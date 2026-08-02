Así fue el atentado del Eln en Cúcuta: camión con explosivos, 14 heridos y nuevas medidas de seguridad

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, afirmó que el atentado atribuido al ELN fue ejecutado con un camión adaptado para lanzar 15 artefactos explosivos mediante un sistema de activación por radiofrecuencia. Según explicó, el vehículo tenía placas falsas, estaba camuflado con productos de mercado y fue abandonado cerca de una unidad médica de la Policía.

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Durante la madrugada de este sábado 2 de agosto, un atentado con explosivos contra las instalaciones de la Policía Metropolitana de Cúcuta dejó 14 personas heridas, entre ellas 11 integrantes de la Policía y tres civiles, según el balance entregado por las autoridades.

Tras el ataque, el Gobierno y las autoridades departamentales y municipales realizaron un consejo extraordinario de seguridad encabezado por la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, en el que participaron el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto; el director general de la Policía Nacional, general William Rincón; el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar; y el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo.

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Al termiar el encuentro se anunció el incremento de la recompensa hasta los 350 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado, además de nuevas medidas para reforzar la seguridad en la ciudad.

Así ocurrió el atentado contra la Policía Metropolitana de Cúcuta

De acuerdo con la información entregada por el director de la Policía, el atentado ocurrió hacia las 3:20 de la madrugada, cuando fue ubicado un camión tipo NPR cargado con explosivos frente al comando de la Policía Metropolitana.

“A las 3:20 de la madrugada se presentó un atentado al comando de la Policía, ubicaron un vehículo tipo camión con explosivos, lanzándolos a las instalaciones policiales”, explicó el general William Rincón durante la rueda de prensa.

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Según detalló el oficial, el vehículo había sido acondicionado con placas falsas y un sistema mecánico sobre rieles, que permitía retirar la carpa y lanzar varias cargas explosivas.

Además, indicó que el camión contaba con un sistema de activación electrónica por radiofrecuencia y transportaba explosivos de entre 15 y 20 kilogramos de amonal.

El general Rincón agregó que los responsables camuflaron productos de mercado, como zanahorias y papas, para evitar levantar sospechas, y dejaron una última carga explosiva con el propósito de destruir posibles elementos de prueba.

El vehículo fue abandonado a pocos metros de la unidad médica de la Policía, situación que, según el oficial, constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario por tratarse de una instalación con protección especial.

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Técnicos profesionales en explosivos de la Policía realizaron labores de inspección en la zona del atentado para verificar posibles riesgos y recolectar elementos clave para la investigación - crédito AFP

Por su parte, El Tiempo informó, con base en reportes oficiales, que el camión fue acondicionado bajo la modalidad conocida como “rampa con tatucos” y que, según las primeras investigaciones, dos integrantes del frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN habrían abandonado el vehículo antes de la detonación.

Los daños que dejó la explosión

Según la información publicada por el medio ya mencionado, la onda explosiva ocasionó daños en varias instalaciones oficiales y establecimientos cercanos.

Entre las afectaciones reportadas se encuentran seis alojamientos policiales, las instalaciones de la Operación Esparta, nueve vehículos institucionales, una sucursal bancaria, un concesionario de vehículos, además de fachadas y vitrinas ubicadas en el sector.

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Tras la explosión, unidades antiexplosivos y equipos de criminalística realizaron la inspección del lugar para recolectar evidencias y avanzar en la investigación.

La explosión del carro bomba causó graves daños en el comando de la Policía, viviendas, locales comerciales, vehículos e infraestructura vial ubicada en los alrededores del lugar del atentado - crédito Angélica Verbel/X

Los heridos permanecen bajo atención médica

El balance entregado por las autoridades durante el consejo extraordinario de seguridad indicó que 14 personas resultaron heridas, entre ellas 11 uniformados de la Policía y tres civiles.

De acuerdo con Semana, los policías lesionados fueron trasladados a una clínica de la ciudad para recibir atención médica y tres de ellos permanecían en estado grave debido a la gravedad de las heridas.

