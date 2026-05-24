Mundo

Israel abatió a un terrorista de Hamas que participó en la masacre del 7 de octubre

Las FDI identificaron al abatido como Louay Hisham Mahmoud Basal, francotirador del Batallón Zeitoun del grupo terrorista, quien había infiltrado la base de Zikim y operaba para atacar a tropas israelíes

Guardar
Google icon
Israel elimina a un terrorista de Hamas que participó en la masacre del 7 de octubre

El ejército israelí (FDI) anunció el domingo la eliminación de Louay Hisham Mahmoud Basal, un francotirador de Hamas que según los servicios de inteligencia israelíes participó en la infiltración a la base militar de Zikim durante la masacre del 7 de octubre de 2023 y operaba recientemente para ejecutar ataques contra soldados israelíes.

Basal pertenecía al Batallón Zeitoun de la Brigada de la Ciudad de Gaza de Hamas. El ejército israelí indicó que representaba “una amenaza inmediata” para sus tropas y fue neutralizado en un “ataque de precisión” ejecutado el viernes. Según el comunicado, antes del ataque se tomaron medidas para reducir el riesgo de bajas civiles, incluido el uso de munición de precisión y vigilancia aérea.

PUBLICIDAD

La base de Zikim, ubicada en el sur de Israel cerca de la frontera con Gaza, fue uno de los blancos de los comandos de Hamas durante el ataque del 7 de octubre, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes. Las FDI indicaron que sus tropas bajo el Mando Sur continúan desplegadas conforme al acuerdo de alto el fuego vigente y seguirán operando para neutralizar cualquier amenaza inmediata.

Nuevas muertes en Gaza

Un niño palestino camina entre los escombros de una vivienda atacada por Israel en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, este domingo. Hoy, ataques israelíes también mataron a una familia, incluido un bebé de cinco meses, en el cercano campo de refugiados de Nuseirat. (REUTERS/Mahmoud Issa)
Un niño palestino camina entre los escombros de una vivienda atacada por Israel en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, este domingo. Hoy, ataques israelíes también mataron a una familia, incluido un bebé de cinco meses, en el cercano campo de refugiados de Nuseirat. (REUTERS/Mahmoud Issa)

El anuncio militar se produjo en un domingo marcado por nuevas víctimas civiles en la Franja de Gaza. Un ataque israelí con aviones de combate contra un bloque de viviendas en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja, mató durante la madrugada a una pareja y su bebé de cinco meses. Los fallecidos fueron identificados como Ibrahim Abu Malouh, de 38 años; su esposa, Alaa, de 36 años; y su hijo Osama, según informaron fuentes del Hospital Al Aqsa a la agencia EFE.

PUBLICIDAD

Al mediodía, un francotirador israelí mató a Samih Ibrahim Darduna, de 25 años, en el campo de refugiados de Yabalia, al norte de la Franja, según fuentes del hospital Al Shifa. Su cuerpo fue hallado cerca de una clínica de la UNRWA en el campo. También se recuperó ese día el cuerpo de Hani Abdulá Ibrahim Shakshak, un niño de ocho años desaparecido el sábado tras un ataque israelí contra un puesto policial en Al Tawam, al norte de la Franja.

El sábado, Israel había matado a cinco agentes palestinos y un menor en un ataque con dron contra ese mismo puesto policial, según informaron la Media Luna Roja Palestina, el Ministerio de Interior gazatí y fuentes médicas del Hospital Al Shifa.

Un niño palestino observa los daños causados por un ataque israelí en Deir al-Balah, centro de Gaza, en una zona que el ejército había ordenado evacuar previamente. Al menos cuatro palestinos murieron el domingo en distintos puntos de la Franja. (REUTERS/Mahmoud Issa)
Un niño palestino observa los daños causados por un ataque israelí en Deir al-Balah, centro de Gaza, en una zona que el ejército había ordenado evacuar previamente. Al menos cuatro palestinos murieron el domingo en distintos puntos de la Franja. (REUTERS/Mahmoud Issa)

Desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, el número de muertos en Gaza asciende a 72.783, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente de la administración de Hamas.

Al menos 172.779 personas más han resultado heridas. La cifra está incompleta, ya que muchas víctimas permanecen bajo los escombros, inaccesibles para los equipos de rescate.

Desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre de 2025, los muertos suman 895 y los heridos 2.677. Al menos 776 cuerpos han sido recuperados de entre los escombros.

Netanyahu y Trump: sin acuerdo con Irán sin desmantelamiento nuclear

El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago en diciembre de 2025, en una imagen de archivo. El sábado, Trump aseguró a Netanyahu que no firmará ningún acuerdo con Irán sin el desmantelamiento completo de su programa nuclear. (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)
El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago en diciembre de 2025, en una imagen de archivo. El sábado, Trump aseguró a Netanyahu que no firmará ningún acuerdo con Irán sin el desmantelamiento completo de su programa nuclear. (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

Los episodios bélicos del domingo se enmarcaron en un contexto diplomático de alta tensión. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó en la red social X que acordó con el presidente estadounidense, Donald Trump, en una llamada del sábado por la noche, que cualquier acuerdo de paz con Irán implicará el “desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán y la retirada de su material nuclear enriquecido del territorio”.

