Dónde están los petroleros que aguardan para cruzar el estrecho de Ormuz ante el bloqueo naval decretado por Estados Unidos

Dos petroleros vinculados a Irán cruzaron el estrecho de Ormuz horas antes del bloqueo naval decretado por EEUU

Dos petroleros vinculados a Irán atravesaron el estrecho de Ormuz horas antes de la entrada en vigor del bloqueo naval ordenado por el presidente Donald Trump. Los buques Auroura y New Future salieron del golfo Pérsico entre el 12 y el 13 de abril, según datos de rastreo marítimo registrados por la plataforma MarineTraffic. Las imágenes muestran el movimiento de ambos buques en la zona entre las 03:00 y las 10:20 UTC del lunes, previo al bloqueo previsto para las 14:00 UTC.

El Mando Central de Estados Unidos anunció que comenzaría a aplicar el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entrara y saliera de los puertos iraníes a partir de las 14:00 UTC del lunes (5:30 p. m. en Irán). La medida se comunicó tras el fracaso de las conversaciones del fin de semana entre Washington y Teherán. El comunicado estadounidense indicó que la restricción se aplicaría a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del golfo Arábigo y del golfo de Omán.

Estados Unidos señaló que no obstaculizaría la navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes. Se proporcionaría información adicional a los marineros comerciales mediante un aviso formal antes del inicio del bloqueo.

Dos petroleros vinculados a Irán cruzaron el estrecho de Ormuz horas antes del bloqueo naval decretado por EEUU (AP/ARCHIVO)

El petrolero Auroura transporta productos petrolíferos iraníes. El New Future lleva gasóleo cargado en el puerto de Hamriyah, en Emiratos árabes Unidos, y tiene como destino Sohar, en Omán, según datos de Kpler y LSEG. Ambos buques son petroleros de medio alcance y transportan unos 330.000 barriles de petróleo.

Antes del anuncio de Trump, los petroleros de bandera pakistaní Shalamar y Khairpur entraron en el golfo Pérsico el domingo, según datos de LSEG y Kpler. El Shalamar se dirige a Emiratos árabes Unidos para cargar crudo Das, mientras que el Khairpur se dirige a Kuwait para cargar productos refinados.

El superpetrolero Mombasa B, con bandera de Liberia, atravesó el estrecho vacío y se dirige a Basora, Irak. El superpetrolero Agios Fanourios I, con bandera de Malta, intentó entrar al golfo Pérsico para cargar crudo iraquí de Basora con destino a Vietnam, pero dio media vuelta y está fondeado cerca del golfo de Omán.

Tres superpetroleros cargados al máximo de petróleo atravesaron el estrecho de Ormuz el sábado, según datos de transporte marítimo. Son los primeros buques en salir del golfo Pérsico desde que se alcanzó el acuerdo de alto el fuego la semana pasada.

Estados Unidos anunció el bloqueo de todo el tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes a partir de las 14:00 UTC.

Por su parte, el régimen de Teherán afirmó que “ningún puerto del Golfo estará a salvo” si se amenaza la seguridad de sus instalaciones. El Ejército iraní declaró que las restricciones impuestas por Estados Unidos a la navegación en aguas internacionales son ilegales y constituyen un ejemplo de piratería, según un comunicado del cuartel central Khatam al-Anbiya difundido en la televisión estatal. La Guardia Revolucionaria de Irán declaró que cualquier buque militar que intentara acercarse al estrecho de Ormuz sería considerado una violación del alto el fuego y sería tratado con dureza y decisión.

Varios altos funcionarios iraníes advirtieron sobre represalias. Mohsen Rezaei, asesor militar y ex comandante de la Guardia Revolucionaria, afirmó en X que las fuerzas armadas iraníes cuentan con “importantes recursos sin explotar” para contrarrestar un bloqueo del estrecho de Ormuz y que Irán no se dejaría coaccionar por “tuits ni planes imaginarios”.