Ministro de Defensa realizó su primer pronunciamiento para enviar un mensaje a los militares y miembros de la fuerza pública

El general (r) Jorge Mora, nuevo ministro de Defesa - crédito @generaljmora/X

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El general (r) Jorge Mora, recién posesionado como ministro de Defensa en el gobierno de Abelardo de la Espriella, dedicó su primera publicación en redes sociales en el cargo a enviar un mensaje a integrantes de las Fuerzas Militares y la fuerza pública, con una promesa centrada en la seguridad.

“Con la firma de mi posesión como Ministro de Defensa reafirmo un compromiso que no admite dudas ni retrocesos: trabajar sin descanso por la seguridad de los colombianos y respaldar a nuestros soldados y policías”.

En el mismo pronunciamiento, Mora definió el alcance de su gestión y el marco de su responsabilidad: “La seguridad es una obligación, una decisión y una responsabilidad que asumo ante el país”.

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Dirigiéndose al personal uniformado, el ministro aseguró respaldo institucional y recursos para la misión operativa. “A nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública les digo: no están solos. Tendrán un Ministerio que los respalde, que defienda su honor y que les dé las herramientas para cumplir su misión”, afirmó.

El general (r) Jorge Mora, recién posesionado como ministro de Defensa en el gobierno de Abelardo de la Espriella, dedicó su primera publicación en redes sociales en el cargo a enviar un mensaje a integrantes de las Fuerzas Militares y la fuerza pública, con una promesa centrada en la seguridad - crédito @generaljmora/X

Mora también se dirigió a la ciudadanía y fijó prioridades de su despacho: “A los colombianos: recuperar la seguridad, el orden y la tranquilidad será nuestra prioridad”.

En el cierre de su mensaje, sostuvo: “Colombia volverá a vivir sin miedo”.

El nuevo ministro de Defensa reveló las primeras medidas de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, dio a conocer la hoja de ruta de la nueva Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana para el periodo 2026-2030, establecida por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. El plan que fue compartido en entrevista con Semana, tiene como principales objetivos recuperar el control territorial, fortalecer la presencia estatal y combatir los grupos armados y las economías ilícitas.

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El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, dio a conocer la hoja de ruta de la nueva Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana para el periodo 2026-2030 - crédito @generaljmora/X

Mora fundamentó la estrategia en un diagnóstico que evidencia el aumento del 125% en la capacidad criminal de los Grupos Armados Organizados y un incremento del 54% en los cultivos de coca, lo que ha fortalecido la financiación de la violencia y debilitado la gobernanza local.

El eje de la política busca desmantelar el sistema criminal híbrido narcoterrorista mediante una acción estatal integral, que integre operativos conjuntos, persecución penal, fortalecimiento institucional y cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos.

Entre las primeras acciones se destacan las Áreas Prioritarias de Recuperación y Estabilización Territorial (Apres), donde se ejecutarán campañas militares y policiales para restablecer el control en zonas estratégicas. También se crearán los Bloques de Defensa y Seguridad Urbana (Bodsu), con un despliegue inicial de 2.000 policías en nueve ciudades, entre ellas Bogotá, Medellín y Cali, para combatir delitos de alto impacto.

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En el plano internacional, la estrategia prevé fortalecer la alianza con Estados Unidos y adherir a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), lo que implicará reforzar la inteligencia estratégica y financiera, la ciberdefensa y la tecnología de vigilancia.

Mora fundamentó la estrategia en un diagnóstico que evidencia el aumento del 125% en la capacidad criminal de los Grupos Armados Organizados y un incremento del 54% en los cultivos de coca - crédito @generaljorgemora/Instagram

El Gobierno plantea además la creación de Teatros Regionales de Operaciones para enfrentar la expansión de grupos armados, y la actualización de capacidades aéreas y tecnológicas de la fuerza pública, incluyendo el uso de helicópteros Black Hawk y sistemas antidrones. Según el documento, las organizaciones criminales tendrían presencia en aproximadamente el 36% del territorio nacional, superando los 420.000 kilómetros cuadrados.

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La nueva estrategia de seguridad contempla también la expedición de un decreto para establecer la lista oficial de grupos considerados narcoterroristas, el fortalecimiento de la inteligencia y contrainteligencia, y una ofensiva contra los cultivos ilícitos mediante fumigación bajo los criterios establecidos por la Corte Constitucional.

Colombia planea integrar capacidades de inteligencia y cooperación internacional a través del llamado Escudo de las Américas, enfocado en combatir el crimen transnacional y sus fuentes de financiamiento.