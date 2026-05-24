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La Policía turca irrumpió en la sede del CHP en Ankara para desalojar a la cúpula del principal partido de oposición

Un amplio despliegue de agentes irrumpió en el edificio para hacer efectiva una orden judicial que revirtió el liderazgo interno, generando confrontaciones con los seguidores del antiguo dirigente Özgür Özel

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La Policía turca irrumpió en la sede central del principal partido de la oposición en Ankara
La Policía turca irrumpió en la sede central del principal partido de la oposición en Ankara

La policía antidisturbios ha evacuado este domingo por la fuerza la sede central del principal partido opositor de Turquía, el socialdemócrata CHP, para desalojar de ella al hasta ahora dirigente, Özgür Özel, depuesto el jueves y reemplazado por su antecesor, Kemal Kiliçdaroglu, por orden judicial.

La sentencia, que anula por supuestos amaños el congreso de 2023 en el que Özel fue elegido tras 13 años de mandato de Kiliçdaroglu, restituye la jefatura a este dirigente como medida cautelar, si bien está recurrida ante el Supremo, que aún deberá dictar su fallo al respecto.

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Partidarios del destituido líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Özgur Özel, reaccionan mientras la policía antidisturbios entra en la sede del partido para desalojar a sus dirigentes (REUTERS/Efekan Akyuz)
Partidarios del destituido líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Özgur Özel, reaccionan mientras la policía antidisturbios entra en la sede del partido para desalojar a sus dirigentes (REUTERS/Efekan Akyuz)

Un fuerte contingente de la policía antidisturbios rodeó en la mañana de este domingo la sede central del partido en Ankara y entregó una orden de evacuación a Özel, que primero se negó a abandonar el edificio, pero finalmente, ya en horas de la tarde, lo hizo tras una carga policial en la que se llegó a emplear gas lacrimógeno, informa el diario Cumhuriyet.

“Me voy para volver ya”, dijo Özel a la prensa al salir junto a sus partidarios, anunciando que marchará ahora al Parlamento, una distancia de unos 6 kilómetros.

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Partidarios del derrocado líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Özgur Özel, utilizan extintores para impedir que la policía antidisturbios entre en la sede del partido (REUTERS/Efekan Akyuz)
Partidarios del derrocado líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Özgur Özel, utilizan extintores para impedir que la policía antidisturbios entre en la sede del partido (REUTERS/Efekan Akyuz)

Özel y sus partidarios consideran el caso como una maniobra política instigada desde el Gobierno para erosionar al principal partido de la oposición, y exigen celebrar un nuevo congreso en el plazo de 40 días para dirimir el liderazgo de la formación.

El partido, que tiene 138 escaños de los 600 del hemiciclo, se convirtió en la formación más votada del país en las elecciones municipales de 2024, reuniendo un 37% de las papeletas, y Özel parece representar por ahora al sector mayoritario.

La policía antidisturbios turca irrumpe en la sede del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP) (REUTERS/Efekan Akyuz)
La policía antidisturbios turca irrumpe en la sede del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP) (REUTERS/Efekan Akyuz)

Los diputados del CHP confirmaron el sábado a Özel como presidente de la bancada en el Parlamento, con 95 votos a favor, mientras que 15 de los 43 diputados ausentes expresaron también su respaldo, informa la agencia Anadolu.

Además, los alcaldes de las 12 mayores ciudades en manos del CHP, firmaron el sábado una declaración conjunta para reiterarle su apoyo y exigir la celebración de un congreso en un plazo de 45 días, pero Kiliçdaroglu no se ha comprometido a aceptar esta condición.

La policía antidisturbios turca irrumpe en la sede del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), para desalojar a su cúpula dirigente (REUTERS/Efekan Akyuz)
La policía antidisturbios turca irrumpe en la sede del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), para desalojar a su cúpula dirigente (REUTERS/Efekan Akyuz)

Una destacada ONG de derechos humanos, Human Rights Watch, advirtió el sábado que el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan estaba socavando la democracia turca con “tácticas abusivas” contra el CHP.

El año pasado, las autoridades turcas encarcelaron al principal rival político de Erdogan, el alcalde de Estambul Ekrem Imamoglu, que era el candidato del CHP para las elecciones presidenciales previstas en 2028.

Partidarios del destituido líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Özgur Özel, se sientan en la sede del partido después de que las autoridades ordenaran el cumplimiento de una sentencia judicial que destituía a la cúpula del partido del edificio, en Ankara, Turquía, el 24 de mayo de 2026. REUTERS/Efekan Akyuz
Partidarios del destituido líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Özgur Özel, se sientan en la sede del partido después de que las autoridades ordenaran el cumplimiento de una sentencia judicial que destituía a la cúpula del partido del edificio, en Ankara, Turquía, el 24 de mayo de 2026. REUTERS/Efekan Akyuz

El año pasado, escenas similares tuvieron lugar en Estambul, cuando los tribunales nombraron a un administrador para encargarse de las oficinas regionales de la CHP.

Human Rights Watch calificó la orden judicial como “el último golpe profundamente dañino para el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos” en Turquía.

(con información de EFE y AFP)

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