Lupita, la famosa guacamaya de Calarcá fue atacada mientras acompañaba ciclistas y motociclistas

Durante el incidente, la guacamaya sufrió lesiones graves en su cola y plumaje. La comunidad de Quindío hace un llamado a proteger a los animales libres y garantizar su bienestar y seguridad. - crédito @quindiociclismo_col/Instagram

El pasado 7 de enero de 2026, Lupita, una guacamaya azul reconocida por acompañar a ciclistas, motociclistas y deportistas en la vía La Bella Calarcá, fue víctima de un ataque por parte de dos personas que se movilizaban en una moto roja. Durante el incidente, los agresores intentaron capturarla y le causaron lesiones graves, incluyendo la pérdida de las dos plumas principales de su cola.

La situación ha generado preocupación entre la comunidad local y organizaciones de protección animal, quienes solicitan la difusión del caso para garantizar la seguridad y el bienestar de Lupita.

De acuerdo con la denuncia publicada en redes sociales por la cuenta Quindío Ciclismo, el hecho ocurrió entre las 5:00 y 5:30 p.m. y tuvo como objetivo apoderarse de la guacamaya.

Durante el ataque, le arrancaron las dos plumas largas principales de la cola, las cuales son fundamentales para su equilibrio y maniobrabilidad durante el vuelo. Además, el resto de su plumaje sufrió lesiones que afectan tanto su apariencia como su capacidad de desplazamiento.

La publicación de Quindío Ciclismo enfatizó que Lupita es un animal libre y extremadamente sensible, y que incidentes como este pueden poner en riesgo su salud física y emocional. Expertos en aves señalan que el estrés severo en guacamayas y otras aves silvestres puede causar problemas cardiovasculares, depresión, pérdida de apetito y, en casos extremos, la muerte. Esto hace que cualquier intento de captura o agresión física represente un riesgo significativo para su vida.

La guacamaya azul continúa bajo vigilancia de la comunidad y autoridades para prevenir nuevos ataques. - crédito quindiociclismo_col/Instagram

“Esto nos preocupa profundamente, ya que Lupita es un animal libre, no está encerrada y merece respeto. Es importante saber que ella es un animal muy sensible y podría morir de pena moral o estrés si llegara a ser raptada”, indicó la cuenta Quindío Ciclismo en su mensaje inicial.

El comunicado también subrayó que los agresores actuaron con intención de apropiarse del ave, un comportamiento que vulnera no solo a Lupita sino la integridad de la fauna local en general. La comunidad resaltó que la guacamaya siempre ha vivido en libertad, interactuando de manera segura con ciclistas, motociclistas y residentes, y que cualquier interferencia externa constituye un riesgo directo para su bienestar.

El aviso de Quindío Ciclismo también incluyó un llamado a la acción de difundir el caso y aumentar la vigilancia en la zona, para prevenir nuevos ataques y proteger a Lupita de individuos con intención de causar daño. Se enfatizó que la comunidad debe respetar el hábitat natural de la guacamaya y mantener la distancia adecuada, evitando cualquier contacto que pueda generar estrés o poner en peligro su salud.

“Personas de mal corazón quieren hacerle daño, y no podemos permitirlo. Lupita merece respeto y protección”, agregó la organización en su publicación.

Historia de Lupita: libertad y socialización con los deportistas

Lupita llegó al sector hace aproximadamente dos años junto con su pareja, inicialmente en estado joven y vulnerable. La familia de Lucy, residente de la zona, le proporcionó refugio y alimentación, pero siempre respetando su libertad. Tras la pérdida de su pareja, Lupita ha permanecido como un animal libre, sobrevolando las fincas y espacios abiertos de Calarcá, interactuando con los deportistas y habitantes del área.

En una entrevista anterior de la misma cuenta de Instagram de Ciclismo, Lucy explicó: “Lupita no es inteligencia artificial, es un animal real y espectacular. Es libre, vuela por todas estas zonas, las fincas donde le ofrecen comida y cariño son su hogar. Todos por acá la conocen y la cuidamos”.

Este comportamiento ha permitido que Lupita se convierta en un referente de la región, apareciendo en videos virales y publicaciones en redes sociales, acompañando a ciclistas y motociclistas durante sus recorridos.

Llamado de conciencia y protección

Tras los hechos, representantes de Quindío Ciclismo hicieron un llamado a la comunidad y visitantes para respetar el hábitat y la libertad de Lupita, así como de otros animales de la región:

“Debemos cuidar mucho a Lupita y a tantos animalitos de nuestro departamento. Si se cruzan con ella, admírenla y contemplen su vuelo sin afectar su hábitat. Quindío es un gran paraíso natural y como quindianos tenemos la responsabilidad de proteger nuestra riqueza natural”, afirmó un portavoz de la organización.

El mensaje busca generar conciencia sobre la conservación de la fauna local y la importancia de respetar a los animales libres, evitando cualquier tipo de contacto que pueda comprometer su bienestar.

Intervención de autoridades y seguimiento

La Policía Ambiental y la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) han dado seguimiento al caso, verificando la condición de Lupita y asegurando que continúe en su entorno natural. La comunidad local también ha reforzado la vigilancia en la zona para prevenir futuros ataques o intentos de captura.

“Compartamos información sobre Lupita, utilicemos el hashtag #Guacamaya y trabajemos juntos para protegerla y preservar la fauna de nuestro departamento”, concluyó la organización.

Habitantes y deportistas del Quindío hacen un llamado a respetar a los animales y conservar su hábitat natural. - crédito @quindiociclismo_col/Instagram

Lupita como referente de fauna libre en Quindío

Lupita representa un ejemplo de convivencia entre seres humanos y fauna silvestre, mostrando cómo es posible interactuar con animales respetando su libertad y bienestar. Su historia resalta la importancia de la protección de especies libres y la necesidad de una cultura de respeto hacia la biodiversidad local.

La comunidad continúa promoviendo la difusión de la información y la vigilancia activa, con el objetivo de asegurar que Lupita permanezca segura y que su entorno natural no sea alterado.