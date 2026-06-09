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La historia detrás de la subasta secreta de Sotheby’s para vender un Pollock que terminó en fracaso

La casa de subastas restringió el acceso al edificio Breuer; viajó su director desde Londres y envió un video exclusivo a compradores selectos. Aunque no consiguió suficientes interesados y canceló la operación sin ningún comunicado público

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Sotheby’s organiza una venta privada para “Number 19, 1951” y cancela el proceso por falta de postores. REUTERS/Hamad I Mohammed
Sotheby’s organiza una venta privada para “Number 19, 1951” y cancela el proceso por falta de postores. REUTERS/Hamad I Mohammed

En una operación marcada por la confidencialidad en el mercado del arte, la casa de subastas Sotheby’s organizó en la sede del edificio Breuer, en Manhattan, un proceso reservado para vender el cuadro monumental ‘Number 19, 1951’ de Jackson Pollock.

La pintura al óleo y esmalte, propiedad de Arne Glimcher, fundador de Pace Gallery, tenía un precio de salida de USD 50 millones y el evento fue gestionado sin anuncio público.

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Sotheby’s intentó recurrir a la subasta privada para captar solo compradores selectos y preservar la discreción sobre el destino de la obra, con el director para Europa, Oliver Barker, al frente. Sin embargo, el proceso no consiguió suficientes interesados y la operación fue cancelada, según confirmó ARTnews.

Subasta de arte con un cuadro de Jackson Pollock en pantalla gigante, mostrando un precio de 157 millones de dólares y un subastador en el podio
Una pintura de Jackson Pollock se vende en Christie’s Nueva York por 181,2 millones de dólares y marca un récord para el artista. (Christie's)

Actualmente, no se conocen detalles precisos sobre si la pieza fue devuelta a Glimcher, vendida de forma directa o permanece bajo gestión de la casa de subastas.

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Un intento fallido en el mercado del arte internacional

El procedimiento de venta privada implicó medidas estrictas: se restringió el acceso a la segunda planta del edificio Breuer y Barker viajó desde Londres para supervisar personalmente el intento.

Incluso se grabó y envió un video a potenciales compradores, en el que se mencionaba la reticencia de Glimcher a desprenderse de una obra central de su colección.

Oliver Barker viaja desde Londres para supervisar en persona el intento de colocación ultraselecta. REUTERS/Hamad I Mohammed
Oliver Barker viaja desde Londres para supervisar en persona el intento de colocación ultraselecta. REUTERS/Hamad I Mohammed

Aunque se esperaba atraer a oferentes de alto perfil, la falta de postores suficientes llevó a la cancelación total de la subasta. Tanto Sotheby’s como Pace Gallery evitaron hacer comentarios públicos sobre el desenlace, lo que refuerza la incertidumbre en torno al resultado y el destino actual de la pintura.

En el contexto de la subasta fallida de ‘Number 19, 1951’, el mercado internacional del arte ha mostrado una creciente preferencia por acuerdos discretos y procesos reservados.

Según Artnews y Artnet, el intento de Sotheby’s de vender la obra de Pollock mediante un evento privado refleja una tendencia que se ha consolidado en los últimos años: la búsqueda de discreción por parte de vendedores y compradores de piezas de alto valor, en contraste con la visibilidad pública de las subastas convencionales.

Jackson Pollock
La obra de Jackson Pollock se ofrece con un precio de salida de 50 millones de dólares. Photo by Granger/Shutterstock (8696925a)

La decisión de recurrir a este formato coincide con el reciente récord alcanzado por otra pintura de Pollock en Christie’s, lo que subraya las diferentes estrategias que hoy conviven en el sector del arte de máximo nivel.

La historia de Number 19, 1951

“Number 19, 1951” destaca en la trayectoria de Pollock como una pieza de casi cinco pies de alto por cuatro de ancho. En 1999, la obra integró la retrospectiva dedicada al artista en el Museum of Modern Art (MoMA), donde fue registrada como parte de la colección de Milly y Arne Glimcher.

El destino final de “Number 19, 1951” queda sin aclaración tras la cancelación de la venta
El destino final de “Number 19, 1951” queda sin aclaración tras la cancelación de la venta

Posteriormente, la pintura se exhibió en “Jackson Pollock: Blind Spots”, que abrió en 2015 en la Tate Liverpool y, después, en el Museo de Arte de Dallas, acreditada siempre como perteneciente a una colección particular, cortesía de Pace Gallery. Esta trayectoria refuerza el interés que la pieza despierta entre coleccionistas que valoran una historia de exhibición pública.

Transformaciones y señales en el mercado del arte

El intento frustrado de Sotheby’s coincidió con un clima de cambios en el sector. Tres semanas antes, una pintura de gran formato de Pollock se había vendido en Christie’s Nueva York por USD 181,2 millones, marcando un récord para el artista.

Manos de postores levantando paletas blancas en primer plano durante una subasta, con un subastador borroso mostrando un portafolio en el fondo.
El episodio coincide con cambios en el mercado, récords recientes y ajustes internos en Pace Gallery. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de ese antecedente, según ARTnews, algunas fuentes calificaron de “optimista” el precio de salida estimado para “Number 19, 1951”. El auge de las subastas privadas se ha intensificado tras la pandemia, con casas replanteándose sus métodos, buscando fórmulas más selectivas y discretas.

Al mismo tiempo, Pace Gallery inició un proceso interno de ajustes: se anunció la reducción en torno al 20% de su plantilla y casi un tercio de su nómina de artistas, según comunicó su director ejecutivo, Marc Glimcher. Este escenario evidencia que incluso los principales actores del mercado atraviesan tensiones y mutaciones profundas.

La venta fallida de la obra de Pollock ejemplifica el viraje hacia transacciones reservadas y refleja la volatilidad de la demanda en piezas de alto prestigio, en un período de transformación para el modelo de galerías internacionales, tal como documenta ARTnews.

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