Las mejores 44 fotos de los festejos por el triunfo de Argentina ante Inglaterra desde el drone de Infobae

Infobae recorrió desde el aire los festejos por el pase de la Selección a la final en distintos puntos de Buenos Aires, con el Obelisco como epicentro de la celebración

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Los festejos en el obelisco luego del partido de Argentina vs Inglaterra desde el dron de Infobae
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
La concentración fue creciendo a medida que transcurría la noche (Gastón Taylor)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
La gente se expandió por toda la 9 de Julio (Gaston Taylor)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
Una marea de gente (Gaston Taylor)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
La masa de gente rodeo al Obelisco (Gaston Taylor)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Obelisco
El Obelisco se tiñó de celeste y blanco como la bandera argentina (AP Photo/Natacha Pisarenko)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
A pesar de la lluvia, nadie se movió del centro porteño (Gaston Taylor)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
La gente se concentró en la avenida 9 de Julio y en las arterias que la cortan (Gaston Taylor)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
Desde el centro del Obelisco (Gaston Taylor)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
Argentina pasó a la final y las calles se pintaron con los colores de la selección (Gaston Taylor)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
Desde un balcón del centro flameaba la bandera arhentina (Gaston Taylor)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
Buenos Aires no durmió por los festejos (Gastón Taylor)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
Hubo un vallado de contención (Gaston Taylor)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Obelisco
La bandera argentina flameaba en medio de los festejos (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Ramos Mejia
El drone captó a los fanáticos en Ramos Mejía (Gustavo Gavotti)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
El Obelisco desde otro ángulo (Gaston Taylor)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
La gente respetó el vallado (Gaston Taylor)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
Los festejos por el 2-1 ante Inglaterra se extendieron hasta la madrugada del jueves }(Gaston Taylor)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Obelisco
La bandera argentina con el 10 de Messi y Maradona (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
Desde el cielo, el estandarte argentino (Gaston Taylor)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Obelisco
Hubo fuegos artificiales, música y mucha gente (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Ramos Mejia
Miles de amigos, familias, conocidos, compañeros de trabajo y más se reunieron en el Obelisco (Gustavo Gavotti)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Obelisco
El Obelisco iluminado con los colores de Argentina (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Obelisco
Distintas representaciones gráficas (Photo by Luis ROBAYO / AFP))
Así se vivió la clasificación a la final que se jugará el domingo (REUTERS/Tomas Cuesta)
Así se vivió la clasificación a la final que se jugará el domingo (REUTERS/Tomas Cuesta)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Obelisco
Un hincha agitando la bandera de nuestro país (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Obelisco
Banderas, banderines, gorros, camisetas. Lo que se puso el país para salir a festejar (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Desde un ángulo más lejano se podía apreciar la impresionante cantidad de gente que fue al Obelisco (REUTERS/Tomas Cuesta)
Desde un ángulo más lejano se podía apreciar la impresionante cantidad de gente que fue al Obelisco (REUTERS/Tomas Cuesta)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Obelisco
La noche porteña se prestó para los festejos, con una temperatura de 17 °C (RS Fotos)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Ramos Mejia
Una gigantografía del 10, el mejor jugador del mundo, Leo Messi (Gustavo Gavotti)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Ramos Mejia
La gente salió a festejar en Ramos Mejía (Gustavo Gavotti)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Ramos Mejia
Más fanáticos en Ramos Mejía (Gustavo Gavotti)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Ramos Mejia
Gustavo Gavotti
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Ramos Mejia
La marea desde adentro en Ramos Mejía (Gustavo Gavotti)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Obelisco
El Obelisco y los fuegos artificiales (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Ramos Mejia
Todos a festejar tras el partido del miércoles (Gustavo Gavotti)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Ramos Mejia
Los colores que representó el miércoles la Selección en un emotivo partido (Gustavo Gavotti)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
La gente respetó el vallado (Gaston Taylor)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Ramos Mejia
No podía faltar las expresiones (Gustavo Gavotti)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Ramos Mejia
Todos salieron a festejar (Gustavo Gavotti)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Ramos Mejia
Gustavo Gavotti
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Ramos Mejia
Banderas argentinas volaron por todos lados (Gustavo Gavotti)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco - Drone
RS Fotos
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Ramos Mejia
Gustavo Gavotti
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Ramos Mejia
No faltaron las típicas caras pintadas (Gustavo Gavotti)
Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone
Así comenzaba la concentración (Gaston Taylor)

Fotos a cargo de:

Gaston Taylor

Gustavo Gavotti

Luis Robayo AFP

RS Fotos

Tomas Cuesta Reuters

Natacha Pisarenko AP

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