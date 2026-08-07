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Tren El Insurgente anuncia cambios de horario por mantenimiento a partir de esta fecha

Quienes viajan de noche deberán reorganizar sus trayectos mientras la administración empezará con estos trabajos de conservación de las instalaciones

El Tren Interurbano México - Toluca aumentó su número de pasajeros (X/ @TrenesMX)
Tren El Insurgente anuncia cambios de horario por mantenimiento a partir de esta fecha (X/ @TrenesMX)
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El Tren Interurbano México - Toluca operará con horario reducido, fue por medio de sus canales oficiales que informó que el servicio del tren El Insurgente será modificado. La reducción del horario recortará hasta una hora con 30 minutos la operación habitual del Tren Toluca.

Cabe recordar que el horario habitual del Tren Interurbano es hasta las 00:00 horas. La administración del sistema pidió a las y los usuarios planificar con anticipación sus traslados para evitar contratiempos. También recomendó revisar las redes sociales oficiales del servicio para conocer actualizaciones y la conclusión de los trabajos de mantenimiento.

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El servicio del Tren Interurbano se ha convertido en una opción rápida y viable de transporte para conectar la capital mexiquense con el poniente de la Ciudad de México.

Inauguraron las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio del Tren El Insurgente (Jefatura Gobierno CDMX)
Cambios de horario del Tren Interurbano: fechas y lo que debes saber (Jefatura Gobierno CDMX)

Cambios de horario del Tren Interurbano: fechas y lo que debes saber

Será a partir del lunes 10 de agosto cuando el Tren El Insurgente modifique su horario de servicio por trabajos programados de mantenimiento en el tren interurbano México-Toluca. El ajuste recorta la hora de cierre del servicio y mantiene sin cambios el inicio de operaciones.

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A partir de esa fecha, el último tren saldrá a las 22:30 horas y la medida permanecerá vigente hasta nuevo aviso. En el caso del Tren Interurbano México-Toluca, el servicio seguirá iniciando a las 05:00 horas de lunes a viernes, a las 06:00 horas los sábados y a las 07:00 horas los domingos.

Horarios de operación a partir del 10 de agosto

El horario de arranque se mantiene sin modificaciones. El único cambio es la salida del último tren, que será a las 22:30 horas todos los días.

Los horarios de apertura quedan así:

  • Lunes a viernes: 05:00 horas
  • Sábados: 06:00 horas
  • Domingos: 07:00 horas
  • Último tren todos los días: 22:30 horas

Un cartel rojo anuncia la actualización de horarios del tren El Insurgente con el último tren a las 22:30 h sobre una imagen de andén de estación de tren
La imagen anuncia una actualización en los horarios del tren interurbano El Insurgente, con el último servicio programado para las 22:30 h debido a tareas de mantenimiento. (X/ @TrenInsurgente)

Afluencia y capacidad del sistema

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el tren interurbano registra un aforo promedio de 60 mil usuarios diarios. La dependencia señaló que es una alternativa de movilidad entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México.

Según la SICT, el aumento en la demanda se impulsó por la operación de la ruta completa hasta Observatorio. Esa conexión fortaleció la conectividad entre ambas entidades y redujo los tiempos de traslado para miles de pasajeros hasta una hora.

El sistema cuenta con siete estaciones: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio. En esa terminal enlaza con otros sistemas de transporte de la capital del país y de esos municipios.

La SICT indicó que el sistema fue diseñado para atender una demanda mayor en los próximos años. Su capacidad estimada es de hasta 230 mil pasajeros diarios, con un recorrido de aproximadamente 60 minutos entre Zinacantepec y Observatorio.

Así fue la operación del Tren Interurbano en su inauguración

El Tren Interurbano México-Toluca El Insurgente operó con horarios extendidos y una tarifa variable según el tramo entre estaciones, tras su inauguración el 2 de febrero. El recorrido completo conectó Zinacantepec con Observatorio y permitió planear traslados diarios entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México.

El viaje total cubrió siete estaciones y tuvo una duración aproximada de 60 minutos, mientras que el trayecto de Zinacantepec a Santa Fe tomó 37 minutos. La frecuencia de paso fue de 10 a 15 minutos.

El último tren salió a las 23:00 horas desde Zinacantepec y a las 00:00 horas desde Observatorio. El acceso se realizó con la Tarjeta de Movilidad Integrada, personal e intransferible, aunque también se ofreció la opción de comprar boletos en módulos de cada estación.

Cada tren tuvo capacidad para 719 pasajeros y contó con 326 asientos, además de dos espacios adaptados para sillas de ruedas. La operación se apoyó en 16 trenes, con velocidad máxima de 120 km/h.

En el servicio se prohibió consumir alimentos y bebidas fuera de áreas designadas y usar aparatos sonoros que incomodaran a otros usuarios. También se estableció un límite de equipaje de 80 x 60 x 30 cm y el ingreso de mascotas solo en transportadora, salvo perros de asistencia.

Las estaciones y trenes contaron con videovigilancia 24/7, escaleras eléctricas, pantallas informativas y climatización al interior de los vagones. El sistema incluyó botones de ayuda y personal de seguridad, y cada pasajero contó con seguro de viajero desde el acceso hasta la salida en destino.

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