“Mi política, como la del presidente Trump, permanece invariable: Irán no tendrá armas nucleares”, concluyó Netanyahu.

Netanyahu también abordó con Trump el memorando de entendimiento para el desbloqueo del Estrecho de Ormuz y las próximas negociaciones hacia un acuerdo final sobre el programa nuclear iraní.

Trump, por su parte, publicó el domingo en Truth Social un mensaje en el que frenó las expectativas de un acuerdo inminente con Teherán. “He informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un trato, porque el tiempo está de nuestro lado”, escribió, confirmando que el bloqueo naval sobre los puertos iraníes continuará hasta que haya un pacto “certificado y firmado”.

Temas Relacionados

IsraelHamasGazaFDIEjército israelíFranja de GazaBenjamin NetanyahuGuerra en Medio OrienteIránÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía turca irrumpió en la sede del CHP en Ankara para desalojar a la cúpula del principal partido de oposición

Un amplio despliegue de agentes irrumpió en el edificio para hacer efectiva una orden judicial que revirtió el liderazgo interno, generando confrontaciones con los seguidores del antiguo dirigente Özgür Özel

La Policía turca irrumpió en la sede del CHP en Ankara para desalojar a la cúpula del principal partido de oposición

Trump le aseguró a Netanyahu que mantendrá su exigencia de desmantelar el programa nuclear de Irán para lograr un acuerdo

En medio de la expectativa por un posible pacto entre Washington y Teherán, Israel informó de una conversación entre ambos líderes ratificando el compromiso por lograr el mayor de los objetivos de las operaciones que comenzaron el pasado 28 de febrero

Trump le aseguró a Netanyahu que mantendrá su exigencia de desmantelar el programa nuclear de Irán para lograr un acuerdo

Trump dijo que EEUU no se precipitará a cerrar un acuerdo con Irán: “Las negociaciones avanzan de manera ordenada”

“He informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un trato, porque el tiempo está de nuestro lado”, señaló el presidente norteamericano en medio de la creciente expectativa internacional

Trump dijo que EEUU no se precipitará a cerrar un acuerdo con Irán: “Las negociaciones avanzan de manera ordenada”

Varsovia prohíbe la venta nocturna de alcohol para mejorar la seguridad ciudadana

Autoridades y encuestas señalan que la medida busca reducir incidentes por la noche y mejorar la convivencia urbana

Varsovia prohíbe la venta nocturna de alcohol para mejorar la seguridad ciudadana

El presidente de Irán advirtió que la aprobación final de cualquier acuerdo con EEUU depende del líder supremo iraní

Pezeshkian afirmó que los negociadores “jamás fallarán a la dignidad del país” mientras Washington y Teherán se acercan a un pacto que incluiría la reapertura del Estrecho de Ormuz y la entrega del uranio altamente enriquecido iraní

El presidente de Irán advirtió que la aprobación final de cualquier acuerdo con EEUU depende del líder supremo iraní
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Plus Ultra inaugura su nueva ruta Madrid-Buenos Aires la misma semana en que la Audiencia Nacional imputa a Zapatero por su presunta implicación en el rescate

Plus Ultra inaugura su nueva ruta Madrid-Buenos Aires la misma semana en que la Audiencia Nacional imputa a Zapatero por su presunta implicación en el rescate

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Cayó una banda internacional dedicada al robo en casas de deportistas de élite: Del Potro, su última víctima

Tres señales de que tu casa tiene una plaga de chinches aunque no las hayas visto

Rey Mysterio es presentado como nuevo gerente general de la Triple A

INFOBAE AMÉRICA

Bajos niveles en represas ponen en alerta a Honduras ante prolongados racionamientos de agua

Bajos niveles en represas ponen en alerta a Honduras ante prolongados racionamientos de agua

Abogada panameña es condena a 12 años de prisión por apropiarse mediante engaños de una finca propiedad de 7 adultos mayores

Autoridades policiales informan la captura de dos sujetos por tráfico de drogas en El Salvador

El lado más humano de Jean-Michel Basquiat se revela en una muestra única en Nueva York

La Policía turca irrumpió en la sede del CHP en Ankara para desalojar a la cúpula del principal partido de oposición

ENTRETENIMIENTO

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce toma forma: quiénes están en la lista y quiénes podrían no estar invitados

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce toma forma: quiénes están en la lista y quiénes podrían no estar invitados

Pedro Pascal y Sigourney Weaver contaron el detalle que hizo más cálido al rodaje de “The Mandalorian and Grogu”

“Todo el mundo quería dormir con él”: Jerry Hall recordó cómo era convivir con Mick Jagger durante sus años de mayor fama

Nicolas Cage reveló por qué acepta tanto papeles de héroe como de villano

Harrison Ford reveló qué lo impulsa a seguir trabajando: “Me encanta sentir miedo ante lo que no sé hacer del todo bien”