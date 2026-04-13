“Es hora de que vivamos en paz”: el ruego de los libaneses ante el diálogo entre Israel y el gobierno de Beirut

Es hora de que vivamos en paz», afirman los libaneses antes de las conversaciones entre Israel y Líbano.

Mientras Líbano se prepara para una esperada reunión entre enviados israelíes y libaneses en Washington, algunos en Beirut expresaron el lunes escepticismo, mientras que otros manifestaron cierta esperanza sobre las perspectivas de estas negociaciones.

“Es hora de que vivamos en paz”, dijo Bahjat Salameh, residente de Beirut. Mientras tanto, Mohammed Doghman, un hombre desplazado del sur del Líbano, declaró a Reuters que no veía “ningún atisbo de esperanza”.

Irán busca un alto el fuego para el Líbano como parte de las conversaciones con Estados Unidos, que concluyeron el domingo 12 de abril sin avances significativos. Sin embargo, Israel prefiere continuar las conversaciones con las autoridades libanesas por una vía paralela.

Funcionarios israelíes y libaneses tienen previsto mantener conversaciones en Estados Unidos el martes 14 de abril.

Una familia desplazada que huyó de su hogar tras las órdenes de evacuación israelíes se sienta fuera de su tienda de campaña en un campamento improvisado en Beirut, Líbano, el 10 de abril de 2026. REUTERS/Adnan Abidi

Israel intensificó sus ataques aéreos contra el Líbano después de que Hezbollah lanzara misiles contra Israel el 2 de marzo, tres días después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces, ha ampliado su invasión terrestre hacia el sur del Líbano, ordenando a cientos de miles de libaneses que huyan de las aldeas que considera bastiones de Hezbollah.

Según el Ministerio de Sanidad del Líbano, al menos 2.020 personas han muerto en ataques israelíes en el país, mientras que al menos dos israelíes han muerto por el fuego de cohetes de Hezbollah.

Según informaron funcionarios israelíes y libaneses, el martes se celebrarán conversaciones en Washington entre el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad.

Sin embargo, ambas partes han emitido declaraciones contradictorias sobre los temas que se tratarían en las conversaciones.

Residentes de Beirut expresan opiniones divididas sobre las negociaciones de paz tras la intensificación del conflicto con Israel.

La presidencia del Líbano informó que ambos mantuvieron una conversación telefónica el viernes pasado y acordaron reunirse en el Departamento de Estado para discutir el anuncio de un alto el fuego y fijar una fecha de inicio para las conversaciones bilaterales bajo la mediación de Estados Unidos.

La embajada de Israel en Washington afirmó que las conversaciones constituirían el inicio de “negociaciones de paz formales” y que Israel se había negado a discutir un alto el fuego con Hezbolá.

Israel y Líbano no mantienen relaciones diplomáticas formales y, técnicamente, se encuentran en estado de guerra desde la fundación de Israel en 1948.

Las declaraciones de Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que su país ha establecido una zona de seguridad más profunda en el sur del Líbano. Netanyahu hizo este anuncio tras visitar la franja de seguridad, donde estuvo acompañado por soldados de reserva y mandos militares, a quienes elogió por su labor y determinación.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Según el mandatario, las fuerzas israelíes están alejando al enemigo de la frontera y ya no se trata de unos pocos puntos, sino de una franja sólida y más extensa. Explicó que este despliegue busca evitar el peligro de invasión y alejar la amenaza de misiles antitanque.

Durante su declaración, Netanyahu señaló que las fuerzas armadas están actuando contra las aldeas que, según él, eran utilizadas por grupos terroristas y que se ubicaban junto a la frontera israelí. Indicó que todas las posiciones identificadas como terroristas han sido "prácticamente arrasadas" y remarcó que los combates continúan de forma ininterrumpida. "Siguen en todo momento, ayer continuaron y también hoy“, afirmó.

El jefe de gobierno destacó la importancia de reconocer estos logros y el espíritu de las tropas desplegadas en la zona.

(con información de Reuters)