Un bodegón gastronómico presenta una muestra de alimentos y bebidas, como pescado, camarones y embutido, rodeados de fragmentos plásticos de colores que simulan microplásticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los microplásticos se han convertido en un contaminante presente en la vida cotidiana.

Estudios recientes muestran que estos fragmentos invisibles de plástico están en una variedad de alimentos de consumo diario.

El pescado, la sal, el agua embotellada y otros productos procesados forman parte de la lista de alimentos que suelen contener mayor cantidad de microplásticos.

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La presencia de estas partículas plantea nuevas preguntas sobre los riesgos para la salud y la seguridad alimentaria en México y el mundo.

Es por eso que aquí te decimos cuáles son algunos de los principales alimentos que suelen tener más contaminación con microplásticos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 6 alimentos con más contaminación de microplásticos que solemos consumir

Los 6 alimentos con más contaminación de microplásticos que solemos consumir, según estudios recientes, son:

Pescado y mariscos: Diversos análisis muestran que la mayoría de los peces de consumo habitual contienen microplásticos, especialmente especies de agua dulce y de mar como tilapia, sardina y camarón. Las partículas de plástico no solo se concentran en el tracto digestivo, sino también en los músculos, que es la parte que las personas suelen comer, lo que aumenta la exposición humana a estos contaminantes. Sal de mesa: La sal marina y de mina puede contener microplásticos debido a la contaminación de los océanos y el proceso de extracción y procesamiento. Agua embotellada: Diversas marcas de agua envasada presentan presencia de microplásticos, resultado del contacto con envases plásticos durante el embotellado, almacenamiento y transporte. Alimentos procesados: Productos como embutidos, salsas y alimentos listos para consumir pueden contener microplásticos por el contacto repetido con envases plásticos y maquinaria durante su procesamiento. Bebidas en botellas plásticas: Refrescos, jugos y otros líquidos envasados en plástico suelen arrastrar partículas que se desprenden del envase. Té en bolsas plásticas: Algunas bolsas de té liberan microplásticos al entrar en contacto con agua caliente, contaminando la bebida.

Otros factores de exposición incluyen alimentos cultivados en suelos contaminados y el uso de utensilios o tablas de cocina plásticas, que pueden desprender partículas invisibles durante el uso cotidiano.

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Una infografía detalla los seis alimentos y otras fuentes comunes que concentran microplásticos, señalando su presencia por factores ambientales o contacto con envases y maquinaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los daños a la salud que tiene el consumir alimentos con microplásticos

Consumir alimentos con microplásticos puede tener varios efectos potenciales en la salud, aunque la ciencia aún investiga sus impactos a largo plazo. Los estudios recientes identifican los siguientes posibles daños:

Inflamación y daño cerebral: Los microplásticos pueden atravesar la barrera hematoencefálica, llegar al cerebro y causar inflamación. Se han identificado mecanismos que podrían contribuir al desarrollo o empeoramiento de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson.

Daño hepático: Investigaciones señalan que el polietileno, uno de los microplásticos más comunes, puede agravar problemas como el hígado graso, sobre todo cuando se combina con una dieta alta en grasas y azúcares.

Riesgo cardiovascular: Se han detectado microplásticos en arterias humanas y su presencia se asocia con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, aunque todavía no se puede afirmar que sean la causa directa.

Estrés oxidativo y daño celular: Los microplásticos pueden activar células inmunitarias, aumentar el estrés oxidativo, afectar las mitocondrias y dañar neuronas.

Acumulación en órganos: Aunque la mayoría de los microplásticos se eliminan, algunos pueden acumularse en órganos como el hígado, el cerebro y los vasos sanguíneos, donde podrían favorecer procesos inflamatorios.

Una ilustración médica muestra microplásticos en un corazón humano y su relación con el dolor torácico, ambientada en un laboratorio de investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad médica recomienda reducir el uso de plásticos en contacto con alimentos calientes, preferir envases de vidrio o acero inoxidable y evitar el recalentamiento en recipientes plásticos, ya que el calor incrementa la liberación de partículas.

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