:

Se suspenden temporalmente, en el ámbito interno del partido, los derechos de participación, deliberación, votación, postulación, representación, encargo o responsabilidad partidaria que pudieran ejercer las acusadas en asambleas, consejos, comités, comisiones, reuniones, procesos internos, actividades orgánicas o cualquier espacio formal de decisión de morena. Esta suspensión no impide el ejercicio de su defensa dentro del expediente ni se extiende a funciones públicas externas a la vida interna del partido”.

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Resolución provisional de Morena por el caso de Nay Salvatori y Grace Palomares.
Resolución provisional de Morena por el caso de Nay Salvatori y Grace Palomares.

También pide abstenerse de cualquier comentario “edadista” o discriminatorio por edad, un comportamiento ampliamente difundido por las diputadas de Morena:

Se ordena a las acusadas abstenerse de emitir, publicar, reproducir, compartir, promocionar, validar o amplificar, por si o por interpósita persona, en redes sociales, podcast, transmisiones, entrevistas, comunicados, ruedas de prensa, espacios editoriales o cualquier otro medio de comunicación, expresiones, comentarios, bromas, burlas, calificativos, imágenes, audios, videos o posicionamientos que puedan constituir comentarios edadistas o cualquier forma de discriminación por edad, apariencia física, condición de salud, discapacidad, género, origen, condición social o cualquier otra categoría protegida”.

Nay Salvatori encomienda a Dios su futuro político

Tras la resolución provisional, Nay Salvatori se encomendó a “Dios”, respecto a su futuro político, en un video compartido en sus redes sociales, se definió como “una de las mujeres más funadas”, admitió que sus expresiones fueron “un error grave” y que ya vive las consecuencias.

“Esto fue tan duro para mí, lo que viví en los últimos días, que estuve tentada a volver a tomar antidepresivos, fue demasiado, atacaron a gente cercana”, comento la morenista. También agregó que tras la polémica entendió que al ostentar un cargo público debe cuidar su narrativa.

Comentó que el escándalo generó que polémicas anteriores se volvieran a activar, y, que recibió distintas amenazas, un costo que ha tenido que cargar tras las “consecuencias de sus actos”.

La diputada de Puebla se encomendó a Dios luego de que la Comisión de Justicia le suspendiera sus derechos partidistas

Tras la resolución provisional emitida este 8 de agosto por la Comisión de Justicia de Morena, Nay Salvatori comentó que asumirá lo que el partido disponga, admitiendo que “rebasó la línea” y eso generó diversos comentarios en su contra.

En la publicación compartida por la política, agregó el siguiente mensaje: “Lo asumo y lo dejo en manos de Dios”.

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