Suspenden la cuenta de Pati Chapoy en X tras acusaciones de promover el maltrato animal en ‘Ventaneando’

Pati Chapoy aparece junto a la notificación de "Cuenta suspendida" de su perfil @ChapoyPaty en la red social X, tras acusaciones de promover el maltrato animal. (Infobae México Especial)

La cuenta oficial de Pati Chapoy en X —antes Twitter— fue suspendida durante la madrugada de este jueves, apenas unas horas después de que la conductora y Pedro Sola enfrentaran una fuerte controversia por comentarios realizados en Ventaneando sobre los perros y las personas conocidas como “perrhijos”.

Hasta el momento, la plataforma no ha informado públicamente el motivo de la suspensión y la periodista tampoco ha emitido un posicionamiento oficial sobre el estatus de su perfil.

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La medida ocurre en medio de una ola de críticas en redes sociales contra la conductora y su colaborador, quienes fueron señalados por usuarios y organizaciones animalistas de normalizar expresiones consideradas ofensivas y violentas hacia los animales y sus dueños.

La cuenta de Paty Chapoy en la plataforma X muestra un mensaje de suspensión por incumplimiento de las reglas del servicio. (X)

¿Cómo surgió la controversia?

La polémica comenzó durante una emisión de Ventaneando, cuando Pedro Sola expresó su rechazo a la presencia de mascotas en restaurantes, supermercados y otros espacios públicos.

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Entre sus declaraciones afirmó: “Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros... en el restaurante. ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”.

Posteriormente, añadió otra frase que provocó una mayor indignación: “O los que llevan tres en una carriola. Dan ganas de darles un balazo... a los dueños”.

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Mientras se desarrollaba la conversación, Pati Chapoy respondió en varias ocasiones respaldando a su compañero. Primero dijo: “Tiene razón, tiene razón” y, cuando Sola habló de los llamados “perrhijos”, agregó: “No, dan ganas de darle una tarjeta de un psiquiatra”.

La única integrante del programa que marcó distancia fue Mónica Castañeda, quien respondió: “Eso sí no. Entiendo que no te gusten, pero envenenarlos, jamás”.

Una publicación de la cuenta Cuenta Conmigo critica los comentarios de Pedro Sola sobre "envenenar perros" hechos en televisión nacional, junto a un video de los conductores del programa. (X)

La postura de Ricardo Salinas Pliego

La controversia escaló hasta la dirección de TV Azteca. En X, una usuaria cuestionó a Ricardo Salinas Pliego sobre los comentarios del conductor y el empresario respondió de manera breve: “Sus dichos fueron lamentables”.

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Aunque el mensaje fue interpretado como un deslinde de las declaraciones, el dueño de TV Azteca no anunció sanciones internas ni adelantó alguna medida contra Pedro Sola.

(Captura de pantalla/X)

Las disculpas de Pedro Sola

Ante la presión pública, Pedro Sola ofreció una disculpa durante una emisión posterior de Ventaneando.

El conductor reconoció que sus palabras fueron equivocadas y expresó: “Lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema”.

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También aseguró que nunca ha maltratado animales y añadió: “Jamás le he hecho daño a nadie y menos a una mascota... siento una vergüenza horrible por lo que pasó”.

Las críticas contra Pati Chapoy y el antecedente con los therians

A diferencia de Pedro Sola, Pati Chapoy no presentó una disculpa directa por sus intervenciones durante el programa. La periodista señaló:

“Yo entiendo a las personas, pero también entiendo a las personas que no tienen nada que ver con los caninos que se subieron a ese tren de funar. Pero entiendo”.

La declaración fue recibida con nuevas críticas, ya que numerosos usuarios consideraron insuficiente su postura y cuestionaron que hubiera respaldado los comentarios de su compañero y puesto en duda la salud mental de quienes consideran a sus mascotas parte de su familia.

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Una captura de pantalla muestra la crítica del actor Mauricio Martínez a Pedro Sola y una disculpa de Sola en un hilo de X (anteriormente Twitter) sobre comentarios desafortunados. (X)

La polémica también revivió un episodio ocurrido meses atrás, cuando Chapoy lanzó críticas contra los therians, personas que se identifican con animales desde una perspectiva psicológica o espiritual. En aquella ocasión declaró en televisión: “Si alguno se me acerca, lo saco a patadas, quieren ser perros, órale”, comentario que igualmente generó cuestionamientos en redes sociales.

¿Por qué X puede suspender una cuenta?

X no suele revelar públicamente las causas específicas de una suspensión. De acuerdo con las reglas de la plataforma, una cuenta puede ser restringida o suspendida por diversos motivos, entre ellos el spam, la suplantación de identidad, el comportamiento abusivo o de acoso, la promoción de violencia, la difusión de contenido que infrinja sus políticas o por razones relacionadas con la seguridad de la cuenta, como un posible acceso no autorizado.

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Hasta ahora, la plataforma no ha confirmado si la suspensión del perfil de Pati Chapoy está relacionada con la reciente controversia o responde a alguna otra causa contemplada en sus políticas.