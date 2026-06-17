Taiwán anunció la creación de un escuadrón de drones

ARCHIVO: El presidente taiwanés, William Lai, durante una conferencia de prensa en Taipéi, titulada "¡La seguridad nacional no puede esperar! Apoyo a regulaciones especiales sobre adquisiciones de defensa!". (EFE)

El presidente William Lai anunció que el Ejército de Taiwán creará el próximo mes un escuadrón de drones financiado con un presupuesto especial de defensa, partidas suplementarias o un aumento del presupuesto general, una decisión con la que el Gobierno busca sostener la adquisición de armamento y la preparación militar pese a los recortes al gasto castrense.

La nueva unidad dependerá del Comando del Área de Guandu y forma parte del esfuerzo por incorporar tecnología innovadora a las fuerzas armadas y reforzar la capacidad de defensa de la isla, dijo Lai al dirigirse a personal militar tras visitar el 3er Escuadrón de Radar de la Fuerza Aérea, la Estación de Radar Songshan de la Armada y ese mando del Ejército, según Taipei Times.

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El escuadrón estará integrado por 126 soldados y será comandado por un teniente coronel, dijo una fuente no identificada. La misma fuente indicó que el Ejército ya asignó soldados y suboficiales para actuar como operadores de drones en la unidad que está por formarse.

“No cederemos ante los recortes masivos al presupuesto de defensa nacional, sino que apoyaremos a las fuerzas de la nación mediante otra ley especial o un presupuesto suplementario, o aumentando el presupuesto general”, dijo Lai. El presidente agregó que el Gobierno debe “garantizar que la adquisición de armamento defensivo y los preparativos se lleven a cabo con éxito y que se logre el objetivo de la autosuficiencia en defensa nacional”.

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Cómo será el nuevo escuadrón

El Comando del Área de Guandu tiene a su cargo la defensa de Taipéi y de Nueva Taipéi frente a operaciones militares hostiles, incluidos asaltos anfibios a través del río Tamsui, ataques terrestres y operaciones especiales e infiltración, según Taipei Times. En ese esquema, las unidades de radar de la fuerza aérea y la armada aportan alerta temprana, recolección de inteligencia e identificación de objetivos para el conjunto del aparato militar, según el mismo medio.

Lai vinculó el nuevo paso con la necesidad de adaptar a las fuerzas armadas a cambios acelerados en la geopolítica regional. También instó al personal a perfeccionar sus habilidades de combate, su capacidad para utilizar tecnología y su preparación operativa.

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A comienzos de este mes, el presidente asistió a un ejercicio con fuego real de drones Altius-600M, una demostración que, según dijo, muestra avances del Ejército en la incorporación de la tecnología necesaria para responder a amenazas emergentes a la seguridad nacional. Durante su recorrido de ayer también agradeció a los militares y afirmó que cuentan con el reconocimiento de toda la nación, según el diario.

Etapa de modernización y debate sobre el gasto militar

El anuncio del escuadrón se produjo el mismo día en que el primero de los aviones F-16V Block 70 adquiridos por Taiwán fue visto en Texas antes de su entrega. El legislador del Partido Progresista Democrático Wang Ting-yu escribió en Facebook que el primer F-16V Block 70 biplaza de Taiwán, con número de cola 6831, fue visto volando desde la planta de producción de Lockheed Martin en Greenville, Carolina del Sur, hasta la Base Aérea de Reserva Conjunta Naval de Fort Worth, en Texas.

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FOTO DE ARCHIVO: El dron Papa Delta del Thunder Tiger Group, con sede en Taiwán, es exhibido durante una visita para medios de comunicación en Taichung, Taiwán, el 21 de abril de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil (Reuters)

Wang, citando a analistas militares, dijo que la aeronave probablemente atraviesa preparativos para su transferencia a Taiwán, un avance para el programa de modernización de la Fuerza Aérea de la República de China. La compra total comprende 66 cazas, de acuerdo con el mismo medio.

Ese proceso de refuerzo militar convive con dudas sobre la financiación. El Instituto Naval de Estados Unidos señaló en un informe publicado el martes que el presupuesto de defensa de Taiwán, la cantidad de personal militar y la resiliencia son desafíos para cumplir los objetivos de defensa nacional.

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El informe, titulado Taiwan: Defense and Military Issues y elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, sostuvo que la división partidaria entre el gabinete y la legislatura “planteó preguntas sobre la capacidad de Taiwán para financiar adecuadamente su defensa”. El mismo reporte indicó que el presupuesto de defensa taiwanés aumentó cerca de 7,5% entre 2024 y el año pasado, de acuerdo con el diario.