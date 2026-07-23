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Qué es la chimenea solar: una técnica clásica para enfriar tu casa que se usa en edificios sostenibles

Es ideal para no depender de los sistemas de aire acondicionado

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Fachada de edificio de bloques claros con ventanas de marco oscuro, tejado inclinado con canalones y una chimenea acristalada en la parte superior.
Casa con chimenea térmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los meses de verano, mantener una temperatura agradable dentro de casa se convierte en una prioridad para muchas personas. Ante las altas temperaturas, lo más habitual es recurrir al aire acondicionado o a los ventiladores para aliviar el calor, especialmente durante las horas centrales del día o por la noche.

Sin embargo, existen otras alternativas que cada vez despiertan un mayor interés entre quienes buscan mejorar el confort en el hogar. Una de ellas es la chimenea térmica, un sistema del que se habla cada vez más y que ha despertado la curiosidad de muchas personas por su funcionamiento y sus posibles aplicaciones en las viviendas.

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Qué son las chimeneas térmicas y cómo funcionan

Las chimeneas térmicas son sistemas de ventilación pasiva que aprovechan las diferencias de temperatura para favorecer la circulación natural del aire dentro de una vivienda. Su funcionamiento se basa en un principio sencillo: reciben la radiación solar y el aire caliente, al ser menos denso, tiende a ascender.

Cuanto más calor absorbe el conducto, mayor es la temperatura del aire que contiene y más intensa resulta la corriente ascendente. De esta forma, el conducto de la chimenea permite que el aire acumulado en las zonas más altas del edificio salga al exterior.

Un funcionamiento sencillo
Funcionamiento de la chimenea. (Wikimedia)

Al expulsarse el aire caliente, se genera una corriente que facilita la entrada de aire más fresco por ventanas, puertas u otras aberturas situadas en las partes bajas de la vivienda. Este proceso puede contribuir a renovar el aire interior y mejorar la sensación térmica sin necesidad de utilizar ventiladores ni sistemas de aire acondicionado. Además, al no requerir un consumo eléctrico constante, se considera una alternativa más eficiente y sostenible para favorecer la ventilación natural.

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Un sistema inspirado en la arquitectura antigua

Aunque las chimeneas térmicas se han popularizado en los últimos años como una alternativa para mejorar la ventilación de los edificios, el principio en el que se basan se conoce desde hace siglos.

Algunas civilizaciones ya utilizaban sistemas arquitectónicos capaces de aprovechar el movimiento natural del aire y las diferencias de temperatura para aumentar el confort en el interior de las viviendas.

Sistema de ventilación
Torre de viento o badgir. (Wikimedia)

En la antigua Persia, por ejemplo, se empleaban las conocidas como torres de viento (badgir), mientras que otras culturas también incorporaron soluciones de ventilación natural en sus construcciones. Las chimeneas térmicas actuales recuperan estos conocimientos tradicionales y los adaptan a las necesidades de la arquitectura moderna.

Ventajas y desventajas de las chimeneas térmicas

Una de las principales ventajas de las chimeneas térmicas es que pueden reducir la dependencia de los sistemas de climatización convencionales y, con ello, disminuir el gasto energético. También funcionan de forma silenciosa y requieren poco mantenimiento al no contar con motores ni otros elementos mecánicos complejos.

Sin embargo, su eficacia depende de factores como el diseño del edificio, la orientación de la vivienda, la altura del conducto o las condiciones climáticas del entorno. Por este motivo, su rendimiento puede variar y no siempre resulta suficiente para combatir las temperaturas extremas.

Además, su instalación puede requerir reformas y una planificación específica, especialmente en viviendas ya construidas. Por ello, aunque pueden ser un complemento interesante, no sustituyen necesariamente a otros sistemas de refrigeración.

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