Mundo

El control del régimen iraní limita la reactivación del tránsito en el Estrecho de Ormuz

La gestión de Teherán sobre la ruta marítima mantiene paralizado el paso habitual de embarcaciones de carga, mientras cerca de 900 buques esperan una reapertura completa y clara de los términos para operar con normalidad

Guardar
Las embarcaciones relacionadas con Irán conforman la mayoría de los buques que cruzan actualmente el Estrecho de Ormuz, tras el cese de hostilidades entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Stringer/File Photo)
Las embarcaciones relacionadas con Irán conforman la mayoría de los buques que cruzan actualmente el Estrecho de Ormuz, tras el cese de hostilidades entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Stringer/File Photo)

Desde el establecimiento del cese de hostilidades entre Estados Unidos e Irán, los buques relacionados con Teherán constituyen la mayoría de las embarcaciones que transitan por el Estrecho de Ormuz, lo que refleja la limitada reactivación del flujo comercial general.

De acuerdo con un análisis de Financial Times, al menos nueve de los aproximadamente 14 buques que han cruzado este punto estratégico desde el inicio de la tregua poseen vínculos iraníes, ya sea por operar bajo bandera del país o realizar escalas en puertos de Irán. Entre ellos destaca un petrolero con bandera rusa, identificado como parte de la denominada “flota en la sombra”, dedicada al transporte de crudo iraní bajo sanciones occidentales.

A pesar del alto el fuego, Irán mantiene el control sobre esta vía marítima crucial, por la que circula una cuarta parte del petróleo transportado por mar a nivel mundial. Actualmente, cerca de 900 buques de carga permanecen retenidos en el Golfo Pérsico, a la espera de detalles adicionales sobre los términos del acuerdo y las garantías para un paso seguro.

Previo a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el tráfico diario por el Estrecho de Ormuz alcanzaba unos 140 buques.

Phillip Belcher, director marino de Intertanko, la asociación que agrupa a propietarios independientes de buques tanque, expresó su insatisfacción ante la falta de reapertura para el comercio habitual. Belcher urgió al restablecimiento del tránsito regular en beneficio del comercio global y de los aproximadamente 20.000 marinos que continúan varados a bordo de embarcaciones en el Golfo.

Nueve de los catorce buques que han navegado por el Estrecho de Ormuz desde la tregua presentan vínculos con Irán, bajo bandera o escalas portuarias iraníes.
Nueve de los catorce buques que han navegado por el Estrecho de Ormuz desde la tregua presentan vínculos con Irán, bajo bandera o escalas portuarias iraníes.

Tras el acuerdo de cese de hostilidades, Teherán anunció que el Estrecho de Ormuz se encontraba “abierto” a toda navegación comercial, aunque recomendó a los operadores contactar con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica antes de cruzar el paso. Un mapa, cuya autoría se atribuye a la Guardia Revolucionaria, circula entre navieros y corredores, señalando rutas de entrada y salida, aunque su autenticidad aún no ha sido confirmada.

El superpetrolero Arhimeda, con bandera rusa y sancionado por Estados Unidos en julio por transportar millones de barriles de crudo iraní, ingresó al Golfo la noche del jueves y navegó el viernes por la costa iraní. Según la Organización Marítima Internacional, el Arhimeda cambió su bandera a Rusia en enero, movimiento replicado por otras embarcaciones de la “flota en la sombra” para evitar decomisos o abordajes por parte de países occidentales.

La Unión de Exportadores de Energía de Irán informó al Financial Times que el gobierno de Teherán aspira a cobrar un peaje de hasta 2 millones de dólares (USD) por cada petrolero que cruce el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, varias fuentes consultadas por el diario aseguraron que no todos los buques han pagado la tasa, y que aquellos considerados “amigos” de Irán —en particular, embarcaciones vinculadas a India y Japón— han transitado sin abonar el canon.

Cerca de 900 buques de carga permanecen retenidos en el Golfo Pérsico, a la espera de detalles sobre las garantías de paso seguro por el Estrecho de Ormuz.
Cerca de 900 buques de carga permanecen retenidos en el Golfo Pérsico, a la espera de detalles sobre las garantías de paso seguro por el Estrecho de Ormuz.

Una persona con conocimiento de los movimientos indicó que la exigencia de peaje es “una declaración general” sobre el derecho iraní a imponer tarifas, anticipando futuras medidas. El portavoz del Ministerio de Exteriores de la India, Randhir Jaiswal, negó cualquier pago a Irán por el paso seguro de embarcaciones de bandera india y afirmó que no ha habido discusiones al respecto.

El grupo japonés Mitsui OSK Lines logró cruzar el estrecho la semana pasada con un buque de gas natural licuado copropiedad de una firma omaní. Dos embarcaciones bajo bandera india, dedicadas al transporte de gas licuado de petróleo —un recurso esencial para la cocina en India— también han transitado el paso estratégico.

