Ariadna Montiel deslinda a Morena de presuntos nexos con Alejandro Arcos, supuesto operador financiero de la mafia rumana

Ariadna Montiel afirmó que Alejandro Arcos no es militante de Morena. | YouTube Morena

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Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, afirmó que Alejandro Arcos, presunto operador financiero de la mafia rumana encabezada por Florian Tudor, no es militante del partido, luego de que recientemente fue vinculado con Rafael Marín Mollinedo, aspirante a la candidatura por la gubernatura de Quintana Roo.

Al ser cuestionada sobre los presuntos nexos entre el aspirante a la gubernatura y Alejandro Arcos, Montiel respondió que el partido no protege a nadie y que quienes estén acusados de realizar alguna actividad ilícita deben ser investigados por la Fiscalía General de la República o por las autoridades estatales, según corresponda y de ser el caso, juzgados.

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“Nosotros reiteramos que no protegemos a nadie y que quienes mantengan alguna actividad fuera de la ley deben ser investigados si eso le corresponde a la Fiscalía General de la República o de los estados, en su caso.

“Nosotros vamos a mantener nuestra línea congruente, que todo aquel que realice una actividad ilegal, delictiva, debe ser investigado y, en su caso, juzgado. Siempre lo que aquí comentamos es a partir de lo que dicen las autoridades competentes. Entonces, me parece que eso toca a las autoridades, tanto fiscalías como el Poder Judicial, en su caso”, dijo en conferencia de prensa.

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Sostuvo que al partido no le corresponde realizar los señalamientos, pero sí informar sobre el tema, “sea quien sea”.

“Y ya no nos toca a nosotros hacer los señalamientos. Lo que sí nos toca es cuando hay una investigación por parte de las autoridades o del Poder Judicial, pues aquí informarlo también, porque después parece que llaman a que se investigue y cuando se investiga y se captura, como el ejemplo de Ernesto Ruffo, eh, pues no, no les gusta, pero la ley es la ley y debe cumplirse.

“Y eso lo pensamos para cualquier persona que infrinja la ley, si es así, derivado de la investigación de la fiscalía. Así que en ese sentido, esa es nuestra postura hoy y siempre”, puntualizó.

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Sin embargo, la líder morenista evitó hacer un llamado a que los aspirantes eviten este tipo de situaciones, al atribuir los señalamientos en contra del partido a los medios de comunicación que difunden las acusaciones.

“Bueno, los salpican los medios, con todo respeto, que este señor, yo no sé quién sea, pero no es militante Morena. Son las opiniones que ustedes o las notas que ustedes construyen bajo su opinión y nosotros las respetamos.

“Pero el hecho de que digan que tiene que ver, está relacionado con, pues es muy distinto y mucho menos al partido”, añadió.

En este sentido, insistió en que el partido no aceptará responder por ningún político acusado de algún delito, recalcando que solo se harán cargo de los que les compete y que quien sea señalado debe ser investigado y sancionado, según sea el caso.

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“Entonces, sí decirlo con mucha claridad. Si hay una investigación, que la haya y si hay que sancionar a alguien, que lo sancionen, del partido que sea. Pero tampoco vamos a aceptar que por una investigación de un servidor público específico, tengamos nosotros que desde el partido responder.

“Respondemos sobre un militante, pero no sobre alguien que no participa en la actividad política de nuestro movimiento. Entonces, creo que en ese sentido también hay que actuar. Nosotros respetamos, bueno, cómo construyen sus, sus notas, pero también sí decirlo con mucha claridad, pues es esta narrativa permanente y nosotros mantenemos nuestra congruencia y nuestra postura, ¿no?“, concluyó.

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La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) difundió que Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como presunto operador financiero de la mafia rumana liderada por Florian Tudor, se infiltró en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante la gestión de Rafael Marín Mollinedo.

Según la organziación, Arcos Romero, señalado como artífice de la estructura financiera criminal y accionista de empresas fachada usadas para lavar dinero, trabajó como secretario particular de Marín Mollinedo entre diciembre de 2022 y junio de 2023, periodo en el que ya era investigado por la UIF y el FBI, y tenía cuentas bloqueadas desde 2021 por su presunta relación con la organización que clonaba tarjetas en la Riviera Maya.

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Según MCCI, documentos oficiales y testimonios confirman que Arcos Romero operó en la ANAM y actualmente acompaña a Marín Mollinedo en su campaña interna de Morena para la gubernatura de Quintana Roo.

Aunque no hay registros públicos de su paso por Aduanas, oficios internos y videos lo sitúan como parte del círculo cercano del ex titular de ANAM.

Arcos Romero ha tramitado varios amparos contra posibles órdenes de aprehensión, pero no ha sido detenido. MCCI subraya que esta información es una presunción, sustentada en documentos y testimonios recabados por la organización.