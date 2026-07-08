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Incendio consume pipas y tractocamiones en El Salto, Jalisco: la zona tiene antecedentes de decomisos de huachicol | Video

Explosiones precedieron al fuego que movilizó a cuerpos de emergencia; hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni una causa oficial del incendio

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La zona tiene antecedentes de decomisos de huachicol.

Un incendio de grandes dimensiones consumió la noche del martes una pensión de vehículos pesados en el municipio de El Salto, Jalisco, donde se encontraban estacionadas varias pipas y tractocamiones. El siniestro, que fue precedido por varias explosiones, ocurrió en un punto cercano a una zona donde autoridades federales han realizado importantes aseguramientos de combustible presuntamente almacenado de manera ilegal.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó alrededor de las 23:00 horas en un predio ubicado sobre la calle Reforma, casi en su cruce con Lorenzo Granados, en la colonia El Verde. En el lugar permanecían estacionados varios vehículos de carga, principalmente pipas que, presuntamente, contenían diésel.

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Algunos testigos relataron haber escuchado entre tres y cuatro explosiones antes de que las llamas se extendieran por el inmueble. En pocos minutos, el fuego alcanzó las unidades y provocó una intensa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La magnitud del incendio obligó a desplegar un operativo conjunto encabezado por Bomberos de El Salto, con apoyo de elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, rescatistas de Tonalá y pipas de agua del Ayuntamiento, además de unidades particulares que abastecieron las labores para contener el fuego.

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De acuerdo con testigos, en el predio se almacenaba combustible de manera ilegal. (Crédito: X|@dk1250)
De acuerdo con testigos, en el predio se almacenaba combustible de manera ilegal. (Crédito: X|@dk1250)

El incendio ocurrió cerca de un poliducto de Pemex

El predio donde se registró el incendio se localiza a poca distancia del poliducto Guadalajara-Salamanca, en el tramo que conecta la planta de almacenamiento de hidrocarburos El Castillo con las instalaciones de Pemex en San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan.

Aunque hasta el momento no existe información oficial que vincule el incendio con actividades relacionadas con el robo de combustible, el área cuenta con antecedentes de investigaciones federales por el presunto almacenamiento ilegal de hidrocarburos.

El 14 de marzo de 2024, la Fiscalía General de la República informó sobre el aseguramiento de 214 mil 625 litros de combustible durante un cateo realizado en la colonia San José del Verde, ubicada en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el incendio.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que alertó sobre el presunto almacenamiento ilícito de hidrocarburos y el ingreso de pipas sin placas de identificación a un inmueble localizado sobre la calle Gardenia.

El Salto cuenta con antecedentes de investigaciones federales por el presunto almacenamiento ilegal de hidrocarburos.(Captura de pantalla: redes sociales | Infobae México)
El Salto cuenta con antecedentes de investigaciones federales por el presunto almacenamiento ilegal de hidrocarburos.(Captura de pantalla: redes sociales | Infobae México)

Como resultado del operativo, el Ministerio Público Federal aseguró una pipa, cinco tractocamiones, un tanque cilíndrico equipado con bomba despachadora, 13 contenedores con válvulas, 17 tanques y tres depósitos con más de 214 mil litros de combustible. En esa ocasión no se reportaron personas detenidas.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha informado que exista una relación entre ese aseguramiento y el incendio registrado la noche del martes en El Salto. Las investigaciones sobre las causas del siniestro continúan.

El caso más reciente documentado ocurrió en junio de 2026, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre un cateo en un inmueble de El Salto, Jalisco, donde fueron asegurados aproximadamente 9 mil 750 litros de hidrocarburo, además de infraestructura utilizada para su almacenamiento. La diligencia se realizó como parte de una investigación por posibles delitos relacionados con hidrocarburos.

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