Morena suspende derechos partidistas a Nay Salvatori y Grace Palomares tras arremeter contra adultos mayores.

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Los comentarios en contra de hombres de la tercera edad les pasan factura a las diputadas de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela Palomares Ramírez, ya que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ)decidió suspender sus derechos partidistas tras las opiniones vertidas en el podcast “Descasadas”.

Morena le puso freno a los comentarios de ambas legisladoras, por lo menos hasta que haya una resolución de fondo del procedimiento; pues el “huelen a baúl del recuerdo” y “ya se están pudriendo” no fue del agrado ni de la dirigente nacional, Ariadna Montiel, ni de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se ha empeñado en reforzar el discurso que resalta a ese sector de la población.

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¿Qué resolvió la Comisión de Morena en el caso de las diputadas?

En el expediente CNHJ-PUE-552/2026 se dictan distintas medidas cautelares tras la conducta de las legisladoras, entre ellas:

“Se suspenden temporalmente, en el ámbito interno del partido, los derechos de participación, deliberación, votación, postulación, representación, encargo o responsabilidad partidaria que pudieran ejercer las acusadas en asambleas, consejos, comités, comisiones, reuniones, procesos internos, actividades orgánicas o cualquier espacio formal de decisión de morena. Esta suspensión no impide el ejercicio de su defensa dentro del expediente ni se extiende a funciones públicas externas a la vida interna del partido”.

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Resolución provisional de Morena por el caso de Nay Salvatori y Grace Palomares.

También pide abstenerse de cualquier comentario “edadista” o discriminatorio por edad, un comportamiento ampliamente difundido por las diputadas de Morena:

“Se ordena a las acusadas abstenerse de emitir, publicar, reproducir, compartir, promocionar, validar o amplificar, por si o por interpósita persona, en redes sociales, podcast, transmisiones, entrevistas, comunicados, ruedas de prensa, espacios editoriales o cualquier otro medio de comunicación, expresiones, comentarios, bromas, burlas, calificativos, imágenes, audios, videos o posicionamientos que puedan constituir comentarios edadistas o cualquier forma de discriminación por edad, apariencia física, condición de salud, discapacidad, género, origen, condición social o cualquier otra categoría protegida”.

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Nay Salvatori encomienda a Dios su futuro político

Tras la resolución provisional, Nay Salvatori se encomendó a “Dios”, respecto a su futuro político, en un video compartido en sus redes sociales, se definió como “una de las mujeres más funadas”, admitió que sus expresiones fueron “un error grave” y que ya vive las consecuencias.

“Esto fue tan duro para mí, lo que viví en los últimos días, que estuve tentada a volver a tomar antidepresivos, fue demasiado, atacaron a gente cercana”, comento la morenista. También agregó que tras la polémica entendió que al ostentar un cargo público debe cuidar su narrativa.

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Comentó que el escándalo generó que polémicas anteriores se volvieran a activar, y, que recibió distintas amenazas, un costo que ha tenido que cargar tras las “consecuencias de sus actos”.

La diputada de Puebla se encomendó a Dios luego de que la Comisión de Justicia le suspendiera sus derechos partidistas

Tras la resolución provisional emitida este 8 de agosto por la Comisión de Justicia de Morena, Nay Salvatori comentó que asumirá lo que el partido disponga, admitiendo que “rebasó la línea” y eso generó diversos comentarios en su contra.

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En la publicación compartida por la política, agregó el siguiente mensaje: “Lo asumo y lo dejo en manos de Dios”.