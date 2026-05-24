Israel abatió a un terrorista de Hamas que participó en la masacre del 7 de octubre

Israel elimina a un terrorista de Hamas que participó en la masacre del 7 de octubre

El ejército israelí (FDI) anunció el domingo la eliminación de Louay Hisham Mahmoud Basal, un francotirador de Hamas que según los servicios de inteligencia israelíes participó en la infiltración a la base militar de Zikim durante la masacre del 7 de octubre de 2023 y operaba recientemente para ejecutar ataques contra soldados israelíes.

Basal pertenecía al Batallón Zeitoun de la Brigada de la Ciudad de Gaza de Hamas. El ejército israelí indicó que representaba “una amenaza inmediata” para sus tropas y fue neutralizado en un “ataque de precisión” ejecutado el viernes. Según el comunicado, antes del ataque se tomaron medidas para reducir el riesgo de bajas civiles, incluido el uso de munición de precisión y vigilancia aérea.

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La base de Zikim, ubicada en el sur de Israel cerca de la frontera con Gaza, fue uno de los blancos de los comandos de Hamas durante el ataque del 7 de octubre, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes. Las FDI indicaron que sus tropas bajo el Mando Sur continúan desplegadas conforme al acuerdo de alto el fuego vigente y seguirán operando para neutralizar cualquier amenaza inmediata.

Nuevas muertes en Gaza

Un niño palestino camina entre los escombros de una vivienda atacada por Israel en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, este domingo. Hoy, ataques israelíes también mataron a una familia, incluido un bebé de cinco meses, en el cercano campo de refugiados de Nuseirat. (REUTERS/Mahmoud Issa)

El anuncio militar se produjo en un domingo marcado por nuevas víctimas civiles en la Franja de Gaza. Un ataque israelí con aviones de combate contra un bloque de viviendas en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja, mató durante la madrugada a una pareja y su bebé de cinco meses. Los fallecidos fueron identificados como Ibrahim Abu Malouh, de 38 años; su esposa, Alaa, de 36 años; y su hijo Osama, según informaron fuentes del Hospital Al Aqsa a la agencia EFE.

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Al mediodía, un francotirador israelí mató a Samih Ibrahim Darduna, de 25 años, en el campo de refugiados de Yabalia, al norte de la Franja, según fuentes del hospital Al Shifa. Su cuerpo fue hallado cerca de una clínica de la UNRWA en el campo. También se recuperó ese día el cuerpo de Hani Abdulá Ibrahim Shakshak, un niño de ocho años desaparecido el sábado tras un ataque israelí contra un puesto policial en Al Tawam, al norte de la Franja.

El sábado, Israel había matado a cinco agentes palestinos y un menor en un ataque con dron contra ese mismo puesto policial, según informaron la Media Luna Roja Palestina, el Ministerio de Interior gazatí y fuentes médicas del Hospital Al Shifa.

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Un niño palestino observa los daños causados por un ataque israelí en Deir al-Balah, centro de Gaza, en una zona que el ejército había ordenado evacuar previamente. Al menos cuatro palestinos murieron el domingo en distintos puntos de la Franja. (REUTERS/Mahmoud Issa)

Desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, el número de muertos en Gaza asciende a 72.783, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente de la administración de Hamas.

Al menos 172.779 personas más han resultado heridas. La cifra está incompleta, ya que muchas víctimas permanecen bajo los escombros, inaccesibles para los equipos de rescate.

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Desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre de 2025, los muertos suman 895 y los heridos 2.677. Al menos 776 cuerpos han sido recuperados de entre los escombros.

Netanyahu y Trump: sin acuerdo con Irán sin desmantelamiento nuclear

El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago en diciembre de 2025, en una imagen de archivo. El sábado, Trump aseguró a Netanyahu que no firmará ningún acuerdo con Irán sin el desmantelamiento completo de su programa nuclear. (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

Los episodios bélicos del domingo se enmarcaron en un contexto diplomático de alta tensión. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó en la red social X que acordó con el presidente estadounidense, Donald Trump, en una llamada del sábado por la noche, que cualquier acuerdo de paz con Irán implicará el “desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán y la retirada de su material nuclear enriquecido del territorio”.

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“Mi política, como la del presidente Trump, permanece invariable: Irán no tendrá armas nucleares”, concluyó Netanyahu.

Netanyahu también abordó con Trump el memorando de entendimiento para el desbloqueo del Estrecho de Ormuz y las próximas negociaciones hacia un acuerdo final sobre el programa nuclear iraní.

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Trump, por su parte, publicó el domingo en Truth Social un mensaje en el que frenó las expectativas de un acuerdo inminente con Teherán. “He informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un trato, porque el tiempo está de nuestro lado”, escribió, confirmando que el bloqueo naval sobre los puertos iraníes continuará hasta que haya un pacto “certificado y firmado”.