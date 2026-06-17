Mundo

Taiwán anunció la creación de un escuadrón de drones

La unidad comenzará a operar el próximo mes bajo el Comando del Área de Guandu y se sostendrá con una ley especial, partidas adicionales o un incremento de las cuentas públicas

Guardar
Google icon
ARCHIVO: El presidente taiwanés, William Lai, durante una conferencia de prensa en Taipéi, titulada "¡La seguridad nacional no puede esperar! Apoyo a regulaciones especiales sobre adquisiciones de defensa!". (EFE)
ARCHIVO: El presidente taiwanés, William Lai, durante una conferencia de prensa en Taipéi, titulada "¡La seguridad nacional no puede esperar! Apoyo a regulaciones especiales sobre adquisiciones de defensa!". (EFE)

El presidente William Lai anunció que el Ejército de Taiwán creará el próximo mes un escuadrón de drones financiado con un presupuesto especial de defensa, partidas suplementarias o un aumento del presupuesto general, una decisión con la que el Gobierno busca sostener la adquisición de armamento y la preparación militar pese a los recortes al gasto castrense.

La nueva unidad dependerá del Comando del Área de Guandu y forma parte del esfuerzo por incorporar tecnología innovadora a las fuerzas armadas y reforzar la capacidad de defensa de la isla, dijo Lai al dirigirse a personal militar tras visitar el 3er Escuadrón de Radar de la Fuerza Aérea, la Estación de Radar Songshan de la Armada y ese mando del Ejército, según Taipei Times.

PUBLICIDAD

El escuadrón estará integrado por 126 soldados y será comandado por un teniente coronel, dijo una fuente no identificada. La misma fuente indicó que el Ejército ya asignó soldados y suboficiales para actuar como operadores de drones en la unidad que está por formarse.

No cederemos ante los recortes masivos al presupuesto de defensa nacional, sino que apoyaremos a las fuerzas de la nación mediante otra ley especial o un presupuesto suplementario, o aumentando el presupuesto general”, dijo Lai. El presidente agregó que el Gobierno debe “garantizar que la adquisición de armamento defensivo y los preparativos se lleven a cabo con éxito y que se logre el objetivo de la autosuficiencia en defensa nacional”.

PUBLICIDAD

Cómo será el nuevo escuadrón

El Comando del Área de Guandu tiene a su cargo la defensa de Taipéi y de Nueva Taipéi frente a operaciones militares hostiles, incluidos asaltos anfibios a través del río Tamsui, ataques terrestres y operaciones especiales e infiltración, según Taipei Times. En ese esquema, las unidades de radar de la fuerza aérea y la armada aportan alerta temprana, recolección de inteligencia e identificación de objetivos para el conjunto del aparato militar, según el mismo medio.

Lai vinculó el nuevo paso con la necesidad de adaptar a las fuerzas armadas a cambios acelerados en la geopolítica regional. También instó al personal a perfeccionar sus habilidades de combate, su capacidad para utilizar tecnología y su preparación operativa.

A comienzos de este mes, el presidente asistió a un ejercicio con fuego real de drones Altius-600M, una demostración que, según dijo, muestra avances del Ejército en la incorporación de la tecnología necesaria para responder a amenazas emergentes a la seguridad nacional. Durante su recorrido de ayer también agradeció a los militares y afirmó que cuentan con el reconocimiento de toda la nación, según el diario.

Etapa de modernización y debate sobre el gasto militar

El anuncio del escuadrón se produjo el mismo día en que el primero de los aviones F-16V Block 70 adquiridos por Taiwán fue visto en Texas antes de su entrega. El legislador del Partido Progresista Democrático Wang Ting-yu escribió en Facebook que el primer F-16V Block 70 biplaza de Taiwán, con número de cola 6831, fue visto volando desde la planta de producción de Lockheed Martin en Greenville, Carolina del Sur, hasta la Base Aérea de Reserva Conjunta Naval de Fort Worth, en Texas.

FOTO DE ARCHIVO: El dron Papa Delta del Thunder Tiger Group, con sede en Taiwán, es exhibido durante una visita para medios de comunicación en Taichung, Taiwán, el 21 de abril de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil (Reuters)
FOTO DE ARCHIVO: El dron Papa Delta del Thunder Tiger Group, con sede en Taiwán, es exhibido durante una visita para medios de comunicación en Taichung, Taiwán, el 21 de abril de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil (Reuters)

Wang, citando a analistas militares, dijo que la aeronave probablemente atraviesa preparativos para su transferencia a Taiwán, un avance para el programa de modernización de la Fuerza Aérea de la República de China. La compra total comprende 66 cazas, de acuerdo con el mismo medio.

Ese proceso de refuerzo militar convive con dudas sobre la financiación. El Instituto Naval de Estados Unidos señaló en un informe publicado el martes que el presupuesto de defensa de Taiwán, la cantidad de personal militar y la resiliencia son desafíos para cumplir los objetivos de defensa nacional.