La relación de estos buques con Omán e India fue determinante para asegurar su paso, según fuentes consultadas por Financial Times. Por su parte, tres petroleros chinos —Cospearl Lake, He Rong Hai y Yuan Hua Hu China— permanecían anclados cerca de la boca del estrecho el viernes, señalando tener “propiedad y tripulación chinas”.

El cruce del Estrecho de Ormuz ha estado marcado por la presencia de la llamada “flota en la sombra”, conformada por buques sancionados por Estados Unidos. Entre ellos, el Mab 5, operado por la empresa india Vega Star Ship Management, y el Aqua Spirit, ambos sancionados recientemente, han realizado movimientos en la zona. El Aqua Spirit, que encendió su transpondedor brevemente cerca de la isla iraní de Larak, fue identificado por la empresa Kpler como carguero de butano y propano procedente de Irán, pese a transmitir una posición de salida desde Kuwait.

El dominio iraní sobre el tráfico marítimo persiste en un contexto de incertidumbre para cientos de embarcaciones atrapadas y operadores internacionales que buscan garantías para retomar el flujo comercial habitual.

Temas Relacionados

Estrecho de OrmuzIránComercio MarítimoSanciones InternacionalesMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Por qué el comercio de mamíferos silvestres puede abrir la puerta a la próxima pandemia

El tráfico legal e ilegal de animales vivos es señalado como uno de los principales factores de transmisión zoonótica, impulsando la necesidad de nuevas políticas sanitarias y ambientales

Por qué el comercio de mamíferos silvestres puede abrir la puerta a la próxima pandemia

Sigue la violencia en Medio Oriente horas antes de las negociaciones: Israel y Hezbollah intercambiaron ataques

Un recrudecimiento de operaciones militares y nuevas ofensivas cruzadas preceden la confirmación oficial de reuniones directas, en un contexto de tensión persistente y reclamos por la inclusión total del gobierno libanés

Sigue la violencia en Medio Oriente horas antes de las negociaciones: Israel y Hezbollah intercambiaron ataques

El principal negociador ucraniano destaca avances en las conversaciones con Rusia

La declaración de Kyrylo Budanov señala que existen señales de acercamiento entre las delegaciones, aunque persisten diferencias en temas como el control territorial, la seguridad y la participación de actores internacionales en el proceso de paz

El principal negociador ucraniano destaca avances en las conversaciones con Rusia

Pedro Almodóvar apuesta por la fusión de arquitectura, arte y cine en ‘Amarga Navidad’

La película aprovecha la casa-estudio de Cabrero y piezas de maestros como Asher Liftin para crear un escenario singular, enriqueciendo la historia y el impacto visual de la producción

Pedro Almodóvar apuesta por la fusión de arquitectura, arte y cine en ‘Amarga Navidad’

Brasil y Estados Unidos sellaron un acuerdo bilateral para combatir redes delictivas y el tráfico de armas

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, afirmó que el convenio surge del diálogo entre Lula da Silva y Donald Trump para reforzar la lucha contra el narcotráfico

Brasil y Estados Unidos sellaron un acuerdo bilateral para combatir redes delictivas y el tráfico de armas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué está pasando hoy 10 de abril en el Metro CDMX EN VIVO: se reportan retrasos por lluvias en la Línea 3, 4, 5, 8, 9, 12 y B del STC

Qué está pasando hoy 10 de abril en el Metro CDMX EN VIVO: se reportan retrasos por lluvias en la Línea 3, 4, 5, 8, 9, 12 y B del STC

Tunden en redes a Diego 'Cholo' Simeone por rechazar regalo de México

Gustavo Bolívar le respondió a Marbelle tras llamarlo “Malp… Care Muisca”: “ Pobre señora”

Sicarios recibieron 80 mil pesos por matar al estilista Micky Hair en Polanco

El sacerdote Carlos Saúl Jaimes reveló detalles de los 40 días de su secuestro: “Me hacen caminar por muchas horas”

INFOBAE AMÉRICA
Misión Artemis II: las mejores fotos del amerizaje y el regreso de los astronautas a la Tierra

Misión Artemis II: las mejores fotos del amerizaje y el regreso de los astronautas a la Tierra

Comunidad Andina pide a Colombia y Ecuador retomar diálogo para resolver guerra comercial

La misión Artemis II de la NASA regresa a la Tierra tras el primer viaje lunar en más de 50 años

Honduras registró una inflación de 1,01 % en el primer trimestre de 2026

Trump desea suerte a Vance para las negociaciones en Pakistán y se muestra confiado: "Tenemos un buen equipo"

ENTRETENIMIENTO

Así nació Livia, la madre de David Chase que marcó el tono más realista y crudo de Los Soprano

Así nació Livia, la madre de David Chase que marcó el tono más realista y crudo de Los Soprano

De personajes groseros a héroe de acción: la evolución de Chris Pratt en la industria del cine

La noche en que todo pudo terminar: Arsenio Hall y la anécdota que salvó Un príncipe en Nueva York

¿El universo de Tintín sigue vigente? Peter Jackson y Andy Serkis reavivan la esperanza de una nueva aventura

La icónica guitarra que acompañó el renacimiento de Elvis Presley sale a subasta