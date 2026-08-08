Estas son las comunas de Medellín donde más roban usando escopolamina: El Poblado encabeza la lista

La escopolamina dispara los hurtos en Medellín durante 2026 - crédito Jaime Pérez/123RF

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Medellín mantiene la alerta frente a una modalidad de hurto que ha registrado un preocupante incremento durante 2026: el uso de escopolamina y otras sustancias tóxicas para reducir la capacidad de reacción de las víctimas y posteriormente despojarlas de sus pertenencias.

De acuerdo con las cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), los casos pasaron de 227 durante 2025 a 428 en lo corrido de 2026, lo que representa un aumento del 89%.

El comportamiento de esta modalidad no se distribuye de manera uniforme por la capital antioqueña. Las autoridades identificaron tres comunas que concentran la mayor cantidad de denuncias: El Poblado, Laureles-Estadio y La Candelaria, sectores que además tienen una alta circulación de visitantes, actividad nocturna, oferta gastronómica y turística.

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La comuna 14, correspondiente a El Poblado, encabeza el listado con 108 casos reportados. Le sigue la comuna 11, Laureles-Estadio, con 106 registros, mientras que la comuna 10, La Candelaria, acumula 80 denuncias relacionadas con hurtos en los que se habría utilizado escopolamina u otras sustancias.

Las autoridades señalan a El Poblado, Laureles-Estadio y La Candelaria como los mayores focos - crédito Alcaldía de Medellín

La situación también ha sido reportada en otros sectores de la ciudad como Belén que registra 45 casos, Aranjuez suma 20 y Castilla alcanza 15, cifras que muestran que esta modalidad no está concentrada exclusivamente en las zonas de mayor actividad turística.

El llamado de las autoridades a los usuarios de aplicaciones de citas

El aumento de los casos llevó a la Secretaría de Seguridad de Medellín a reforzar las recomendaciones dirigidas a la ciudadanía y, particularmente, a los visitantes extranjeros que llegan a la ciudad. Uno de los principales focos de prevención está relacionado con los encuentros coordinados mediante aplicaciones de citas.

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La advertencia de las autoridades se produce en un contexto en el que algunas denuncias de hurto con sustancias tóxicas han estado asociadas a encuentros previamente acordados con personas conocidas a través de plataformas digitales. Por esta razón, el llamado es a extremar las medidas de seguridad cuando se concrete una cita con alguien que se conoció únicamente mediante Internet.

El riesgo no implica que todas las personas que utilizan estas aplicaciones estén expuestas a un delito, pero las autoridades recomiendan adoptar medidas básicas de prevención, como informar a alguien de confianza sobre el lugar del encuentro, preferir espacios públicos y evitar aceptar bebidas o alimentos de personas desconocidas.

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La Secretaría de Seguridad refuerza las recomendaciones para citas acordadas por aplicaciones - crédito Visuales IA

La recomendación cobra especial relevancia en sectores como El Poblado y Laureles-Estadio por la amplia oferta de bares, restaurantes, discotecas, hoteles y establecimientos frecuentados tanto por residentes como por turistas.

Así se comportan los hurtos en Medellín

El incremento de los casos asociados a la escopolamina ocurre mientras otras modalidades de hurto presentan comportamientos diferentes en la ciudad. Las cifras del Sisc muestran que el panorama delincuencial no registra un aumento generalizado en todas las categorías.

Por ejemplo, el raponazo aumentó 57%, al pasar de 1.207 a 1.893 casos, mientras que el cosquilleo creció 4%, hasta alcanzar 3.032 registros. Estas modalidades presentan incrementos importantes, aunque no alcanzan el crecimiento registrado en los hurtos cometidos mediante sustancias tóxicas.

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En contraste, algunas de las modalidades tradicionales mostraron una reducción: el atraco y el descuido disminuyeron un 2%, al pasar de 4.546 a 4.452 casos.

Medellín pone la lupa en los hurtos con escopolamina tras un alza del 89% en 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El incremento registrado durante 2026 también representa un desafío para las autoridades, pues el uso de sustancias para cometer hurtos puede dificultar que las víctimas identifiquen con claridad qué ocurrió y quiénes fueron los responsables. Además, en algunos casos las personas pueden tardar en acudir ante las autoridades debido a los efectos posteriores de la sustancia.

Por ahora, la Secretaría de Seguridad mantiene el llamado a denunciar cualquier hecho sospechoso y a adoptar medidas de autocuidado, especialmente durante encuentros con personas desconocidas y al consumir alimentos o bebidas ofrecidos por terceros.

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