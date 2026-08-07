Qué es la Beca Chevening y quiénes pueden acceder a ella para estudiar en Reino Unido

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El periodo de inscripciones para la Beca Chevening ya está en marcha y permanecerá abierto hasta el 6 de octubre de 2026.

El programa, financiado por el Gobierno del Reino Unido, ofrece a profesionales de todo el mundo la posibilidad de cursar una maestría en universidades británicas con todos los gastos cubiertos, incluyendo matrícula, manutención, transporte y oportunidades de desarrollo profesional.

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Qué cubre la beca Chevening

Las personas seleccionadas para la beca recibirán:

Pago total de la matrícula universitaria en la institución británica elegida.

Apoyo económico para manutención durante toda la estancia en el Reino Unido.

Boletos aéreos de ida y regreso entre el país de origen y el Reino Unido.

Cobertura de gastos de visa y servicios de salud .

Acceso a eventos de networking, conferencias, voluntariado y viajes dentro del Reino Unido.

Integración a una red internacional de exalumnos y profesionales de más de 160 países.

Fechas clave para la convocatoria 2026-2027

Apertura de inscripciones: 4 de agosto de 2026

Cierre de inscripciones: 6 de octubre de 2026, a las 11:00 UTC

El proceso continúa con etapas de evaluación de perfiles, entrevistas y validación de requisitos hasta la publicación de resultados.

Requisitos para postularse

. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas interesadas en postularse deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser originario de México por nacimiento o naturalización.

Estar titulado de licenciatura, ya sea por tesis o examen profesional.

Acreditar al menos 2.800 horas de experiencia laboral tras la obtención del título universitario.

Contar con nivel de inglés intermedio-alto o avanzado .

Demostrar habilidades de liderazgo y compromiso social .

Presentar un proyecto de desarrollo a implementar tras regresar a México.

Definir claramente la maestría de interés y seleccionar tres programas universitarios elegibles en el Reino Unido.

El proceso está abierto a egresados de instituciones públicas o privadas, sin restricciones de edad ni lugar de procedencia.

Cómo inscribirse a la beca Chevening

Para participar en la convocatoria, siga estos pasos:

Acceda al sitio oficial: chevening.org/apply

Cree una cuenta personal en el portal de solicitudes.

Complete el formulario en línea con información personal, académica y profesional.

Seleccione tres programas de maestría elegibles en universidades del Reino Unido.

Adjunte cartas de referencia, certificados académicos y demás documentos requeridos.

Revise cuidadosamente la información registrada y envíe la solicitud antes del cierre.

Se recomienda consultar los recursos disponibles en chevening.org/vision para evaluar la adecuación de su perfil y preparar una postulación competitiva.

Proyectos y experiencias de exbecarios

A lo largo de más de cuatro décadas, la beca Chevening ha impulsado a profesionales mexicanos y de todo el mundo a desarrollar proyectos con impacto social, ambiental y económico en sus países de origen. Ejemplos recientes incluyen investigaciones sobre biotecnología para combatir la contaminación, conservación de plantas prioritarias y el diseño de iniciativas para la búsqueda de personas desaparecidas, reflejando el perfil transformador que el programa promueve.

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La convocatoria 2026-2027 representa una oportunidad única para quienes desean fortalecer su formación, ampliar sus redes internacionales y contribuir de manera activa al desarrollo de México tras su experiencia en el Reino Unido.

Requisitos de elegibilidad para la Beca Chevening

Para postular a una Beca Chevening, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones estrictas. La inobservancia de cualquiera de estos puntos puede resultar en la descalificación inmediata de la solicitud. La beca está destinada a fortalecer el compromiso de los seleccionados con su país de origen y asegurar que cuenten con la formación y experiencia necesarias para aprovechar la oportunidad académica en el Reino Unido.

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Ser ciudadano de un país o territorio habilitado para Chevening.

Si la solicitud proviene de un país elegible para ayuda oficial al desarrollo (ODA), residir en dicho país. La residencia no requiere coincidencia con la nacionalidad, pero sí demostrar un compromiso claro con el país de adjudicación.

Los residentes en territorios europeos de ultramar deben postular a través del esquema correspondiente al país europeo del que son ciudadanos.

Comprometerse a regresar al país de adjudicación durante un periodo mínimo de dos años al finalizar la beca.

Contar con al menos dos años de experiencia laboral posterior a la obtención del título universitario, equivalentes a 2.800 horas.

Poseer un título universitario que permita acceder a un programa de máster en el Reino Unido. Los estudios universitarios deben haberse finalizado al menos dos años antes de la fecha límite de postulación, aunque el certificado puede presentarse al momento de la entrevista.

Postular a tres cursos elegibles y distintos en universidades del Reino Unido, y contar con al menos una oferta incondicional antes de la fecha límite establecida.

No podrán acceder a la beca quienes:

Posean ciudadanía británica o doble nacionalidad británica (salvo ciudadanos de territorios británicos de ultramar o titulares de BN(O) que postulen desde Hong Kong).

Ostenten el estatus de refugiado en un país no elegible para Chevening. Sí podrán postular quienes sean ciudadanos de un país habilitado y tengan estatus de refugiado en otro país también elegible.

Residan en el Reino Unido al momento de la postulación (exceptuando los territorios británicos de ultramar).

Se desempeñen, sean familiares directos o hayan trabajado en los dos años previos a la apertura de la convocatoria en un departamento gubernamental, el British Council, una universidad británica asociada o sus filiales. También quedan excluidas personas contratadas para proyectos del British Council y sus familiares.

Hayan cursado anteriormente estudios en el Reino Unido financiados por el gobierno británico, salvo que hayan pasado al menos cinco años desde la finalización de una Chevening Fellowship.