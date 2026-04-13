Trump afirmó que no le importa si Irán retoma las conversaciones: “No tendrán un arma nuclear” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no le preocupa una eventual reanudación de las negociaciones con Irán tras el fracaso del diálogo en Pakistán y sostuvo que la situación del país persa es crítica, en paralelo al anuncio de un bloqueo naval sobre sus puertos a partir de este lunes.

En declaraciones a periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, Trump expresó: “No me importa si regresan o no. Si no regresan, estoy bien”. Luego agregó: “Su fuerza militar se ha ido, y sus misiles están en gran parte agotados. La capacidad de fabricación de misiles y drones está en gran parte destruida”.

El mandatario también cuestionó el accionar de Teherán en el marco de las negociaciones. “Hemos sido muy amables. No hemos destruido demasiados puentes. Solo destruimos uno porque ellos rompieron su palabra, rompieron su promesa. Y recuerden, su promesa era que iban a abrir el Estrecho de Ormuz. No lo hicieron. Mintieron”, afirmó.

Trump se refirió además a la situación interna iraní y a su programa nuclear. “Creo que Irán está en muy mala situación. Creo que están muy desesperados. Tuvimos una reunión que duró veintiún horas. Entendemos la situación mejor que nadie. Solo para que lo entiendan, Irán no tendrá un arma nuclear. No la tendrá. No hay manera de que vayan a conseguir. Todavía la quieren, y lo dejaron claro la otra noche”, sostuvo.

Las declaraciones se conocieron después de que el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) informó que implementará un bloqueo total a la entrada y salida de buques en los puertos iraníes. En un comunicado, el organismo indicó: “El bloqueo se aplicará de manera imparcial a embarcaciones de todas las banderas que intenten operar en puertos o zonas costeras de Irán, incluyendo los del golfo Arábigo y el golfo de Omán”.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) informó que implementará un bloqueo total a la entrada y salida de buques en los puertos iraníes

La medida entrará en vigor a las 10:00 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, y no alcanzará a los barcos que transiten el estrecho de Ormuz con destino u origen en puertos no iraníes. Las autoridades militares señalaron que la libertad de navegación se mantendrá para el resto del tráfico marítimo internacional, aunque advirtieron que la vigilancia será estricta para evitar operaciones vinculadas a Irán. Los capitanes de embarcaciones comerciales deberán mantener contacto con las fuerzas navales estadounidenses a través del canal internacional de radio.

El anuncio se produjo tras el fracaso de las negociaciones directas entre delegaciones de Estados Unidos e Irán en Islamabad, que se extendieron por más de 21 horas. Las conversaciones, consideradas el mayor acercamiento bilateral desde la ruptura de relaciones en 1979, concluyeron sin acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, la devolución de fondos iraníes congelados y el futuro del programa nuclear.

Trump vinculó el bloqueo con la negativa iraní a abandonar sus ambiciones nucleares. “Pronostico que volverán y nos darán todo lo que queremos. No tienen opciones”, afirmó. Además, aseguró que Estados Unidos cuenta con capacidad militar suficiente para imponerse. “Ese comentario los llevó a la mesa de negociaciones y no la han abandonado”, indicó.

El presidente precisó que la medida se implementará junto a otros países, sin detallar cuáles, y ordenó iniciar tareas de desminado para retirar explosivos colocados por Irán en la vía marítima. También advirtió que cualquier embarcación que haya pagado tasas a Irán para cruzar el estrecho de Ormuz será detenida en aguas internacionales, al considerar esos pagos como extorsión.

“Pronostico que volverán y nos darán todo lo que queremos. No tienen opciones”, afirmó Trump

“El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares”, señaló en un comunicado reciente. Trump agregó que cualquier agresión contra buques estadounidenses o comerciales recibirá una respuesta con “fuerza decisiva”.

La decisión de Washington se produjo tras la negativa de Irán a garantizar una reapertura completa del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Teherán había restringido parcialmente el paso como respuesta a la ofensiva militar conjunta iniciada por Estados Unidos e Israel a fines de febrero y mantenía su exigencia de control exclusivo como condición en las negociaciones.

Pakistán, mediador en el proceso, dejó abierta la posibilidad de retomar el diálogo en el futuro. La delegación estadounidense, integrada por el vicepresidente JD Vance y los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, abandonó Islamabad y regresó a Washington tras el cierre de las conversaciones sin resultados.

(Con información de EFE y AFP)