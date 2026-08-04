Escuelas militarizadas deben cambiar de nombre y garantizar protección a la niñez tras caso Dafne Zapata, dice Sheinbaum

La dirigente política Claudia Sheinbaum, vestida con un blazer rojo, habla desde un podio con el escudo de Estados Unidos Mexicanos. Se trata de una conferencia de prensa, con un intérprete de lengua de señas visible en un recuadro. El fondo incluye una bandera de México y un banner que indica "Conferencia del Pueblo". El evento se enfoca en el tema de las escuelas militarizadas en México.

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Luego del caso de Dafne Zapata, adolescente de 16 años que murió en una escuela militariazada en Ciudad Madero, Tamaulipas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo este martes, durante la conferencia de prensa matutina, que está mal utilizar el término escuelas militarizadas en estos centros educativos, pues no tienen ninguna relación con el Ejército o con la Marina.

Ante la pregunta de una periodista, Sheinbaum dijo que no tenían nada que ver con estas dos instituciones, por lo que, hablar de escuelas militarizadas puede llevar a pensar que hay influencias de las fuerzas armadas en las mismas, lo que no es cierto.

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“Hasta qué punto la disciplina militar en una escuela primaria o secundaria puede llevar al abuso como fue el caso de Tamaulipas, porque es a partir de ahí que se toma la decisión por parte de la Secretaría de Educación Pública, entonces, o creo que deba llamarse escuela militarizada, primero, y segundo, el tema de la disciplina, los límites, para las niñas y para los niños, tiene que estar en el marco donde no haya abuso ni haya violencia contra la niñez, porque hay que defender el derecho máximo de la niñez, entonces eso está determinado por la Secretaría de Educación Pública desde la Reforma de Juárez”, señaló Sheinbaum.

Mario Delgado asegura que hay 25 escuelas militarizadas en México

Cabe destacar que el pasado lunes, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer que la institución que encabeza ha detectado 25 escuelas particulares con modalidad militarizada en el país, mismas que deberán cerrar o modificar completamente su plan de estudios antes del inicio del próximo ciclo escolar, ya que esta modalidad no está contemplada en la legislación mexicana.

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En entrevista con el medio Milenio, Delgado explicó que, tras un diagnóstico nacional realizado en conjunto con las autoridades educativas estatales, se determinó que dichas escuelas operaban bajo un esquema que carece de sustento legal.

Sheinbaum durante la conferencia de prensa matutina de este martes. (Presidencia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Encontramos algunas escuelas que tenían alguna referencia militar en su nombre, pero en total detectamos 25 escuelas particulares sobre las cuales ya se está procediendo a la clausura o al cambio de su plan de estudios”, dijo.

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Recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó que no cuenta con escuelas militariazadas de educación básica, por lo que la SEP emitió un oficio a las autoridades estatales para inspeccionar estos planteles y ordenar su clausura o su regularización.

Precisó que las instituciones podrían continuar operando únicamente si eliminan la modalidad militarizada y adecuan sus programas educativos a la normatividad vigente.

“Cuando una escuela solicita autorización para operar, no pide permiso para abrir una escuela militarizada, sino simplemente una escuela; esa modalidad fue incorporada de manera irregular”, señaló Delgado.

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Dijo que el objetivo era garantizar que ningún estudiante vea interrumpida su trayectoria escolar, por lo que, adelantó, las autoridades acompañarán a las familias para facilitar la revalidación de estudios y la entrega de documentos en caso de que algún plantel cierre definitivamente.

Mario Delgado, Secretario de Educación Pública de México, dijo que hay 25 escuelas militarizadas en el país. (Presidencia)

Indicó que el plazo para concluir este proceso es hasta el 31 de agosto, fecha en la que inicia el nuevo ciclo escolar, por lo que ese día ya no deberá existir ninguna escuela privada bajo un esquema militarizado.

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Guanajuato se niega a cerrar escuelas militarizadas

La Secretaría de Educación de Guanajuato determinó que los más de 3 mil 500 estudiantes que cursan el Bachillerato Bivalente Militarizado continuarán sus estudios con normalidad, al considerar que este modelo público estatal no está incluido en las recientes disposiciones de la SEP.

La postura del gobierno estatal se da luego de que la SEP determinó que no se otorgarán autorizaciones para ofrecer educación básica bajo las denominaciones “militarizada”, “militar”, “castrense” o similares, además de establecer que no se permitirá la operación de escuelas particulares con ese modelo.

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La SEG informó que la decisión se tomó después del análisis de los oficios emitidos por la SEP los días 22 y 29 de julio, los cuales concluyen que las disposiciones federales se refieren exclusivamente a educación básica y a instituciones particulares.