Mundo

Dónde están los petroleros que aguardan para cruzar el estrecho de Ormuz ante el bloqueo naval decretado por Estados Unidos

Mientras dos buques relacionados a Irán cruzaron el paso marítimo a último momento antes del inicio de la medida ordenada por Donald Trump, cientos de embarcaciones siguen varadas en la zona

Guardar
Dos petroleros vinculados a Irán cruzaron el estrecho de Ormuz horas antes del bloqueo naval decretado por EEUU

Dos petroleros vinculados a Irán atravesaron el estrecho de Ormuz horas antes de la entrada en vigor del bloqueo naval ordenado por el presidente Donald Trump. Los buques Auroura y New Future salieron del golfo Pérsico entre el 12 y el 13 de abril, según datos de rastreo marítimo registrados por la plataforma MarineTraffic. Las imágenes muestran el movimiento de ambos buques en la zona entre las 03:00 y las 10:20 UTC del lunes, previo al bloqueo previsto para las 14:00 UTC.

El Mando Central de Estados Unidos anunció que comenzaría a aplicar el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entrara y saliera de los puertos iraníes a partir de las 14:00 UTC del lunes (5:30 p. m. en Irán). La medida se comunicó tras el fracaso de las conversaciones del fin de semana entre Washington y Teherán. El comunicado estadounidense indicó que la restricción se aplicaría a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del golfo Arábigo y del golfo de Omán.

Estados Unidos señaló que no obstaculizaría la navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes. Se proporcionaría información adicional a los marineros comerciales mediante un aviso formal antes del inicio del bloqueo.

Dos petroleros vinculados a Irán cruzaron el estrecho de Ormuz horas antes del bloqueo naval decretado por EEUU (AP/ARCHIVO)
Dos petroleros vinculados a Irán cruzaron el estrecho de Ormuz horas antes del bloqueo naval decretado por EEUU (AP/ARCHIVO)
Dos petroleros vinculados a Irán cruzaron el estrecho de Ormuz horas antes del bloqueo naval decretado por EEUU

El petrolero Auroura transporta productos petrolíferos iraníes. El New Future lleva gasóleo cargado en el puerto de Hamriyah, en Emiratos árabes Unidos, y tiene como destino Sohar, en Omán, según datos de Kpler y LSEG. Ambos buques son petroleros de medio alcance y transportan unos 330.000 barriles de petróleo.

Antes del anuncio de Trump, los petroleros de bandera pakistaní Shalamar y Khairpur entraron en el golfo Pérsico el domingo, según datos de LSEG y Kpler. El Shalamar se dirige a Emiratos árabes Unidos para cargar crudo Das, mientras que el Khairpur se dirige a Kuwait para cargar productos refinados.

El superpetrolero Mombasa B, con bandera de Liberia, atravesó el estrecho vacío y se dirige a Basora, Irak. El superpetrolero Agios Fanourios I, con bandera de Malta, intentó entrar al golfo Pérsico para cargar crudo iraquí de Basora con destino a Vietnam, pero dio media vuelta y está fondeado cerca del golfo de Omán.

Tres superpetroleros cargados al máximo de petróleo atravesaron el estrecho de Ormuz el sábado, según datos de transporte marítimo. Son los primeros buques en salir del golfo Pérsico desde que se alcanzó el acuerdo de alto el fuego la semana pasada.

Estados Unidos anunció el bloqueo de todo el tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes a partir de las 14:00 UTC.
Estados Unidos anunció el bloqueo de todo el tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes a partir de las 14:00 UTC.

Por su parte, el régimen de Teherán afirmó que “ningún puerto del Golfo estará a salvo” si se amenaza la seguridad de sus instalaciones. El Ejército iraní declaró que las restricciones impuestas por Estados Unidos a la navegación en aguas internacionales son ilegales y constituyen un ejemplo de piratería, según un comunicado del cuartel central Khatam al-Anbiya difundido en la televisión estatal. La Guardia Revolucionaria de Irán declaró que cualquier buque militar que intentara acercarse al estrecho de Ormuz sería considerado una violación del alto el fuego y sería tratado con dureza y decisión.

Varios altos funcionarios iraníes advirtieron sobre represalias. Mohsen Rezaei, asesor militar y ex comandante de la Guardia Revolucionaria, afirmó en X que las fuerzas armadas iraníes cuentan con “importantes recursos sin explotar” para contrarrestar un bloqueo del estrecho de Ormuz y que Irán no se dejaría coaccionar por “tuits ni planes imaginarios”.

