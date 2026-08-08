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Periodista compartió los cinco momentos más recordados del expresidente Gustavo Petro durante su mandato: “Hago cosas muy buenas”

Desde transmitir los Consejos de Ministros, su vida íntima y hasta la polémica con los Brayans, fueron algunos de los momentos que destacó la también activista, escritora e investigadora María Fernanda Fitzgerald

La periodista, activista, creadora de contenido, escritora e investigadora María Fernanda Fitzgerald recordó varios de los momentos que, para ella, le causaron más risas durante el mandato del expresidente Gustavo Petro - crédito @mar.f.fitzgerald/IG

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Tras la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella como nuevo jefe de Estado, la periodista, activista y escritora María Fernanda Fitzgerald publicó un video en sus redes sociales donde compartió, con tono crítico y nostálgico, los que para ella fueron los cinco momentos más destacados y controversiales del mandato de Gustavo Petro.

Fitzgerald, docente y creadora de contenido, ofreció una mirada personal sobre el legado del expresidente, e hizo hincapié en episodios que, en su opinión, marcaron la agenda mediática y el debate público durante los cuatro años de su periodo presidencial (2022-2026).

Yo estoy segurísima que vamos a extrañar reirnos con nuestro presidente y no de nuestro presidente. Y por eso acá les comparto mi top cinco de momentos de Gustavo Petro en la presidencia, que a pesar de tantas cosas que le criticamos, también lo vamos a extrañar un montón”, afirmó Fitzgerald al inicio del video. Su recuento se convirtió en tendencia, generando reacciones entre seguidores y críticos del exmandatario.

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María Fernanda Fitzgerald compartió el video en su cuenta de Instagram el viernes 7 de agosto de 2026 - crédito @mar.f.fitzgerald/IG
María Fernanda Fitzgerald compartió el video en su cuenta de Instagram el viernes 7 de agosto de 2026 - crédito @mar.f.fitzgerald/IG

Consejos de Ministros en vivo: el reality político

En la quinta posición, Fitzgerald destacó la transmisión de los Consejos de Ministros por televisión y redes sociales, que ella calificó como “mi reality favorito de los últimos años”. Para la periodista, estos espacios ofrecieron un acceso inusual y directo a la dinámica interna del gobierno.

La activista recordó en especial el episodio en el que Gustavo Petro reprendió ante las cámaras al ministro de Educación Daniel Rojas Medellín por llegar tarde. “Ve, llegó el ministro de Educación. Bravo. Entonces (...) ya pasé por Educación, ministro. Quiero que le diga a sus compañeros qué fue lo que dije”, dijo Petro en ese Consejo, en una escena que, según Fitzgerald, reflejó el estilo directo y a veces imprevisible del entonces presidente.

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En el Consejo de Ministros, el presidente de la República, Gustavo Petro, dejó ver su molestia por la ausencia del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín - crédito Presidencia

La polémica declaración sobre la intimidad

El cuarto momento seleccionado por Fitzgerald fue una de las declaraciones más insólitas de Petro sobre su privacidad, que desató comentarios y memes en redes sociales tras ser consultado sobre su vida íntima.

“Ni a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso. Y pienso. Y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí. Alguien contará. Yo no lo cuento porque el poder no se puede meter en la cama íntima”, expresó el expresidente en una intervención que Fitzgerald calificó como uno de los momentos más surrealistas y recordados de su gestión.

Gustavo Petro se refirió a las "cosas que hace en la cama" y desató críticas - crédito Presidencia/Youtube

El perfil de X de Gustavo Petro, entre discursos y frases virales

Como tercer momento, la escritora resaltó la influencia y el protagonismo de Gustavo Petro durante su paso por la Presidencia y el uso recurrente que hizo de la red social X.

Fitzgerald lo describió como un espacio donde convivieron discursos extensos y frases ingeniosas capaces de viralizarse. “Desde sus discursos grandilocuentes que, con todo respeto, creo que solo lee él, hasta estas frasecitas sueltas y muy bien puestas que me podían doblar de la risa”, comentó la reportera.

El manejo de las redes sociales por parte del expresidente fue objeto de análisis constante, dado que desde allí anunció decisiones, respondió a críticas y, en ocasiones, provocó controversias nacionales e internacionales, una de ellas, durante la tensión diplomática con el gobierno de Estados Unidos en cabeza de Donald Trump y que le costó ser incluido en la Lista Clinton (OFAC).

La controversia con los Brayans y la respuesta ciudadana

Petro señaló a los Brayans en uno de sus consejos de ministros - crédito Presidencia de la República

En el cuarto lugar de su top, Fitzgerald situó el episodio relacionado con los Brayan. Gustavo Petro declaró: “Muchachos perdidos en la vida. Yo le llamo Brayans. Se lleva a las mujeres quien sabe qué. Después las deja embarazadas y botadas”, en un comentario que generó indignación en redes y motivó un comunicado oficial de la Asociación de Brayans de Colombia (ABC).

La agrupación respondió: “Desde la Asociación de Brayans de Colombia informamos a la presidencia de la República que ya estamos cansados. Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en meme y nos han negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida laboral y personal”.

La publicación se viralizó ampliamente en las redes sociales - crédito El Brayan / Instagram

El megáfono en Estados Unidos y las tensiones con Donald Trump

El primer lugar del listado de Fitzgerald lo ocupó la visita de Petro a Estados Unidos y su aparición pública con un megáfono en la mano en medio del reconocido sector de Times Square (en Nueva York), junto al músico Roger Waters (bajista e integrante de la banda Pink Floyd), protestando en plena calle durante uno de los momentos de mayor tensión con el entonces expresidente estadounidense Donald Trump.

Fitzgerald reflexionó: “¿Qué otro presidente se va a poner a hacer eso? Todo esto además en medio de las tensiones que sostuvo con Donald Trump constantemente”.

Gustavo Petro estuvo junto a Roger Waters hablando a favor de Palestina en Nueva York - crédito Hugo Sierra/Presidencia
El viaje del presidente Gustavo Petro a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a finales de septiembre de 2025 estuvo marcado por una movilización en la que participó el jefe de Estado junto a Roger Waters en pro de Palestina, en el reconocido sector de Times Square, en Nueva York - crédito Hugo Sierra/Presidencia

Para la periodista, este episodio sintetizó la actitud desafiante y mediática de Petro en el escenario internacional, combinando activismo, espectáculo y política exterior en un solo acto.

El video de Fitzgerald concluyó con una invitación a sus seguidores a compartir sus propios recuerdos de la presidencia de Petro: “Cuéntenme, por favor, cuáles fueron sus momentos favoritos de Gustavo Petro en la presidencia”.

En la misma pieza audiovisual, se incluyó un mensaje sentimental que hace parte de un video viral en redes sociales, en el que se afirma: “No era risa, mero recuerdo. Qué falla que te hayas ido con tantos sueños que teníamos en mente. Usted sabe que siempre lo llevaremos en nuestro corazón”.

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