ARTICLE 19 denuncia ataque contra la periodista Estefanía Galicia: dispararon contra su casa en Xochimilco

El video presenta a Estefanía Galicia Argumedo, defensora de los pueblos originarios de Xochimilco, Ciudad de México. (Crédito: @ONUDHmexico)

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La periodista Estefanía Galicia Argumedo, integrante de Radio Zapote y defensora de derechos humanos, fue víctima de un ataque con arma de fuego en su domicilio en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. La agresión ocurrió el pasado 2 de agosto y fue denunciada por ARTICLE 19 México y Centroamérica, que pidió a las autoridades esclarecer los hechos y determinar si existe una relación con su labor periodística.

De acuerdo con el testimonio de Galicia Argumedo recabado por la organización, la comunicadora regresó por la noche a su domicilio acompañada de dos familiares, uno de ellos menor de edad. Al llegar encontraron que una de las ventanas de la habitación del menor estaba abierta y rota.

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La familia identificó que el daño había sido provocado por el impacto de una bala. Además, uno de los familiares localizó en el exterior de la vivienda el casquillo del proyectil.

Hasta el momento no se ha informado públicamente quién realizó el disparo ni se ha establecido el móvil de la agresión. ARTICLE 19 señaló que las autoridades deben considerar el ejercicio periodístico de Galicia como una de las principales líneas de investigación.

La comunicadora cubre temas ambientales y delitos en Xochimilco

La comunicadora realiza coberturas relacionadas con problemáticas ambientales, defensa de la tierra y el territorio, así como delitos como la extorsión en Xochimilco.

A partir de esa labor, ARTICLE 19 consideró que el ataque debe analizarse dentro del contexto de riesgo que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos en la zona, particularmente quienes trabajan con comunidades indígenas y en asuntos relacionados con la defensa del territorio.

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La organización también recordó un antecedente ocurrido el 5 de septiembre de 2024, cuando Galicia fue víctima de una privación ilegal de la libertad durante una protesta relacionada con la defensa de la tierra y el territorio en Xochimilco.

Estefanía Galicia es comunicadora comunitaria y defensora de los pueblos originarios de Xochimilco, Ciudad de México. (Imagen únicamente ilustrativa | Infobae México)

El antecedente fue incorporado por ARTICLE 19 al contexto del nuevo ataque, aunque hasta ahora no se ha establecido públicamente una relación entre ambos hechos.

En este contexto, el colectivo Suela Dignidad también señaló como antecedente el 7 de enero de 2024, cuando su domicilio fue rociado con sangre, hecho que calificaron como un acto de intimidación.

Piden investigar el ataque con perspectiva de género

ARTICLE 19 solicitó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, con perspectiva de género e interseccional.

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La organización pidió que una de las principales líneas de investigación sea determinar si la agresión estuvo relacionada con el trabajo periodístico de Galicia. También reclamó que se identifique a los responsables y se esclarezca el móvil del disparo.

En su pronunciamiento, ARTICLE 19 señaló que la investigación debe considerar los riesgos particulares que enfrentan las mujeres periodistas y los posibles impactos diferenciados de la violencia.

La organización recordó que la libertad de expresión comprende el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información y opiniones, por lo que las autoridades tienen la obligación de prevenir agresiones contra periodistas y, cuando estas ocurran, investigarlas y sancionar a los responsables.

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ARTICLE 19 recordó un antecedente ocurrido el 5 de septiembre de 2024, cuando Galicia fue víctima de una privación ilegal de la libertad durante una protesta. (Crédito: Facebook | Congreso Nacional Indígena )

Solicitan medidas de protección para la periodista y su familia

Además de la investigación, ARTICLE 19 pidió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas incorporar a Estefanía Galicia como beneficiaria.

El objetivo, señaló la organización, es que la comunicadora y sus familiares cuenten con medidas de protección que permitan salvaguardar su integridad.