Saltó de un puente para evadir una prueba de alcoholemia y terminó atacado por un caimán

La Policía de Jefferson intervino en Luisiana después de que Victor Rivas intentara evitar un control policial y terminara gravemente herido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un salto desde un puente, una laguna infestada de caimanes y el sonido persistente de las sirenas configuran la escena que enfrentó la Policía de Jefferson, en el estado de Luisiana, el pasado domingo 7 de junio. Victor Rivas, de 40 años, intentó una maniobra para evitar un control policial y terminó gravemente herido.

La secuencia, descrita en un comunicado oficial citado por la revista francesa Paris Match, expone el riesgo de las decisiones tomadas bajo los efectos del alcohol y la presión de la huida.

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Huida tras el accidente en la autopista

La cronología del caso inicia en la autopista principal del condado. Varios automovilistas, preocupados por la conducción errática de un vehículo, alertaron a las autoridades. Minutos después de la llamada, el coche conducido por Rivas perdió el control y se estrelló contra una barrera de concreto, deteniéndose de forma brusca en pleno tránsito.

Los agentes detectaron signos de intoxicación por alcohol y anunciaron una prueba de alcoholemia antes de que Victor Rivas escapara hacia un puente (REUTERS/Lisi Niesner)

Los agentes asignados al patrullaje se acercaron al lugar del impacto. Al identificar al conductor, observaron signos de intoxicación por alcohol: dificultad para mantener el equilibrio, habla pastosa y un fuerte olor etílico.

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Según el expediente policial citado por Paris Match, uno de los oficiales le dijo: “Queremos realizarle una prueba de alcoholemia“. Ante esa orden, el hombre reaccionó con una fuga repentina. Corrió hacia el extremo del puente más cercano, sin responder a los llamados de los agentes.

En cuestión de segundos, Rivas saltó desde una altura y cayó en un marais ubicado debajo de la estructura vial. La vegetación espesa y el agua turbia no ofrecían refugio. De acuerdo con la información oficial, ese sector del pantano estaba conocido por la presencia de caimanes, lo que incrementó el peligro de la maniobra.

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Victor Rivas saltó desde el puente y cayó en un marais de Luisiana conocido por la presencia de caminanes

El ataque del caimán y la detención

La caída fue violenta. El impacto en el agua lodoza desorientó a Rivas, quien apenas logró incorporarse antes de ser atacado por un reptil. Las autoridades de Jefferson, citadas en el artículo, detallaron que las mordeduras afectaron ambos brazos y provocaron una hemorragia.

A pesar de la gravedad de las heridas, Rivas intentó avanzar entre la maleza y el agua, pero el dolor y la pérdida de sangre ralentizaron sus movimientos. Los agentes, al advertir la emergencia, coordinaron el descenso con equipos de rescate para evitar una tragedia mayor. Lograron extraerlo del marais minutos después del ataque y solicitaron una ambulancia para el traslado urgente al hospital más cercano.

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En el centro médico, los profesionales de la salud diagnosticaron múltiples lesiones profundas por mordedura de caimán y procedieron a estabilizar al paciente. El pronóstico fue reservado durante las primeras horas, dada la extensión de las heridas y el estado general de Rivas tras el accidente y el ataque animal. La policía custodió la habitación del hospital desde el primer momento, en cumplimiento del protocolo para detenidos implicados en delitos graves.

Los equipos de rescate extrajeron a Victor Rivas del marais y una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital más cercano

Cargos y consecuencias legales

Una vez estabilizado, Victor Rivas enfrentó una serie de cargos formales: délit de fuite, conducción imprudente, conducción en estado de ebriedad y resistencia a la autoridad. El comunicado de la policía de Jefferson, difundido por Paris Match, remarcó la importancia de la prevención: “La conducción bajo influencia puede tener consecuencias graves e imprevisibles. Los automovilistas son invitados a tomar decisiones responsables, planificar sus desplazamientos y siempre designar un conductor sobrio”.

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El caso quedó en manos de la justicia local, que deberá definir los pasos a seguir una vez que Rivas reciba el alta médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los agentes intervinientes ni el número exacto de caimanes presentes en el marais. Tampoco se ha informado si hubo intentos previos de huida por parte del detenido o antecedentes penales en su historial.