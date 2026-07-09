Crédito Fonacot: quiénes pueden obtener un préstamo y cuáles son los requisitos

Conoce quiénes son elegibles, qué documentos debes presentar y cómo se determina el monto del préstamo

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ofrece créditos en efectivo a empleados del sector formal con el objetivo de brindarles una alternativa de financiamiento en condiciones accesibles. Sin embargo, no todos los trabajadores pueden acceder automáticamente a este beneficio, ya que es necesario cumplir con un perfil específico y con los requisitos establecidos por el instituto.

Uno de los aspectos más importantes para obtener un crédito Fonacot es laborar en una empresa afiliada al organismo. Aunque la Ley Federal del Trabajo establece la obligación de los patrones de afiliar sus centros de trabajo al instituto, los empleados deben verificar que su empresa se encuentre registrada y activa en el sistema antes de iniciar el trámite.

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Además de este requisito, los solicitantes deben tener al menos 18 años de edad y contar con un empleo formal que les permita comprobar ingresos. También es necesario percibir, como mínimo, el salario mínimo mensual vigente y tener un contrato laboral legal, ya sea por tiempo indeterminado o eventual.

Otro criterio que toma en cuenta Fonacot es la antigüedad laboral. Generalmente, el trabajador debe acumular entre seis meses y un año en su empleo actual, aunque el periodo puede variar dependiendo del tipo de contratación y de las condiciones laborales registradas ante el instituto.

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Cumplir con estos requisitos no garantiza de manera automática la autorización del préstamo, ya que Fonacot también evalúa la capacidad de pago del solicitante con base en su sueldo y las deducciones que ya tiene registradas en su nómina.

El crédito Fonacot está dirigido a trabajadores del sector formal que laboran en empresas afiliadas al instituto y cumplen con los requisitos establecidos

Documentos que debes presentar para solicitar el préstamo

Una vez que el trabajador confirma que cumple con el perfil requerido, deberá agendar una cita para acudir a una sucursal de Fonacot y presentar la documentación correspondiente en original.

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Los documentos solicitados son:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma, como la credencial para votar (INE) o el pasaporte.

Comprobante de domicilio reciente a nombre del solicitante, como recibos de luz, agua, teléfono u otros servicios.

Los últimos cuatro recibos de nómina consecutivos, con el fin de comprobar ingresos y validar las retenciones correspondientes.

Estado de cuenta bancario con una antigüedad no mayor a tres meses, en el que aparezcan el nombre completo del trabajador y la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE). Esta cuenta será utilizada para depositar el dinero en caso de que el crédito sea aprobado.

Presentar la documentación completa puede agilizar el proceso de revisión y evitar retrasos durante el trámite.

El crédito Fonacot está dirigido a trabajadores del sector formal que laboran en empresas afiliadas al instituto y cumplen con los requisitos establecidos

¿Cómo se determina el monto del crédito?

El monto que Fonacot puede prestar a cada trabajador no es igual para todos los solicitantes. La cantidad autorizada depende principalmente del salario mensual, las deducciones registradas en la nómina y la capacidad de pago del empleado.

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Con esta información, el instituto realiza un análisis para definir el importe del préstamo y el esquema de pagos que mejor se adapte a las condiciones económicas del trabajador.

Una vez autorizado el crédito, el recurso económico se deposita directamente en la cuenta bancaria proporcionada por el solicitante. Posteriormente, los pagos se descuentan de manera automática mediante la nómina, lo que permite que las mensualidades se cubran sin necesidad de realizar depósitos o pagos adicionales.

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Para quienes estén interesados en solicitar este financiamiento, la principal recomendación es verificar previamente que su empresa esté afiliada a Fonacot y reunir toda la documentación requerida antes de acudir a la cita. De esta manera, el trámite podrá realizarse de forma más ágil y con mayores posibilidades de completar el proceso sin contratiempos.