Por su parte, El Tiempo señaló que entre los uniformados afectados se encuentran patrulleros, patrulleras y auxiliares de Policía, mientras que los tres civiles también fueron remitidos a un centro asistencial.

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Las autoridades atribuyen el atentado al Eln

Las autoridades señalaron que el Eln sería el responsable del atentado.

Durante el consejo de seguridad, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, rechazó la acción violenta y aseguró que ocurrió mientras la ciudad desarrollaba las actividades de sus festividades.

“Mientras los cucuteños celebraban sus festividades, en un ambiente de unión, la respuesta criminal del ELN fue sembrar el miedo mediante actos de terrorismo que atentan contra la vida, la tranquilidad y la convivencia de los colombianos”, afirmó el oficial.

El comandante agregó que estos hechos “merecen el rechazo nacional” y reiteró el compromiso de la Fuerza Pública con la seguridad de la población.

Asimismo, el director de la Policía aseguró que continuarán las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables.

El director de la Policía Nacional aseguró desde Cúcuta que los responsables del atentado serán identificados, capturados y judicializados, y reafirmó el compromiso de la institución para enfrentar a los grupos terroristas - crédito @DirectorPolicia/X

Gobierno aumentó la recompensa a $350 millones

Durante el consejo extraordinario de seguridad, el Gobierno Nacional anunció el aumento de la recompensa hasta los 350 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar y capturar a los responsables del atentado.

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Según explicó el secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Edinson Quintero, el incentivo económico será financiado de la siguiente manera:

$200 millones aportados por el Ministerio de Defensa.

$100 millones por la Gobernación de Norte de Santander.

$50 millones por la Alcaldía de Cúcuta.

El funcionario indicó que se espera que la información suministrada permita avanzar en la captura de los responsables.

Anuncian nuevas medidas de seguridad para Cúcuta

Como parte de las decisiones adoptadas tras el atentado, el comandante general de las Fuerzas Militares anunció el fortalecimiento del plan candado en Cúcuta y su área metropolitana mediante un trabajo conjunto entre el Ejército y la Policía.

Además, se implementará un Plan Integrado de Seguridad y Vigilancia, se activará un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para analizar diariamente la información de inteligencia y los reportes ciudadanos, y se intensificarán las operaciones militares en el departamento.

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El general Hugo López Barreto también informó que se desplegarán siete pelotones adicionales, cerca de 250 soldados, drones y capacidades de inteligencia, mientras que la Fuerza Aeroespacial Colombiana apoyará las labores de vigilancia para detectar posibles amenazas.

Tras el Consejo Extraordinario de Seguridad, la Alcaldía de Cúcuta anunció restricciones al parrillero y al transporte de carga pesada, además de declarar día sin carro el 7 de agosto, como parte de las medidas para reforzar la seguridad tras el atentado y durante la posesión presidencial.

Habrá restricciones de movilidad y se mantiene el concierto de la Feria

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, anunció medidas extraordinarias para reforzar la seguridad durante los próximos días.

Entre ellas se encuentra la restricción al parrillero hombre en motocicleta en los horarios establecidos por la administración municipal y restricciones para la circulación de vehículos de carga pesada, volquetas, buses y camiones en sectores específicos de la ciudad.

Asimismo, informó que el 7 de agosto será declarado día sin carro en Cúcuta, con motivo de la posesión presidencial, y que las restricciones al parrillero y al transporte pesado también se aplicarán entre el 6 y el 8 de agosto.

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Pese al atentado, el mandatario confirmó que el concierto de clausura de la Feria de Cúcuta se realizará conforme a lo programado, aunque contará con un refuerzo en los dispositivos de seguridad para garantizar la protección de los asistentes.

Finalmente, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, manifestó su respaldo a las medidas adoptadas, mientras que la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales para reforzar las acciones de prevención y protección de la población civil ante los riesgos de seguridad que enfrenta el departamento.