Las mejores 44 fotos de los festejos por el triunfo de Argentina ante Inglaterra desde el drone de Infobae
Infobae recorrió desde el aire los festejos por el pase de la Selección a la final en distintos puntos de Buenos Aires, con el Obelisco como epicentro de la celebración
16 Jul, 2026 03:54 a. m. EST
Los festejos en el obelisco luego del partido de Argentina vs Inglaterra desde el dron de Infobae La concentración fue creciendo a medida que transcurría la noche (Gastón Taylor) La gente se expandió por toda la 9 de Julio (Gaston Taylor) Una marea de gente (Gaston Taylor) La masa de gente rodeo al Obelisco (Gaston Taylor) El Obelisco se tiñó de celeste y blanco como la bandera argentina (AP Photo/Natacha Pisarenko) A pesar de la lluvia, nadie se movió del centro porteño (Gaston Taylor) La gente se concentró en la avenida 9 de Julio y en las arterias que la cortan (Gaston Taylor) Desde el centro del Obelisco (Gaston Taylor) Argentina pasó a la final y las calles se pintaron con los colores de la selección (Gaston Taylor) Desde un balcón del centro flameaba la bandera arhentina (Gaston Taylor) Buenos Aires no durmió por los festejos (Gastón Taylor) Hubo un vallado de contención (Gaston Taylor) La bandera argentina flameaba en medio de los festejos (Photo by Luis ROBAYO / AFP) El drone captó a los fanáticos en Ramos Mejía (Gustavo Gavotti) El Obelisco desde otro ángulo (Gaston Taylor) La gente respetó el vallado (Gaston Taylor) Los festejos por el 2-1 ante Inglaterra se extendieron hasta la madrugada del jueves }(Gaston Taylor) La bandera argentina con el 10 de Messi y Maradona (Photo by Luis ROBAYO / AFP) Desde el cielo, el estandarte argentino (Gaston Taylor) Hubo fuegos artificiales, música y mucha gente (Photo by Luis ROBAYO / AFP) Miles de amigos, familias, conocidos, compañeros de trabajo y más se reunieron en el Obelisco (Gustavo Gavotti) El Obelisco iluminado con los colores de Argentina (Photo by Luis ROBAYO / AFP) Distintas representaciones gráficas (Photo by Luis ROBAYO / AFP)) Así se vivió la clasificación a la final que se jugará el domingo (REUTERS/Tomas Cuesta) Un hincha agitando la bandera de nuestro país (Photo by Luis ROBAYO / AFP) Banderas, banderines, gorros, camisetas. Lo que se puso el país para salir a festejar (Photo by Luis ROBAYO / AFP) Desde un ángulo más lejano se podía apreciar la impresionante cantidad de gente que fue al Obelisco (REUTERS/Tomas Cuesta) La noche porteña se prestó para los festejos, con una temperatura de 17 °C (RS Fotos) Una gigantografía del 10, el mejor jugador del mundo, Leo Messi (Gustavo Gavotti) La gente salió a festejar en Ramos Mejía (Gustavo Gavotti) Más fanáticos en Ramos Mejía (Gustavo Gavotti) Gustavo Gavotti La marea desde adentro en Ramos Mejía (Gustavo Gavotti) El Obelisco y los fuegos artificiales (Photo by Luis ROBAYO / AFP) Todos a festejar tras el partido del miércoles (Gustavo Gavotti) Los colores que representó el miércoles la Selección en un emotivo partido (Gustavo Gavotti) La gente respetó el vallado (Gaston Taylor) No podía faltar las expresiones (Gustavo Gavotti) Todos salieron a festejar (Gustavo Gavotti) Gustavo Gavotti Banderas argentinas volaron por todos lados (Gustavo Gavotti) RS Fotos Gustavo Gavotti No faltaron las típicas caras pintadas (Gustavo Gavotti) Así comenzaba la concentración (Gaston Taylor)
Fotos a cargo de:
Gaston Taylor
Gustavo Gavotti
Luis Robayo AFP
RS Fotos
Tomas Cuesta Reuters
Natacha Pisarenko AP