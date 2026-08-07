México
Agregar Infobae enGoogle

Los 6 alimentos con más contaminación de microplásticos que solemos consumir

La presencia de estas partículas plantea nuevas preguntas sobre los riesgos para la salud y la seguridad alimentaria en México y el mundo

Filete de pescado, camarones, salero con sal, botella de agua, embutido en rodajas, taza con té, vaso con bebida azucarada y fragmentos plásticos de colores.
Un bodegón gastronómico presenta una muestra de alimentos y bebidas, como pescado, camarones y embutido, rodeados de fragmentos plásticos de colores que simulan microplásticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los microplásticos se han convertido en un contaminante presente en la vida cotidiana.

Estudios recientes muestran que estos fragmentos invisibles de plástico están en una variedad de alimentos de consumo diario.

El pescado, la sal, el agua embotellada y otros productos procesados forman parte de la lista de alimentos que suelen contener mayor cantidad de microplásticos.

PUBLICIDAD

La presencia de estas partículas plantea nuevas preguntas sobre los riesgos para la salud y la seguridad alimentaria en México y el mundo.

Es por eso que aquí te decimos cuáles son algunos de los principales alimentos que suelen tener más contaminación con microplásticos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 6 alimentos con más contaminación de microplásticos que solemos consumir

Los 6 alimentos con más contaminación de microplásticos que solemos consumir, según estudios recientes, son:

  1. Pescado y mariscos: Diversos análisis muestran que la mayoría de los peces de consumo habitual contienen microplásticos, especialmente especies de agua dulce y de mar como tilapia, sardina y camarón. Las partículas de plástico no solo se concentran en el tracto digestivo, sino también en los músculos, que es la parte que las personas suelen comer, lo que aumenta la exposición humana a estos contaminantes.
  2. Sal de mesa: La sal marina y de mina puede contener microplásticos debido a la contaminación de los océanos y el proceso de extracción y procesamiento.
  3. Agua embotellada: Diversas marcas de agua envasada presentan presencia de microplásticos, resultado del contacto con envases plásticos durante el embotellado, almacenamiento y transporte.
  4. Alimentos procesados: Productos como embutidos, salsas y alimentos listos para consumir pueden contener microplásticos por el contacto repetido con envases plásticos y maquinaria durante su procesamiento.
  5. Bebidas en botellas plásticas: Refrescos, jugos y otros líquidos envasados en plástico suelen arrastrar partículas que se desprenden del envase.
  6. Té en bolsas plásticas: Algunas bolsas de té liberan microplásticos al entrar en contacto con agua caliente, contaminando la bebida.

Otros factores de exposición incluyen alimentos cultivados en suelos contaminados y el uso de utensilios o tablas de cocina plásticas, que pueden desprender partículas invisibles durante el uso cotidiano.

PUBLICIDAD

Infografía con ilustraciones de pescado, sal, agua embotellada, alimentos procesados, bebidas, té en bolsa, utensilios y verduras con microplásticos.
Una infografía detalla los seis alimentos y otras fuentes comunes que concentran microplásticos, señalando su presencia por factores ambientales o contacto con envases y maquinaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los daños a la salud que tiene el consumir alimentos con microplásticos

Consumir alimentos con microplásticos puede tener varios efectos potenciales en la salud, aunque la ciencia aún investiga sus impactos a largo plazo. Los estudios recientes identifican los siguientes posibles daños:

  • Inflamación y daño cerebral: Los microplásticos pueden atravesar la barrera hematoencefálica, llegar al cerebro y causar inflamación. Se han identificado mecanismos que podrían contribuir al desarrollo o empeoramiento de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson.
  • Daño hepático: Investigaciones señalan que el polietileno, uno de los microplásticos más comunes, puede agravar problemas como el hígado graso, sobre todo cuando se combina con una dieta alta en grasas y azúcares.
  • Riesgo cardiovascular: Se han detectado microplásticos en arterias humanas y su presencia se asocia con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, aunque todavía no se puede afirmar que sean la causa directa.
  • Estrés oxidativo y daño celular: Los microplásticos pueden activar células inmunitarias, aumentar el estrés oxidativo, afectar las mitocondrias y dañar neuronas.
  • Acumulación en órganos: Aunque la mayoría de los microplásticos se eliminan, algunos pueden acumularse en órganos como el hígado, el cerebro y los vasos sanguíneos, donde podrían favorecer procesos inflamatorios.
Hombre con dolor de pecho, corazón con microplásticos y trazado de electrocardiograma. Plato de Petri con partículas y equipo de laboratorio.
Una ilustración médica muestra microplásticos en un corazón humano y su relación con el dolor torácico, ambientada en un laboratorio de investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad médica recomienda reducir el uso de plásticos en contacto con alimentos calientes, preferir envases de vidrio o acero inoxidable y evitar el recalentamiento en recipientes plásticos, ya que el calor incrementa la liberación de partículas.

Temas Relacionados

alimentaciónmicroplásticoscontaminaciónsaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alexis Ayala revela su paso por el quirófano tras sufrir “acné en el ojo”

El famoso explicó todos los detalles sobre la intervención a la que tuvo que someterse

Alexis Ayala revela su paso por el quirófano tras sufrir “acné en el ojo”

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 7 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 7 de agosto

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad y Memo Schutz serán los retadores por la salvación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad y Memo Schutz serán los retadores por la salvación

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 7 de agosto

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 7 de agosto

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU ha pagado más de 200 millones de dólares en recompensas contra líderes del narco en 40 años: ahora caza al CJNG

EEUU ha pagado más de 200 millones de dólares en recompensas contra líderes del narco en 40 años: ahora caza al CJNG

Cae “El Plátano”, presunto extorsionador y objetivo prioritario en Edomex: FGJEM lo vincula con célula criminal del CJNG

Ángel Aguirre buscó un acercamiento con Claudia Sheinbaum un año antes de su detención por el caso Ayotzinapa

Integrante del CJNG admite en documental que “El 03” es su nuevo líder y advierte: “Quien desafíe su poder será castigado”

Vivian de la Torre y Érika: Fiscalía de Jalisco no descarta a la amiga y empleada de Valeria Márquez en el feminicidio

ENTRETENIMIENTO

Flor Vigna se quiebra en La Casa de los Famosos México decepcionada por Gema Garoa

Flor Vigna se quiebra en La Casa de los Famosos México decepcionada por Gema Garoa

María José conquista el Auditorio Nacional: anuncia nuevo álbum y más conciertos

Alexis Ayala revela su paso por el quirófano tras sufrir “acné en el ojo”

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad y Memo Schutz serán los retadores por la salvación

Pistas de la nueva habitante de La Granja VIP 2 apuntan a Ivonne Montero, ganadora de La Casa de los Famosos

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos HOY 7 de Agosto 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos HOY 7 de Agosto 

México tetracampeón en el futbol femenil de los Juegos Centroamericanos: conquista la medalla de oro

América golea al San Diego FC en su debut de la Leagues Cup 2026 y rescata el orgullo de la Liga MX

Esteban Solari promete a la afición de Pumas revertir el mal momento: “Hay que aprender a competir”

América golea 3 - 1 a San Diego FC en su debut en Leagues Cup: así fueron los goles