No se rompe “la maldición” en La Casa de los Famosos México: primera eliminada es mujer

Cuatro temporadas, cuatro mujeres primeras en salir: Marie Claire Harp, Paola Durante, Olivia Collins y ahora Mariana Ochoa; el reality de Televisa no ha roto su tendencia desde que arrancó. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

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Mariana Ochoa es la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, y con su salida “la maldición” se prolonga: en las cuatro temporadas del reality, siempre fue una mujer quien abrió la lista de expulsados.

La exintegrante de OV7 salió este domingo 2 de agosto tras enfrentarse en el carrusel final a Luis Chaparro. El público eligió al creador de contenido. Ochoa se despidió de la competencia antes de completar su primera semana dentro del reality.

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El patrón no es nuevo. En la primera temporada fue Marie Claire Harp quien abandonó la casa antes que ningún otro participante, en esa ocasión la conductora quedó solamente con Jorge Losa en la sala de nominados. En la segunda, Paola Durante corrió la misma suerte se quedó hasta el final con Briggite Bozo. La tercera edición repitió la fórmula con Olivia Collins subió al carrusel con Adrián Di Monte, siendo él quien se salvó. Y ahora Mariana Ochoa cierra ese ciclo en la cuarta.

Marie Claire fue la primera eliminada de la temporada 1 de LCDLF. (Captura de pantalla/Vix/La Casa de los famosos)

Desde que se dio a conocer la placa de nominados, los fans del programa anticipaban el desenlace en redes sociales. La lista incluía a Yanet García, Ximena Herrera, Mariana Ochoa, Luis Chaparro, Memo Schutz y Aldo Rendón —este último nominado desde el primer día de competencia—. Arantza Ruiz también estuvo en riesgo, pero se salvó mediante el robo de la salvación.

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La gala arrancó con el primer posicionamiento de la temporada. Uno a uno, los habitantes bajaron a la sala para plantarse frente a quien querían ver eliminado. Cinco concursantes se pararon frente a Yanet García: Cynthia Klitbo, Gema Garoa, Flor, Ernesto Laguardia y Moisés Peñaloza. Los argumentos iban desde los ronquidos de la modelo hasta su cambio de habitación.

Paola Durante fue expulsada la primer semana. (@LaCasaFamososMx)

Chaparro recibió tres posicionamientos: Yahir, Masad Altamimi y Karina Torres. Frente a Ochoa se plantaron Arantza Ruiz y Brianda Deyanara, quien alegó falta de conexión con la cantante. La propia Ochoa reconoció esa percepción ante sus compañeros.

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Con los posicionamientos cerrados, los nominados pasaron a la sala para escuchar cara a cara a quienes votaron por ellos. Yanet García fue la primera en salvarse. Le siguió Aldo Rendón, que no recibió ningún posicionamiento en su contra. Después regresaron Ximena Herrera y Memo Schutz. En el carrusel quedaron dos: Luis Chaparro y Mariana Ochoa.

“Más vale una salida a tiempo que una funada toda la vida”

(Captura de pantalla YouTube)

El público tomó su decisión. El influencer Luis Chaparro regresó a la casa entre gritos y abrazos de sus compañeros. Ochoa se dirigió en un carro al foro donde ya la esperaba la conductora Galilea Montijo, quien la tomó de la mano, pues la cantante se veía tranquila pero al hablar se mostró conmovida.

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“Esperaba disfrutarlo un poquito más adentro, pero también sé que de allá arriba nos mandan las cosas correctas”, dijo la cantante. Señaló que en sus últimos días dentro del reality vio a los participantes de su generación más divididos, mientras los influencers y jóvenes se mostraban más unidos.

En la postgala con Wendy Guevara, Ochoa habló de sus próximos pasos: “Si estoy acá afuera tal vez es porque quieren verme cantando, retomaré mis ensayos para mi concierto”. Cerró con una frase que resumió su noche: “Más vale una salida a tiempo que una funada toda la vida”.

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El público salvó a Luis Chaparro y dejó fuera a Mariana Ochoa en la primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, repitiendo un patrón que se ha cumplido sin excepción desde la temporada uno. (Captura de pantalla TikTok)

El debate sobre la supuesta “maldición” incluye especulaciones sobre el tipo de participantes, alianzas dentro de la casa y preferencias del público que vota. El hecho de que las nominaciones sean mixtas pero el resultado siempre recaiga en una mujer refuerza esta creencia. Hasta ahora, ningún reality de la franquicia en México ha roto ese ciclo, lo que convierte cada inicio de temporada en una especie de reto para quienes buscan igualdad en los resultados del programa.