Temas Relacionados

Bloqueo Naval IránEstrecho de OrmuzComercio MarítimoPetróleoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

De la invitación a la Casa Blanca a las críticas en redes: la ruptura entre Trump y León XIV, paso a paso

La Casa Blanca creyó que el primer papa nacido en Estados Unidos sería un aliado natural. El pontífice tenía otros planes. Un año de tensiones crecientes, una reunión tensa en el Pentágono y una pregunta de fondo: quién tiene derecho a hablar en nombre del Evangelio

De la invitación a la Casa Blanca a las críticas en redes: la ruptura entre Trump y León XIV, paso a paso

A horas de entrar en vigor el bloqueo de Ormuz, Irán amenazó a EEUU y sus aliados: “Ningún puerto del Golfo estará a salvo”

El régimen persa emitió un comunicado en el que sostiene que responderá a cualquier amenaza contra la seguridad de sus instalaciones, mientras altos mandos militares aseguraron tener control sobre el canal marino y posibles acciones en la región

A horas de entrar en vigor el bloqueo de Ormuz, Irán amenazó a EEUU y sus aliados: “Ningún puerto del Golfo estará a salvo”

Benjamín Netanyahu se reunió con un grupo de sobrevivientes del Holocausto en el Día del Recuerdo: “Es un momento emotivo”

La conmemoración nacional de Israel en honor a las víctimas de la Shoá se desarrolla en Jerusalén, mientras líderes y civiles expresan mensajes de reconocimiento

Benjamín Netanyahu se reunió con un grupo de sobrevivientes del Holocausto en el Día del Recuerdo: “Es un momento emotivo”

Keir Starmer: “El Reino Unido no apoyará el bloqueo al estrecho de Ormuz”

El premier británico advirtió que el cierre del paso marítimo ordenado por Donald Trump encarecerá las facturas de energía y aseguró que trabaja para mantener la vía “abierta, no cerrada”

Keir Starmer: “El Reino Unido no apoyará el bloqueo al estrecho de Ormuz”

Israel destruyó una red de túneles del grupo terrorista Hezbollah y abatió a más de 100 combatientes en el sur de Líbano

Las FDI avanzan en operaciones conjuntas con paracaidistas y comandos para cercar zonas estratégicas y eliminar infraestructura empleada por el grupo armado

Israel destruyó una red de túneles del grupo terrorista Hezbollah y abatió a más de 100 combatientes en el sur de Líbano
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Menos consumo financiado: en marzo cayeron el crédito con tarjeta y los préstamos personales

Menos consumo financiado: en marzo cayeron el crédito con tarjeta y los préstamos personales

Abelardo de la Espriella afirmó que él no hubiera aprobado la adopción en parejas del mismo sexo: “Defender los principios y valores fundacionales del judeocristianismo”

Elecciones 2026 en el exterior: mesas de sufragio en EE UU se habilitaron hoy 13 de abril después de retrasos logísticos

Cuáles son y cuánto cuestan los 9 autos híbridos enchufables que permiten hacer 1.000 km sin tener que parar

Secuestran al padre de Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco en Guerrero: habría sido interceptado por sujetos armados

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Combustibles subieron en Ecuador: cómo influyen el precio del petróleo y las tensiones en Medio Oriente

El petróleo de Texas sube un 7,13 % tras el anuncio de Trump de bloquear estrecho de Ormuz

El presidente iraní condena las criticas de Trump al papa

ONU: Sin más dinero para países vecinos con refugiados de Sudán, llegarán más a Europa

Aumentan un 30% las notificaciones a la AEMPS por efectos no deseados en cosméticos, con un total de 117 en 2025

ENTRETENIMIENTO

La serie CIA debuta con un cruce de franquicias y dos agentes opuestos

La serie CIA debuta con un cruce de franquicias y dos agentes opuestos

Claikah revoluciona las historias de Disney: “Es una enorme responsabilidad poder visibilizar historias que existen en la vida real y que ahora pueden verse en la pantalla”

De la mariposa de Kylie Jenner al infinito de Jennifer Lopez: el significado de los tatuajes de las parejas más famosas

6 hectáreas, 4 dormitorios y más de 2 millones de dólares: así es la impactante casa del comediante Pete Davidson

Scarlett Johansson sobre la presión corporal a la que le sometió Hollywood en su juventud: “Las actrices eran criticadas por su apariencia”