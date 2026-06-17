Polonia y Alemania sellaron una alianza militar para gestionar de manera conjunta la defensa del mar Báltico

El mando rotativo del grupo operativo pasará de Alemania a Polonia en 2028 (Reuters)

En Varsovia, los ministros de Defensa de Polonia y Alemania firmaron un acuerdo que introduce un mando militar compartido en la región del mar Báltico. El acto reunió a Władysław Kosiniak-Kamysz, responsable de la cartera polaca, y Boris Pistorius, su homólogo alemán, en el 35º aniversario del Tratado de Buena Vecindad entre ambos países.

El documento crea un mando conjunto para supervisar la seguridad marítima en el Báltico, con liderazgo alternado entre ambos países cada cuatro años. El esquema prevé que el mando opere desde Rostock, en Alemania, y que en 2028 traslade su base a Gdynia, en la costa de Polonia.

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Estos dos países vincularon el movimiento a la protección de infraestructuras críticas y rutas marítimas en una región que consideran vulnerable ante escenarios de conflicto.

El acuerdo actualizó el marco de cooperación definido hace 15 años y amplió las áreas de trabajo común. Incluyó cooperación en ciberseguridad, movilidad militar e infraestructura, además del desarrollo conjunto de tecnologías y armamento avanzado.

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Las industrias de defensa de ambos países buscarán aumentar la autonomía europea con producción y adquisiciones dentro del continente. Polonia recibió una invitación formal para participar como socio en el desarrollo del misil Taurus Neo, uno de los proyectos estratégicos de la industria alemana.

El contexto internacional influyó en la firma. La invasión rusa sobre Ucrania en 2022 y la incertidumbre sobre el futuro del despliegue militar estadounidense en Europa llevaron a Polonia y Alemania a intensificar su coordinación.

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Berlín inició un proceso de modernización de sus fuerzas armadas con el objetivo de posicionarse como pilar central de la defensa convencional europea. Varsovia consolidó su papel como socio logístico clave para Ucrania y reforzó su economía y su inversión en defensa, con una estrategia de anticipación respecto de otros países de la región.

La cooperación incluye mejoras en movilidad militar y en la infraestructura compartida (Reuters)

El alcance estratégico del pacto se centró en la responsabilidad compartida sobre la defensa del Báltico, una de las zonas que ambos países consideraron más expuestas a una posible agresión. La cooperación polaco-alemana se integró como un factor de seguridad para países de la OTAN, en especial los situados en el flanco oriental.

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En paralelo, el acuerdo reforzó el sistema de fortificaciones que Polonia desarrolla en su frontera oriental, con participación de efectivos alemanes y de otros países aliados.

Pese al avance operativo, persistieron tensiones históricas. Las reclamaciones polacas por los daños sufridos durante la ocupación nazi y las diferencias políticas recientes condicionaron el ritmo de la relación bilateral.

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El texto se concentró en aspectos técnicos y operativos y evitó declaraciones de defensa política mutua como las incluidas en los acuerdos de Polonia con Francia o Reino Unido. El objetivo fue sostener la cooperación sobre intereses compartidos en seguridad.

El proceso avanzó en paralelo a otros movimientos diplomáticos: Polonia consolidó alianzas con Francia y Gran Bretaña, y mantuvo negociaciones para firmar un acuerdo de defensa con Italia.

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En el plano europeo, Berlín reconoció la necesidad de contar con Varsovia como socio igualitario, en un contexto de estancamiento económico alemán y de mayor peso político y militar de Polonia.

(Con información de AP, EFE y Reuters)