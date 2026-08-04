Japón busca fortalecer su relación económica con México y pone la mira en la IA

Ambos países buscan desarrollar herramientas digitales en español y japonés. REUTERS/Manami Yamada

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El gobierno de Japón y México acordaron lanzar un diálogo económico de alto nivel y crear una fuerza de tarea conjunta para ampliar su cooperación en seguridad económica, energía, agricultura e infraestructura, informó Toshihiro Kitamura director de prensa y diplomacia pública del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés el pasado 3 de agosto en una conversación con medios, incluido Infobae México.

La definición coloca a México como la primera escala de una gira regional del canciller japonés Motegi y refuerza el papel del país como plataforma para América del Norte y América Latina.

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En esa misma explicación, Kitamura detalló que en México operan alrededor de 1 mil 600 empresas japonesas, la cifra más alta de Japón en América Latina. También dijo que su país ubica a México entre sus principales destinos de inversión y que el interés oficial es preservar un entorno estable para esos negocios ante la posible revisión del T-MEC.

Japón y México acordaron lanzar un diálogo económico de alto nivel y crear una fuerza de tarea conjunta para cooperación en seguridad económica, energía, agricultura e infraestructura. REUTERS/Kai Pfaffenbach

El funcionario precisó que Motegi sostuvo el 3 de agosto dos reuniones, una con el canciller Roberto Velasco y otra con un subsecretario de Economía, y este 4 de agosto sale hacia Panamá. Después continuará su gira por Ecuador y Trinidad y Tobago, en un recorrido de una semana por cuatro países.

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Kitamura explicó que la decisión de iniciar la gira en México respondió al peso económico y político del país. En su exposición, sostuvo que empresas japonesas ven a México como puerta de entrada al mercado norteamericano y, al mismo tiempo, como eje para operar en América Latina y el Caribe.

Japón y México abren un diálogo económico con foco en cadenas de suministro y energía

El nuevo diálogo Japón-México se enfoca en seguridad de suministros, cadenas de suministro resilientes, agricultura y alimentos. EFE/FRANCK ROBICHON/Archivo

De acuerdo con el funcionario japonés, el nuevo diálogo económico de alto nivel tendrá como ejes la seguridad económica, las cadenas de suministro resilientes, la agricultura y los alimentos.

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Kitamura dijo que Japón depende de recursos naturales mexicanos, entre ellos plomo y zinc, y que busca mantener esa cooperación. También enmarcó la visita en la intención de sostener un orden internacional “libre y abierto” basado en el Estado de derecho y en la estrategia japonesa del Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP).

En materia energética, señaló que el gobierno mexicano decidió suministrar a Japón 1 millón de barriles de petróleo, una operación que describió como útil para diversificar el abasto japonés por su dependencia de Medio Oriente. Aclaró después, ante preguntas de reporteros, que se trata de una compra de una sola vez y no de un contrato permanente de importación.

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Añadió que ambos gobiernos también conversaron sobre energía limpia. Citó como ejemplo una planta de etanol de bajas emisiones en Sinaloa, construida por Mitsubishi Gas en colaboración con una empresa estadounidense, cuyo arranque está previsto para 2029; la producción se exportaría a Japón.

La revisión del T-MEC concentra la mayor preocupación empresarial

Japón transmitió a México la preocupación empresarial por la revisión del T-MEC y planteó mantener el marco actual y una extensión sin condiciones por otros 16 años, con la industria automotriz como sector sensible. REUTERS/Jorge Duenes

Kitamura afirmó que Japón transmitió al gobierno mexicano la preocupación de sus empresas por el rumbo de las negociaciones del T-MEC. Explicó que buena parte de las inversiones japonesas en México se decidió con base en el acceso al mercado de América del Norte y advirtió que un cambio “en mala dirección” afectaría sus operaciones.

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El funcionario dijo que la expectativa japonesa es mantener el marco actual del tratado y lograr una extensión sin condiciones por otros 16 años. Identificó a la industria automotriz como el sector más sensible a posibles cambios en reglas de origen o requisitos de contenido.

Al responder sobre el clima para invertir, sostuvo que la previsibilidad y la estabilidad pesan más para las empresas que los incentivos fiscales. Según su explicación, proyectos de inversión de 10 o 20 años requieren reglas duraderas, y cualquier modificación de política pública puede alterar la operación o la expansión de una compañía.

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Infraestructura, inteligencia artificial y cooperación regional entran a la agenda

La agenda digital entre Japón y México planeta el desafío de una inteligencia artificial dominada por el inglés. REUTERS/Dado Ruvic

Kitamura informó que el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón creó en marzo una fuerza de tarea enfocada en promover inversión en infraestructura en México. Agregó que a finales de este mes un viceministro japonés viajará al país para discutir con autoridades mexicanas proyectos concretos que permitan materializar esa cooperación.

En el sector ferroviario, dijo que Hitachi Rail ya participa en negocios en México y que existe interés en aumentar la presencia japonesa en trenes y otras obras. También planteó que ambos países podrían desarrollar infraestructura resistente a desastres naturales, a partir de su experiencia compartida en sismos y reconstrucción.

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La agenda bilateral incluyó además cooperación en inteligencia artificial y entornos digitales. Kitamura sostuvo que Japón y México comparten la necesidad de desarrollar herramientas no centradas en inglés para evitar que los contenidos en japonés y español queden desplazados por plataformas dominadas por información de origen anglosajón.

El vínculo bilateral suma comercio, estudiantes y proyectos triangulares

México ve oportunidades en el mercado japonés con productos como aguacate, pulque y mezcal para ampliar su presencia. REUTERS/Claudia Daut

Según Kitamura, el acuerdo comercial bilateral firmado hace más de 20 años multiplicó por tres el comercio entre ambos países y por cinco el número de empresas japonesas instaladas en México. Añadió que actualmente ambos también coinciden en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), otro marco que apuntala la relación económica.

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El funcionario recordó además que en 2028 ambos países conmemorarán 140 años de relaciones diplomáticas, mientras que en 2029 celebrarán 420 años del primer contacto histórico y en 2025 se cumplen 130 años de la primera migración japonesa a México. Presentó esa secuencia como la base de una relación de largo plazo que ahora busca nuevos sectores de cooperación.

En movilidad académica, un representante de la delegación japonesa señaló que la próxima semana México recibirá a 34 estudiantes japoneses dentro de un programa de intercambio. Japón, a su vez, recibirá a 15 mexicanos entre estudiantes y profesionales, mientras cada otoño viajan alrededor de 50 jóvenes de cada país para estancias de formación.

La delegación japonesa también mencionó oportunidades para exportaciones mexicanas al mercado japonés, en particular aguacate, pulque y mezcal. En la misma línea, Kitamura dijo que el nuevo diálogo económico incluirá el rubro agroalimentario, un tema que, según expuso, también interesa al gobierno mexicano.

Durante la conversación, el portavoz señaló que, por ahora, no se concretó una reunión entre Motegi y la presidenta Claudia Sheinbaum por razones de agenda. Añadió que la parte mexicana ya invitó a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a visitar el país, pero Tokio aún no define fecha.