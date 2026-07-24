Colombia

Karol G compartió detalles sobre cómo imagina su boda ideal y mencionó qué artista internacional quisiera que actuara durante la celebración

La cantante reveló en una reciente entrevista internacional detalles de su vida como soltera y cómo espera que sea el día en el que camine hacia el altar

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La famosa cantante paisa sigue descrestando al mundo con su éxito - crédito Karol G / Instagram
Karol G reveló cómo es su boda soñada - crédito Karol G / Instagram

La cantante colombiana Karol G reveló recientemente para el podcast de la revista Vogue detalles de su vida personal, los preparativos para su gira y un detalle que llamó la atención de sus seguidores: cómo espera que sea su boda.

Aunque La Bichota está soltera luego de terminar su relación con el también cantante Feid hace un par de meses, fue cuestionada durante el programa sobre las expectativas que tiene para el futuro junto a otra persona y reveló varios detalles, incluido el lugar, donde espera que sea su boda.

La cantante primero fue cuestionada si ella planearía algún tipo de presentación musical donde ella fuera la protagonista como parte del momento musical de su boda. “Si me emborracho en la boda, tal vez cante, pero no, yo no planeo hacer algún tipo de show mío en mi boda. Pero tal vez sí me emborracho, voy a ir por el micrófono y tal vez empiece a cantar las canciones al lado del bar o algo así”, reveló la cantante.

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La preparación física de Karol G impulsa reacciones en redes sociales - crédito @karolg/IG
Karol G expresó su deseo de contar con Justin Bieber como artista invitado en su boda, un sueño que también ha considerado para sus cumpleaños - crédito @karolg/IG

Aunque aseguró que ella no tendría un show planeado para esa fecha tan especial, sí reveló a qué cantante le gustaría tener y que incluso lo ha considerado para algunos de sus cumpleaños. “Siempre he soñado con tener a Justin Bieber cantando en alguno de mis cumpleaños, entonces creo que podría ser muy lindo tenerlo a él también en la boda”, reveló.

La cantante de Papasito, además, confesó que no solo ha soñado con tener a Justin Bieber en su boda como parte del show, sino que también tiene en mente el lugar en el que le gustaría casarse y estar rodeada de su familia. “Me sueño mi boda al lado del mar, como en una playa, creo que siempre he soñado con eso, siempre he soñado con tener esa fiesta con vibras de playa, muy Tropicoqueta”, añadió.

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Karol G habló de su soltería y su relación soñada

Durante el podcast, la cantante colombiana habló sobre su experiencia como soltera y expresó sus expectativas respecto a una nueva relación, describiendo cómo sería su cita ideal.

“Estoy soltera en este momento... Para mi la cita perfecta es en la noche, caminando por la calle y comiendo toda la comida callejera que encontremos en el camino (...) mi comida rápida favorita son todos los tipo de perros calientes”, confesó.

Ante su respuesta, la cantante fue cuestionada sobre los retos que encuentra al salir con alguien siendo una figura pública y reveló cómo es salir con alguien famoso como ella, tal como ocurrió con sus dos relaciones anteriores. “Este es el lugar (la fama) donde puedo encontrarme con gente en este momento. Mi relación pasada (con Feid) fue porque estábamos en el camino y haciendo una canción conocí a alguien. Pero me gustaría conseguir a una persona del común; creo que sería una experiencia diferente”, reveló la cantante.

Karol G emociona a sus fans con un tierno homenaje a su familia en redes sociales - crédito @karolg/IG
Karol G habló sobre los retos de salir con personas famosas y expresó su interés en iniciar una relación con alguien fuera del medio artístico - crédito @karolg/IG

Además, Karol G reveló que ante su soltería nunca ha usado aplicaciones de citas. “Nunca las he usado... ¿Debería?, esto sería muy raro, ¿cómo sería el perfil... Tal vez el amor de mi vida me está esperando en una app de citas", dijo la cantante.

Becky G, Elena Rose y Greeicy acompañarán a Karol G en la etapa de Estados Unidos del tour

La gira Viajando por el Mundo, Tropitour de Karol G se consolida como uno de los eventos musicales más esperados de 2026 y 2027, no solo por la magnitud de su recorrido internacional, sino también por la presencia de invitadas especiales en sus escenarios de Estados Unidos. Becky G, Elena Rose y Greeicy acompañarán a la artista paisa en distintas fechas, sumando diversidad y talento femenino a cada show.

Vista aérea de un estadio lleno de personas durante un concierto al atardecer. El escenario muestra pantallas LED gigantes con el logo 'Viajando por el mundo' y 'KAROL G', iluminado con luces de neón naranja, y las montañas de Medellín de fondo.
Becky G, Elena Rose y Greeicy serán invitadas especiales en los shows de Karol G en Estados Unidos durante su gira internacional - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Becky G participará en diez conciertos, incluyendo ciudades como Toronto, Los Ángeles y Nueva York, mientras que Elena Rose abrirá la gira en Chicago y estará presente en otras paradas clave como Las Vegas, Miami y Dallas.

Por su parte, Greeicy se unirá a la gira en tres presentaciones, previstas en Los Ángeles, Houston y Miami. La confirmación de estas colaboraciones ha generado entusiasmo entre los seguidores, quienes celebran la unión de voces latinas y la apuesta de Karol G por destacar a otras artistas en escenarios internacionales.

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