El informe, titulado Taiwan: Defense and Military Issues y elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, sostuvo que la división partidaria entre el gabinete y la legislatura “planteó preguntas sobre la capacidad de Taiwán para financiar adecuadamente su defensa”. El mismo reporte indicó que el presupuesto de defensa taiwanés aumentó cerca de 7,5% entre 2024 y el año pasado, de acuerdo con el diario.

Temas Relacionados

William LaiTaiwánDronesGasto en defensaChina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Starmer calificó de imprudentes los disparos de advertencia de un buque ruso contra un yate británico: “Rusia está actuando de manera agresiva en toda Europa”

La fragata Almirante Grigorovich abrió fuego en el Canal de la Mancha tras lo que Moscú definió como una “aproximación peligrosa”, en medio de crecientes tensiones marítimas con Londres

Starmer calificó de imprudentes los disparos de advertencia de un buque ruso contra un yate británico: “Rusia está actuando de manera agresiva en toda Europa”

El petróleo bajó de los 80 dólares mientras los mercados esperan detalles del pacto entre Estados Unidos e Irán

Las cotizaciones internacionales se estabilizaban tras una caída superior al 5% el martes, con el Brent en 79,05 dólares y expectativas sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz, clave para el transporte energético

El petróleo bajó de los 80 dólares mientras los mercados esperan detalles del pacto entre Estados Unidos e Irán

Cristiano Ronaldo llega al Mundial 2026 con un récord fuera de la cancha: superó los USD 2.000 millones en ganancias

Tras su salida del Manchester United, su desembarco en el Al-Nassr impulsó acuerdos históricos y patrocinios globales, mientras su marca CR7 expandió negocios e inversiones que sostienen su liderazgo financiero en su sexta participación mundialista

Cristiano Ronaldo llega al Mundial 2026 con un récord fuera de la cancha: superó los USD 2.000 millones en ganancias

El presidente surcoreano le pidió ayuda a Donald Trump para lograr la paz con Corea del Norte, como lo hizo “en Medio Oriente”

Luego de alcanzar un acuerdo con Irán que será firmado el próximo viernes en Suiza, el presidente estadounidense recibió una petición en el G7 para llevar a una mesa de diálogo al dictador Kim Jong-un

El presidente surcoreano le pidió ayuda a Donald Trump para lograr la paz con Corea del Norte, como lo hizo “en Medio Oriente”

Los primeros petroleros iraníes atravesaron la zona de bloqueo de EEUU en Ormuz a pocos días de la firma del acuerdo en Suiza

Según informó el sitio monitoreo TankerTrackers, al menos tres buques cisterna cargados de crudo atravesaron el perímetro fijado por el Ejército estadounidense cerca del estrecho de Ormuz

Los primeros petroleros iraníes atravesaron la zona de bloqueo de EEUU en Ormuz a pocos días de la firma del acuerdo en Suiza
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 17 de junio

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 17 de junio

Extorsión golpea al transporte en el Callao: queman cúster y balean combi con pasajeros

Los Equipos de Calle de Madrid denuncian la “precariedad laboral” y la retirada de enseres a personas sin hogar sin previo aviso del Ayuntamiento: “Es maltrato”

Quién es Beto Coral, el activista colombiano detenido por ICE en Arizona, Estados Unidos

El Real Madrid cumple su promesa y manda un informe sobre el caso Negreira a la UEFA

INFOBAE AMÉRICA

Octavio Paz, escritor mexicano: “Sin libertad la democracia es despotismo, sin democracia la libertad es quimera”

Octavio Paz, escritor mexicano: “Sin libertad la democracia es despotismo, sin democracia la libertad es quimera”

Sin estudios, sexto grado y bachiller: quienes más emiten su DUI en El Salvador en 2026

Panamá se viste de rojo para apoyar a la selección en su segunda participación en el Mundial de Fútbol

Panamá da pasos iniciales para fortalecer resiliencia frente al fenómeno atmosférico de El Niño

Centroamérica se convierte en el principal destino de las exportaciones guatemaltecas en 2026

ENTRETENIMIENTO

El emotivo significado de la canción de Andrea Bocelli y EJAE para la Copa del Mundo

El emotivo significado de la canción de Andrea Bocelli y EJAE para la Copa del Mundo

Netflix pone fecha al adiós de Heartstopper Forever y presentó su nuevo trailer

El futuro de Top Gun: Tom Cruise vuelve y la saga prepara grandes sorpresas para su tercera película

Boxeo, 6 comidas y 9 horas de sueño: la exigente fórmula de una exángel de la era dorada de Victoria’s Secret para volver a la pasarela a los 45 años

“No te preocupes por envejecer, al final la balanza se equilibra”, afirmó Helen Mirren tras cumplir 80 años