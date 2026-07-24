Un juzgado de Medellín valida la primera condena por el escándalo de contratos con bomberos de Itagüí

El proceso judicial involucra contratos por cerca de $18.000 millones destinados a fortalecer la gestión de emergencias - crédito Bomberos Itagui/Facebook

El Juzgado 28 Penal del Circuito de Medellín validó este viernes 24 de julio de 2026 la primera sentencia en el caso de corrupción que involucra al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La decisión se centró en Juan Alberto Cardona Henao, que admitió haber falsificado documentos para autorizar pagos irregulares durante el periodo de Daniel Quintero como alcalde.

De acuerdo con Semana, la Fiscalía General de la Nación comunicó: “Las pruebas presentadas permitieron que el extesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona Henao, aceptara mediante preacuerdo su responsabilidad en la expedición de documentos irregulares para autorizar el desembolso de recursos durante la ejecución de varios contratos”. La declaración, difundida en un comunicado oficial, subrayó la aceptación de responsabilidad por parte del contador.

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Cardona Henao fue condenado a 19 meses de prisión tras admitir la elaboración de 15 documentos falsos. Estos papeles, que incluían cuentas de cobro y soportes documentales, respaldaron pagos de recursos públicos por bienes y servicios que nunca se entregaron.

Un juez de Medellín avaló este 24 de julio la primera condena en el caso de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos de Itagüí, una decisión que se conecta con el macroproceso en el que la Fiscalía prevé imputar a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, por un entramado que habría causado un detrimento superior a $2.481 millones - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía precisó que “entre las irregularidades detectadas figuran cuentas de cobro con firmas falsificadas, cobros por servicios que no fueron prestados y soportes correspondientes a fechas en las que la persona que supuestamente prestó el servicio se encontraba fuera del país”.

Durante la investigación, se estableció que entre el 30 de noviembre de 2020 y el 30 de diciembre de 2022, Cardona Henao suscribió esos 15 documentos con el fin de simular la prestación de servicios de transporte y justificar el desembolso de fondos. El fraude se registró en el contexto de la pandemia, periodo en el que los recursos debían destinarse a la compra de kits de bioseguridad y capacitaciones.

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De acuerdo con la Fiscalía, el mecanismo permitió que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá sufriera un detrimento patrimonial superior a 120 millones de pesos. La investigación identificó que algunos de los pagos se realizaron a partir de soportes adulterados y firmas falsas.

Cardona Henao fue condenado a 19 meses de prisión tras admitir la elaboración de 15 documentos falsos - crédito Fiscalía General de la Nación

El avance judicial responde a la pregunta sobre el estado del escándalo: el proceso ya arrojó su primera condena penal, con la validación del preacuerdo entre Fiscalía y Cardona Henao, quien aceptó su responsabilidad en la falsificación de documentos para desviar recursos públicos. La sentencia sienta un precedente en el entramado de corrupción que afecta a entidades públicas del Valle de Aburrá.

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El caso no se limita a un solo condenado. Según la Fiscalía, este fallo judicial se inscribe en un macroproceso que investiga irregularidades en seis contratos celebrados entre 2020 y 2023, cuya ejecución habría causado un daño patrimonial superior a 2.481 millones de pesos. La Fiscalía añadió que uno de los beneficiarios sería Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín.

En este contexto, Misael Cadavid, exjefe de los bomberos, ya firmó un principio de oportunidad ante la justicia. Además, Juan David Cardona, exdirector del Área Metropolitana, está imputado, y se espera una próxima audiencia de imputación contra Miguel Quintero Calle.

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La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en contratos entre Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá - crédito Alcaldía

Sobre la dimensión política del caso, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, ha repetido públicamente su postura: considera que el proceso judicial responde a una “persecución política”. Así lo ha expresado en varias ocasiones ante los medios.

Cardona Henao, que permanece en libertad, será formalmente sentenciado el próximo 20 de agosto. Su condena corresponde al delito de falsedad en documento privado, en concurso homogéneo y sucesivo, por la utilización de documentos que permitieron el desvío de fondos públicos.

La Fiscalía sostiene que la decisión es un paso clave dentro de la investigación de una red de corrupción que, según sus hallazgos, operó mediante la simulación de servicios y la falsificación de soportes para sustraer recursos estatales dirigidos a la atención de emergencias y la dotación de los cuerpos de bomberos.

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